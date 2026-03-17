La crisis de memoria seguirá hasta 2030, prevé uno de los líderes del sector

Sk Hynix no es una empresa más en este sector. De hecho, la surcoreana se encuentra entre los mayores fabricantes de chips de memoria en el mundo y es uno de los principales proveedores de memoria de alto ancho de banda (HBM) para Nvidia.

Al igual que la empresa liderada por Jensen Huang, se ha beneficiado en los últimos años de la gran demanda de memoria para la IA e incluso aprovechó el aumento de precio que este componente tuvo de 2023 a la fecha.

Datos de la consultora Counterpoint señalan que los precios de chips de memoria para servidores crecieron entre un 60 y 76% en el cuatro trimestre de 2025 y se espera que sigan esta tendencia a lo largo de los próximos trimestres.

¿Por qué está pasando la crisis de la RAM?

En la actualidad, la demanda de centros de datos de IA está desviando la producción de chips de memoria hacia otros de alto rendimiento para solventar este negocio, sin embargo, esto reduce la oferta para la electrónica de consumo y ejerce presión sobre los precios de smartphones, consolas o computadoras.

Oscar Martínez, director regional de Kingston para México y Centroamérica, explica que los procesadores de IA son sumamente potentes y rápidos, pero para abastecerlos de información se necesitan componentes de memoria que concentren y transfieran los datos con la misma velocidad de procesamiento, condición con la que la RAM más actual cumple.

En una reciente entrevista, el ejecutivo de SK Hynix afirmó que el suministro de memoria quedaría más de un 30% por debajo de la demanda de la IA este 2026. Es decir, ni siquiera volcando toda la producción para satisfacer las necesidades de la IA se podría satisfacer lo que las grandes empresas del sector requieren.

Micron, otra de las principales fabricantes de memoria, dijo que toda su capacidades de producción para 2026 ya está vendida, al igual que Western Digital, una condición que se repite entre las principales empresas del sector.

