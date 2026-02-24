Quinta Real Oaxaca, un hotel lleno de historia, sabor y arquitectura colonial

En el corazón de Oaxaca

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Oaxaca, el Quinta Real Oaxaca se encuentra a unos pasos de lugares como el Pasillo de Humo y el Museo de las Culturas de Oaxaca. Desde aquí, caminar es parte de la experiencia: restaurantes, galerías y espacios culturales aparecen de forma natural en el recorrido.

Más que un punto de estancia, el hotel se convierte en el punto de partida ideal para descubrir el ritmo, los sabores y la vida del centro de la ciudad.

Amplios patios coloniales que enmarcan cada momento. (Cortesía)

Comodidad, servicio y detalles que marcan la diferencia

Quinta Real Oaxaca ofrece suites con amenidades de lujo y espacios diseñados para garantizar descanso y privacidad en el Centro Histórico de la ciudad. El complejo integra patios interiores, áreas comunes y el restaurante Tierra Mía, que amplía la experiencia con propuestas gastronómicas como cenas maridaje y presentaciones tradicionales de la Guelaguetza.

La experiencia se completa con un servicio cercano y personalizado, donde la atención al detalle acompaña cada momento de la estancia, consolidándose como una opción de hospedaje de alto nivel en la capital oaxaqueña.

Ideal para todo tipo de eventos

Quinta Real dispone de salones y jardines diseñados para la realización de eventos corporativos, sociales y bodas. Sus espacios, integrados a la arquitectura histórica del inmueble, ofrecen configuraciones versátiles que se adaptan a distintos formatos y capacidades.

La operación combina infraestructura, servicio especializado y una propuesta estética alineada con el estándar de la marca. Con ello, el hotel amplía su oferta como sede para eventos bajo un esquema que prioriza funcionalidad y atención personalizada. Cotiza tu próximo evento aquí .

De reuniones privadas a grandes celebraciones, con el sello de Quinta Real Oaxaca. (Cortesía)

Un viaje que vibra en cada momento

Quinta Real Oaxaca no solo es un hotel para descansar, es la llave para sumergirte en un destino lleno de historia, color y vida. Es conocer Oaxaca desde lo más íntimo, sentir su energía y dejarse envolver por una experiencia que conecta con la esencia vibrante de la ciudad, convirtiendo cada visita en un viaje que permanece.