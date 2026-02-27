Publicidad

Tecnología

El 70% de médicos en México atiende por WhatsApp, a expensas de su descanso

Los usuarios buscan tener contacto con sus especialistas y la mejor forma es en la app de mensajería, pero esto deja a los doctores agotados.
vie 27 febrero 2026 02:00 PM
En México, organizaciones como Salud Digna han incorporado WhatsApp como puerta de entrada para agendar citas y entregar resultados. (Foto: Jacob Wackerhausen/Getty Images)

En México, la digitalización de la salud no está ocurriendo en hospitales inteligentes ni en plataformas sofisticadas de telemedicina, pues ya ocurre en WhatsApp.

En el país, más de 110 millones de personas utilizan internet, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2025, lo que significa una penetración de 83.3%, de estos existen cerca de 99 millones de usuarios en redes sociales, equivalentes a tres cuartas partes de la población, donde WhatsApp destaca como el canal dominante, con aproximadamente 74 millones de usuarios, de acuerdo con el último reporte de Hootsuite.

Según Caroline Merin, CEO de Leona, una app para médicos que se integra con WhatsApp, más del 70% de los médicos en el país utilizan la plataforma de mensajería como un canal habitual para interactuar con sus pacientes. Esta consulta extendida va desde dudas menores hasta seguimiento clínico, pero genera también trabajo extra para los profesionales.

“El problema es que eso se vuelve una carga invisible, ya que están respondiendo mensajes todo el tiempo, sin orden, sin horarios y sin herramientas”, mencionó Merin.

Estas consultas que llegan a cualquier hora, notas de voz con síntomas poco claros, solicitudes de receta, cambios de cita, urgencias que no siempre lo son, interrumpen además en la vida personal de los médicos.

Para Merin la idea de Leona surgió precisamente de esa tensión. Tras haber liderado operaciones de Uber en México y pasar por Rappi, detectó una brecha evidente entre la expectativa de los usuarios y la realidad de la atención médica.

“Hay un contraste muy grande entre lo que esperamos como pacientes y las herramientas que tienen los médicos. Nos dimos cuenta de que no hacía falta crear un nuevo canal, sino mejorar el que ya existe”, apuntó.

La plataforma da una capa tecnológica encima de WhatsApp que ordena, automatiza y, eventualmente, gestiona esta operación. A diferencia de las plataformas tradicionales de telemedicina, no intenta intermediar la relación médico-paciente ni atraer usuarios hacia un marketplace.

La herramienta introduce funciones de triage automatizado, con preguntas clínicas iniciales que ayudan a entender el motivo de consulta, resúmenes de conversaciones, sugerencias de respuesta y gestión de citas.

También permite incorporar asistentes o personal administrativo que pueden responder ciertos mensajes sin acceder a información sensible, manteniendo la confidencialidad del paciente y el control del médico sobre la conversación.

En el sector salud, la mensajería ya está demostrando impacto operativo. Empresas como Sinch documentaron implementaciones donde asistentes con IA resuelven hasta 91% de las dudas y servicios mediante lenguaje natural, mientras centros de atención logran atender hasta 30% más consultas con el mismo personal.

En México, organizaciones como Salud Digna han incorporado WhatsApp como puerta de entrada para agendar citas y entregar resultados, evidenciando que la conversación médica ya se gestiona en ese canal.

De acuerdo con datos de la propia compañía, los médicos pueden llegar a ahorrar hasta 20 horas semanales utilizando la plataforma.

“La carga no es solo laboral, también es emocional. Estás en una cena o con tu familia y te llega un mensaje de un paciente. Es muy difícil desconectarte”, menciona Merin.

Aunque el canal es altamente digital, el sistema que lo sostiene sigue siendo analógico, pues la automatización que tiene la plataforma le facilita el contexto al médico.

“El objetivo no es que la inteligencia artificial diagnostique, es ayudar a hacer mejores preguntas, organizar la información y liberar tiempo para que el médico se enfoque en lo que realmente importa”, apuntó la CEO de Leona.

Esto es particularmente relevante en consultas iniciales, donde los pacientes suelen describir sus síntomas de forma imprecisa. A través de flujos guiados, la plataforma puede estructurar esa información antes de que el médico intervenga, reduciendo la fricción y mejorando la calidad de la atención.

Leona, que ya cuenta con una lista de espera de más de 5,000 médicos en México y cuyo crecimiento ha sido principalmente orgánico, busca consolidarse como esa capa invisible entre médicos y pacientes.

Reportes del ecosistema de startups en América Latina la sitúan operando en al menos 14 países y cubriendo más de 20 especialidades médicas, lo que sugiere que el problema no es local, sino estructural en la región.

El modelo de negocio aún está en evolución, pero apunta hacia esquemas modulares, desde funciones básicas de organización hasta asistentes automatizados más avanzados.

