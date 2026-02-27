Publicidad

Tendencias

Casa de subastas en Francia ignora a México y pone a la venta piezas arqueológicas desde 450 euros

La Secretaría de Cultura rechazó la puesta en venta de 40 piezas arqueológicas mexicanas por una casa de subastas francesa, por lo empezó con procedimientos legales para su repatriación.
vie 27 febrero 2026 01:14 PM
francia-vende-patrimonio-cultural.jpg
La Secretaría de Cultura solicitó la suspensión de la subasta “Les Empires de Lumière”, en París, tras identificar 40 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio nacional. (Fotos: 𝕏 @ccurieldeicaza / @Canal22)

El Gobierno de México enfrenta un nuevo conflicto con el patrimonio cultural. Casa Millon, una casa de subastas en Francia, realizó una venta de piezas arqueológicas de origen mexicano, pese a que días atrás la Secretaria de Cultura rechazó este evento e inició un proceso para la repatriación.

De acuerdo con un comunicado de la secretaria Claudia Curiel de Icaza, el Gobierno de México expresó su desaprobación y rechazo a la subasta titulada “Les Empires de Lumière”, programada para este viernes 27 de febrero, en donde se localizaron 40 objetos considerados como patrimonio cultural nacional.

El sitio oficial de Casa Millon mantuvo vigente el evento, programado a las 14:00 horas (local) en la sede La Salle VV, Quartier Drouot, ubicada en 3 rue Rossini, París, Francia. En la publicación, viene adjunto el catálogo con 158 lotes de piezas de arte precolombino, provenientes de colecciones privadas europeas y francesas.

En la colección, destacan piezas escultóricas, cerámica, joyas, orfebrería y textiles de origen mexicano y peruano, entre otras culturas.

casa.png
Captura de pantalla del sitio www.millon.com, realizada el viernes 27 de febrero. (www.millon.com)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen por el que se determinó que 40 piezas constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”, señala el comunicado federal.

En el catálogo, se muestra el lugar y fecha de procedencia de las obras. La mayoría es de colecciones privadas de Europa y Estados Unidos, adquiridas entre 1950 a 2016.

“La subasta se inaugura con la colección de Madame C (España), un conjunto de 53 obras reunidas con gran dedicación y rigor. Las esculturas figurativas y la cerámica demuestran una sólida perspectiva sobre las culturas del antiguo México y los Andes. Entre las piezas más destacadas se encuentran una importante figura masculina de Veracruz, expuesta en el Museo Metropolitano de Arte y que aparece en la obra fundamental "Ante Cortés", y un jarrón que representa a una deidad guerrera moche con una poderosa iconografía ritual.” menciona el sitio web.

La Secretaría de Cultura hizo de conocimiento a la casa de subastas que inició procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades pertinentes sobre la venta, “con interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales”, e invitó a sumarse a salvaguardar el patrimonio cultural, evitando este tipo de ventas que atentan contra el patrimonio cultural de la humanidad.

“México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia. Por ello, le exhortamos a reflexionar sobre los códigos de ética y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”, expresa la secretaria en el comunicado.

Pese al mensaje, Casa Millon realiza la subasta con piezas mexicanas

Al momento de realizar esta edición, la casa de subastas actualizó su sitio web con las piezas del catálogo de “Les Empires de Lumière” vendidas. Entre ellas, se encuentran objetos originarios de Colima, Veracruz y Campeche. La pieza más antigua es del año 100 a. C - 250 d. C.

1. “Flauta ceremonial” (28 x 7.3 x 14 cm) de la región de Veracruz, México, periodo Clásico, 550 a 950 d.C
Vendida por 2,600 euros (52,849.5 pesos).

www.millon.com

2. “Caballero” (20.4 x 8.1 cm) de la cultura maya, Isla Jaina, Campeche, México, 550 a 900 d.C.
Vendida por 3,000 euros (60,980.2 pesos).

www.millon.com

3. “Jarrón de cuello estrecho” (39.5 x 18.7 cm) originaria de Colima del periodo Preclásico Tardío/Clásico Temprano, 100 a. C. - 250 d. C
Vendida por 5,000 euros (101,633.7 pesos).

www.millon.com

4. “Perro pequeño y gordo en posición de guardia” (20.7 x 11 cm) originaria de Colima, 100 a. C - 250 d. C.
Vendido por 1,000 euros (20,326.7 pesos).

www.millon.com

5. “Busto” (23 x 20.5 cm), originario de Veracruz, 450-700 d.C.
Vendido por 650 euros (13,212.3 pesos).

www.millon.com

6. “Cabeza” (13.5 x 16.5 cm), originaria de Veracruz, Clásico Temprano a Clásico Medio, 450-700 d. C
Vendido por 450 euros (9,147 pesos).

www.millon.com

Nota: Las equivalencias fueron realizadas con el tipo de cambio del 27 de febrero de 2026, a las 7:00 horas UTC, donde un euro vale 20.33 pesos mexicanos.

Casa Millon tiene un departamento de Arqueología que se especializa en la subasta de arte “primitivo o tribal”, un concepto utilizado para referirse a arte tradicional de culturas “no occidentales” en las que se incluyen piezas originarias de África, Oceanía, Asia, Indonesia, Himalaya, América del norte y latina.

El sitio señala a civilizaciones y pueblos como:

  • Moche
  • Inca
  • Baoulé
  • Dayak
  • Inuit
  • Haida
  • Marquesan
  • Maorí
  • Kanak
  • Kuba
  • Fang
  • Punu
  • Vanuatu
  • Malekul
  • Aborígenes australianos
  • Isla de Pascua
  • Nok
  • Djené
  • Bura
  • Igbo
  • Senufo
  • Olmeca
  • Garai
  • Ifugao
  • Toma
  • Makonde
  • Congo
  • Maya
  • Luba
  • Songya
  • Azteca
  • Colima
  • Quimbaya
  • Casa Grande
  • Hopi
  • Apache
  • Cheyenne
  • Tlingit
  • Nicoya
  • Tairona
  • Bambara
  • Dogon
  • Chokwe
  • Tumaco
  • Navajo
  • Nazca
  • Chimú
  • Diquis

