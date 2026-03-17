El registro de líneas amenaza el ritmo de crecimiento de Bait

Al cierre del año pasado, Bait contabilizó una cartera de clientes de 26.4 millones. El avance representó un crecimiento anual de 44%, mientras que de manera intertrimestral significó un aumento de 12.3%, al agregar 2.9 millones de líneas nuevas.

Pero durante el primer semestre del año, esta cifra se vería impactada. Como parte de su estrategia de crecimiento, Bait distribuye tarjetas SIM directamente en las cajas de Walmart y Bodega Aurrera, aprovechando el alto flujo de clientes para facilitar la incorporación inmediata de nuevos usuarios. Pero la dinámica podría verse afectada por la nueva política de registro de líneas telefónicas, que introduce mayores requisitos y podría frenar la conversión en el punto de venta.

Para cambiar o contar con el servicio telefónico móvil los usuarios de manera obligatoria deben vincular su identidad a un número telefónico, de lo contrario la portabilidad o la activación de un nuevo SIM es imposible.

“Estamos trabajando con diversas estrategias para fomentar el registro de los clientes nuevos como lo que tenemos como base e incluso ayudando a la industria y al gobierno mexicano en iniciativas que den confianza al usuario para que hagan su registro. Pero definitivamente sí se observa un cambio en el comportamiento del cliente derivado del registro”, advirtió la directiva a Expansión.

Hasta el 8 de marzo, el registro de líneas móviles contabilizó 20.4 millones líneas vinculadas a una identidad de las 161.7 millones que hay actualmente en el país, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El dato del nuevo regulador significa que al día 346,000 personas entregan sus datos a los operadores de telecomunicaciones, una tercera parte de las 934,000 que se deberían contabilizar de manera diaria.