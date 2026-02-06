Puerto Rico y EU: la relación desigual que Bad Bunny expone en su nuevo álbum

El historiador colaboró con el Conejo Malo en los visuales del último álbum. En los visuales del álbum no aparecen las letras de las canciones, como hacen la mayoría de los músicos, sino fragmentos de la historia puertorriqueña, que está atada a la de Estados Unidos desde hace más de un siglo.

La “isla del encanto” vive bajo control de Estados Unidos desde 1898, por lo que sus ciudadanos son estadounidenses, aunque con menos derechos políticos de los que cuentan los habitantes del territorio continental o de Hawái.

Bad Bunny explora la perspectiva del colonialismo en "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que mezcla ritmos tradicionales como salsa, bomba y plena con el más contemporáneo reguetón, sostiene el académico.

Independencia de España, pero con control estadounidense

La isla estuvo entre las últimas dependencias que mantuvo el Imperio Español hasta finales del siglo XIX, cuando estalló la guerra hispano-estadounidense, lo que no solo dejó a España sin sus territorios de ultramar —Cuba, Puerto Rico y Filipinas—, sino que consolidó la influencia de Estados Unidos en el Caribe.

Las tropas estadounidenses invadieron Puerto Rico durante el conflicto, en julio de 1898. A pesar de algunos enfrentamientos, la resistencia española y puertorriqueña no fue suficiente para detener el avance estadounidense.