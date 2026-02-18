Miércoles de ceniza: ¿De dónde sale la ceniza que usa este día y qué significa?

Con la imposición de la ceniza arrancan los preparativos de la cuaresma, los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Semana Santa.

"Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Génesis 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Génesis 3,19), recuerda el medio especializado aciprensa sobre esta ceremonia litúrgica.

¿Qué significa el Miércoles de ceniza?

La cruz de ceniza es un símbolo para recordar el comienzo de los 40 días de penitencia y basados en los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica.

“El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”, detalla el texto publicado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

La Iglesia conserva esta ceremonia litúrgica como signo de la actitud del corazón penitente que cada integrante desde el bautismo, está llamado a asumir en esta Cuaresma.

¿De qué está hecha la ceniza?

Para colocar en la frente la marca de la cruz y llevar a cabo la ceremonia de imposición de la ceniza, en las iglesias se queman los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.

