Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

El registro de líneas amenaza el ritmo de crecimiento de Bait

El OMV de Walmart aseguró que la reticencia de los usuarios a vincular su identidad a un número telefónico reduce nuevas altas de SIM y la llegada de clientes por vía portabilidad.
mar 17 marzo 2026 02:58 PM
Bait reconoce menor crecimiento en usuarios por registro telefónico
Para cambiar o contar con el servicio telefónico móvil los usuarios de manera obligatoria deben vincular su identidad a un número telefónico, de lo contrario la portabilidad o la activación de un nuevo SIM es imposible. (Bait/Facebook)

Bait, el Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart se ha destacado por ser uno de los jugadores con mayores adiciones de líneas cada trimestre con tasas de hasta un millón de usuarios, pero el Registro de líneas móviles empezará a cambiar esa dinámica.

Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, reconoció que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico disminuye el ritmo de adiciones nuevas para operadores como Bait y otras empresas de telefonía, debido a la reticencia y el temor de los consumidores a compartir sus datos.

Publicidad

Al cierre del año pasado, Bait contabilizó una cartera de clientes de 26.4 millones. El avance representó un crecimiento anual de 44%, mientras que de manera intertrimestral significó un aumento de 12.3%, al agregar 2.9 millones de líneas nuevas.

Pero durante el primer semestre del año, esta cifra se vería impactada. Como parte de su estrategia de crecimiento, Bait distribuye tarjetas SIM directamente en las cajas de Walmart y Bodega Aurrera, aprovechando el alto flujo de clientes para facilitar la incorporación inmediata de nuevos usuarios. Pero la dinámica podría verse afectada por la nueva política de registro de líneas telefónicas, que introduce mayores requisitos y podría frenar la conversión en el punto de venta.

Para cambiar o contar con el servicio telefónico móvil los usuarios de manera obligatoria deben vincular su identidad a un número telefónico, de lo contrario la portabilidad o la activación de un nuevo SIM es imposible.

“Estamos trabajando con diversas estrategias para fomentar el registro de los clientes nuevos como lo que tenemos como base e incluso ayudando a la industria y al gobierno mexicano en iniciativas que den confianza al usuario para que hagan su registro. Pero definitivamente sí se observa un cambio en el comportamiento del cliente derivado del registro”, advirtió la directiva a Expansión.

Hasta el 8 de marzo, el registro de líneas móviles contabilizó 20.4 millones líneas vinculadas a una identidad de las 161.7 millones que hay actualmente en el país, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El dato del nuevo regulador significa que al día 346,000 personas entregan sus datos a los operadores de telecomunicaciones, una tercera parte de las 934,000 que se deberían contabilizar de manera diaria.

Publicidad

El ritmo real dista de esa meta. De mantenerse esa tendencia, las compañías necesitarían aproximadamente de un año y tres meses para completar el padrón y lograr que la totalidad de los usuarios asocie su número a su identidad. Pero el nuevo regulador advirtió que no dará prórrogas y las empresas como usuarios tendrán hasta el 30 de junio para realizar el trámite.

La directiva de Bait reconoce que el periodo y el trámite tornan más complejo el registro, en especial para personas que no cuentan con papeles oficiales o con la credencial del INE vigente. “Por desgracia si no estás registrado en esa fecha se desconectará la línea telefónica. Sabemos que la línea telefónica es una necesidad básica y va muy lento”, lamentó la directiva.

El reto para Bait y el resto de los operadores no solo será mantener su ritmo de crecimiento, sino adaptarse a un entorno regulatorio que exige mayor trazabilidad de los usuarios en un plazo acotado.

La combinación de barreras administrativas, desconfianza en el manejo de datos y un calendario sin prórrogas anticipa una desaceleración en la expansión del mercado móvil, al tiempo que pone a prueba la capacidad de la industria y de las autoridades para equilibrar la seguridad con el acceso a un servicio ya considerado esencial.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad