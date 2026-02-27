Casa de subastas en Francia ignora a México y pone a la venta piezas arqueológicas desde 450 euros

Exigimos la suspensión de la subasta presencial “Les Empires de Lumière”, programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley.



La Secretaría de @cultura_mx informa que el… pic.twitter.com/Vx6D1oQzOK — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 26, 2026

El sitio oficial de Casa Millon mantuvo vigente el evento, programado a las 14:00 horas (local) en la sede La Salle VV, Quartier Drouot, ubicada en 3 rue Rossini, París, Francia. En la publicación, viene adjunto el catálogo con 158 lotes de piezas de arte precolombino, provenientes de colecciones privadas europeas y francesas.

En la colección, destacan piezas escultóricas, cerámica, joyas, orfebrería y textiles de origen mexicano y peruano, entre otras culturas.

Captura de pantalla del sitio www.millon.com, realizada el viernes 27 de febrero. (www.millon.com)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen por el que se determinó que 40 piezas constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”, señala el comunicado federal.

En el catálogo, se muestra el lugar y fecha de procedencia de las obras. La mayoría es de colecciones privadas de Europa y Estados Unidos, adquiridas entre 1950 a 2016.

“La subasta se inaugura con la colección de Madame C (España), un conjunto de 53 obras reunidas con gran dedicación y rigor. Las esculturas figurativas y la cerámica demuestran una sólida perspectiva sobre las culturas del antiguo México y los Andes. Entre las piezas más destacadas se encuentran una importante figura masculina de Veracruz, expuesta en el Museo Metropolitano de Arte y que aparece en la obra fundamental "Ante Cortés", y un jarrón que representa a una deidad guerrera moche con una poderosa iconografía ritual.” menciona el sitio web.

La Secretaría de Cultura hizo de conocimiento a la casa de subastas que inició procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades pertinentes sobre la venta, “con interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales”, e invitó a sumarse a salvaguardar el patrimonio cultural, evitando este tipo de ventas que atentan contra el patrimonio cultural de la humanidad.