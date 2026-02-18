Publicidad

Tendencias

Miércoles de ceniza, ¿de dónde sale?

Los católicos inician esta semana la Cuaresma con la imposición de la ceniza. A continuación, te detallamos de dónde proviene para marcarla en la frente.
mié 18 febrero 2026 07:42 AM
Miércoles de ceniza: ¿De dónde sale la ceniza que usa este día y qué significa?
La imposición de la ceniza es uno de las ceremonias más importantes dentro de la iglesia católica. / La imagen corresponde a febrero de 2023 en Toluca, Estado de México. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro )

Este 18 de febrero comienza la temporada litúrgica con este miércoles de ceniza, con lo que se da por inaugurada la temporada de Cuaresma y cuya celebración proviene del Judaísmo. La imposición de la ceniza simboliza y recuerda la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, los 40 días que duró el diluvio universal; los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto, y las 40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto.

Ante ello, los católicos asisten cada año a que les pongan la cruz en la frente el Miércoles de ceniza ya sea con un sello o manualmente impuesta por el sacerdote o acólitos. Pero ¿sabes de dónde sale y qué significa? Te contamos.

Con la imposición de la ceniza arrancan los preparativos de la cuaresma, los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Semana Santa.

"Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Génesis 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Génesis 3,19), recuerda el medio especializado aciprensa sobre esta ceremonia litúrgica.

¿Qué significa el Miércoles de ceniza?

La cruz de ceniza es un símbolo para recordar el comienzo de los 40 días de penitencia y basados en los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica.

El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”, detalla el texto publicado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

La Iglesia conserva esta ceremonia litúrgica como signo de la actitud del corazón penitente que cada integrante desde el bautismo, está llamado a asumir en esta Cuaresma.

¿De qué está hecha la ceniza?

Para colocar en la frente la marca de la cruz y llevar a cabo la ceremonia de imposición de la ceniza, en las iglesias se queman los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.

Frases al recibir la cruz

Los sacerdotes, ministros y personas que auxilian para colocar la marca en la frente suelen pronunciar las siguientes frases:

“Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”, o “Conviértete y cree en el Evangelio”.

Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase pronunciada.

¿Qué significa el Miércoles de Ceniza?

En el Miércoles de Ceniza, los cristianos reciben ceniza en la frente de su cabeza como señal de arrepentimiento y compromiso de reconciliación, de cara a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

La ceniza es el signo más conocido de la Cuaresma y tiene seis significados:

  1. Reconocer que se es pecador y se ha ofendido a Dios y al prójimo.
  2. Manifestar ante la comunidad un sincero arrepentimiento.
  3. Pedir a la Iglesia que haga oración por la conversión.
  4. Manifestar públicamente el compromiso al cambio.
  5. Compromiso a hacer penitencia por los pecados cometidos.
  6. Estar dispuesto a recibir el Sacramento de la Reconciliación.
¿Es día de ayuno?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, temporada en la que los fieles católicos hacen ayuno y abstinencia todos los viernes hasta el Domingo de Resurrección.

El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, las demás deben ser ligeras; y la abstinencia, en no comer carne.

