Puerto Rico y EU: la relación desigual que Bad Bunny expone en su nuevo álbum

Trump calificó la respuesta como “fantástica”, pero las autoridades de la isla no estuvieron de acuerdo con esta afirmación. "Es imposible que haya habido una respuesta "fantástica", en tanto somos tratados como ciudadanos de segunda clase”, dijo Ricardo Roselló, el entonces gobernador de Puerto Rico, en una entrevista con la cadena CBS en 2018.
Además, Trump desestimó el número de muertes en Puerto Rico por el fenómeno. De acuerdo con la Universidad de Harvard, 4,600 personas murieron por la tormenta, mientras las estimaciones oficiales eran de apenas unas decenas.
El estatus de Puerto Rico, en pausa
Puerto Rico ha celebrado siete referendos sobre su estatus político desde la década de 1960.
El estatus político de la isla es motivo de debate desde hace décadas. El Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por convertirse en un estado de Estados Unidos. El opositor Partido Popular Democrático defiende, por su parte, mantener el status quo actual.
En el último plebiscito, celebrado en noviembre de 2024, un 57% de los votantes puertorriqueños votaron a favor de convertirse en un estado. Sin embargo, la independencia quedó en segundo lugar por primera vez, con el 31%. El resultado es histórico: la independencia nunca antes había recibido más del 6% de los votos en ninguno de los seis plebiscitos anteriores.
Para Duany, la votación es simplemente simbólica, pues cualquier decisión sobre el estatus de Puerto Rico debe ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos.
“El Congreso nunca ha tomado acción con respecto al estatus de Puerto Rico”, dijo Duany a la cadena NBC6. “Según la ley estadounidense, solo el Congreso puede iniciar un proceso de cambio de estatus para Puerto Rico desde 1898, porque Puerto Rico pasó a formar parte de Estados Unidos como resultado de la Guerra Hispanoamericana de ese año”.
Donald Trump, por su parte, no ha hablado de cambiar el estatus de Puerto Rico y antes de considerar a la isla, ha pensado en incorporar a Canadá como el estado 51.