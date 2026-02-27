Casa de subastas en Francia ignora a México y pone a la venta piezas arqueológicas desde 450 euros

“México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia. Por ello, le exhortamos a reflexionar sobre los códigos de ética y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”, expresa la secretaria en el comunicado.
Pese al mensaje, Casa Millon realiza la subasta con piezas mexicanas
Al momento de realizar esta edición, la casa de subastas actualizó su sitio web con las piezas del catálogo de “Les Empires de Lumière” vendidas. Entre ellas, se encuentran objetos originarios de Colima, Veracruz y Campeche. La pieza más antigua es del año 100 a. C - 250 d. C.
1. “Flauta ceremonial” (28 x 7.3 x 14 cm) de la región de Veracruz, México, periodo Clásico, 550 a 950 d.C
Vendida por 2,600 euros (52,849.5 pesos).
2. “Caballero” (20.4 x 8.1 cm) de la cultura maya, Isla Jaina, Campeche, México, 550 a 900 d.C.
Vendida por 3,000 euros (60,980.2 pesos).
3. “Jarrón de cuello estrecho” (39.5 x 18.7 cm) originaria de Colima del periodo Preclásico Tardío/Clásico Temprano, 100 a. C. - 250 d. C
Vendida por 5,000 euros (101,633.7 pesos).
4. “Perro pequeño y gordo en posición de guardia” (20.7 x 11 cm) originaria de Colima, 100 a. C - 250 d. C.
Vendido por 1,000 euros (20,326.7 pesos).
5. “Busto” (23 x 20.5 cm), originario de Veracruz, 450-700 d.C.
Vendido por 650 euros (13,212.3 pesos).
6. “Cabeza” (13.5 x 16.5 cm), originaria de Veracruz, Clásico Temprano a Clásico Medio, 450-700 d. C
Vendido por 450 euros (9,147 pesos).
Nota: Las equivalencias fueron realizadas con el tipo de cambio del 27 de febrero de 2026, a las 7:00 horas UTC, donde un euro vale 20.33 pesos mexicanos.
Casa Millon tiene un departamento de Arqueología que se especializa en la subasta de arte “primitivo o tribal”, un concepto utilizado para referirse a arte tradicional de culturas “no occidentales” en las que se incluyen piezas originarias de África, Oceanía, Asia, Indonesia, Himalaya, América del norte y latina.