Miércoles de ceniza: ¿De dónde sale la ceniza que usa este día y qué significa?

Este 18 de febrero comienza la temporada litúrgica con este miércoles de ceniza, con lo que se da por inaugurada la temporada de Cuaresma y cuya celebración proviene del Judaísmo. La imposición de la ceniza simboliza y recuerda la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, los 40 días que duró el diluvio universal; los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto, y las 40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto.
Ante ello, los católicos asisten cada año a que les pongan la cruz en la frente el Miércoles de ceniza ya sea con un sello o manualmente impuesta por el sacerdote o acólitos. Pero ¿sabes de dónde sale y qué significa? Te contamos.