¿Qué se celebra el 21 de marzo en México? La razón por la que Benito Juárez tiene propio feriado

En México, pocos personajes históricos y políticos son tan reconocidos como para tener un día de descanso oficial en su honor. Benito Juárez es un caso particular, y cada 21 de marzo se conmemora su nacimiento.
En las escuelas nombran la fecha como una de las efemérides principales del mes, y el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la contempla entre los días de descanso obligatorio, aunque el día se recorre.
También conocido como el Benemérito de las Américas, fue un personaje clave para la política y desarrollo constitucional de México, en un momento histórico complicado, entre guerras internas e intervenciones extranjeras.
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¿Quién fue Benito Juárez?
Benito Pablo Juárez García fue un abogado, jurista y político mexicano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM ), nació el 21 de marzo de 1806 en el seno de una humilde familia zapoteca en San Pablo Guelatao, Oaxaca.
Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, fallecieron cuando Benito tenía tres años. Desde pequeño, realizó lo posible para tener educación. Cursó estudios en el Seminario de Santa Cruz, donde estudió la preparatoria, y en 1828 ingresó en el Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó como abogado.
En 1831 fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y en 1833, fue diputado local. En 1841 fue juez civil y posteriormente diputado federal, Entre 1844 y 1845 ocupó el lugar de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Años después, también fue gobernador de Oaxaca.
Sin embargo, su antagonismo con Antonio López de Santa Anna lo llevó a sufrir el desierto. Fue enviado a Xalapa, posteriormente a San Juan de Ulúa, luego a La Habana en Cuba, y finalmente a Nueva Orleans, Estados Unidos.
De regreso a México, colaboró con el general Juan Álvarez, caudillo de la Revolución de Ayutla, quien ocupó la presidencia después de Santa Anna. Álvarez lo nombró ministro de Justicia entre octubre y diciembre de 1855.
En noviembre, se publicó la Ley Juárez, o Ley sobre administración de Justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del distrito y territorios, con la que se abolieron los fueros eclesiásticos y militares.
Sin embargo, volvió a tener rivalidades, en esta ocasión con Ignacio Comonfort, quien proclamó el Plan de Tacubaya el 17 diciembre de 1857 y encabezó un golpe de Estado. Por ley, Juárez asumió la presidencia y se negó al movimiento de Comonfort.
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En enero de 1858 inició la Guerra de Reforma, o de Tres años. Desde su cargo, impulsó las Leyes de Reforma en julio de 1859, que establecieron la laicidad, la independencia de la Iglesia para el matrimonio, el Registro Civil y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La guerra terminó en 1861 y se convocaron elecciones donde Juárez fue electo como presidente.
Durante su segundo mandato, ordenó la suspensión de pagos de la deuda extranjera, lo que provocó la intervención de Inglaterra, Francia y España en Veracruz. Francia siguió adelante y se realizó un conflicto armado que derivó en la instauración del Imperio de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, entre 1864 y 1867.
Con el regreso de Juárez, se reinstauró la República y propuso reformar la Constitución para crear la Cámara de Senadores. También promulgó la Ley Orgánica de Instrucción, que sentó las bases de la educación laica y científica.
Según el Banco de México, el presidente tuvo que sofocar varias rebeliones más, entre ellas una liderada por Porfirio Díaz. Sin embargo, Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, en Palacio Nacional.
Aportaciones
Durante la larga y movida trayectoria de Juárez , realizó diversas aportaciones a la política y educación. A continuación, algunas de las más destacadas:
- Incrementó el número de escuelas en Oaxaca (de 475 a 525) y fomentó la educación de la mujer en Oaxaca.
- Redactó, junto a Manual Dublán, la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, con la que se limitaron los fueros eclesiásticos y militares.
- Promulgó las Leyes de Reforma, para establecer la independencia del Estado respecto de la Iglesia; ley sobre matrimonio civil, sobre el Registro Civil, la de Panteones y Cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación.
- Reinstauró la República tras la Intervención Francesa y el Segundo Imperio.
- Promulgó la Ley Orgánica de Instrucción.
De manera general, puede considerarse que fue fundador del Estado moderno mexicano, laico, independiente y soberano, según el INEHRM.
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¿Desde cuándo el 21 de marzo es feriado?
Desde 1970, el 21 de marzo se considera un día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF ). Fue hasta 2006, cuando el presidente Vicente Fox Quesada realizó un decreto para recorrer la fecha, como mecanismo de promoción turística.
A partir de entonces, las conmemoraciones del Día de la Constitución, el natalicio de Benito Juárez y la Revolución mexicana, se recorrieron a un lunes. El artículo 74 de la LFT regula estas disposiciones, y las personas trabajadoras tendrán derecho a descansar ese día con goce de sueldo, o con un pago triple si prestan sus servicios.