¿Qué se celebra el 21 de marzo en México? La razón por la que Benito Juárez tiene propio feriado

En enero de 1858 inició la Guerra de Reforma, o de Tres años. Desde su cargo, impulsó las Leyes de Reforma en julio de 1859, que establecieron la laicidad, la independencia de la Iglesia para el matrimonio, el Registro Civil y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La guerra terminó en 1861 y se convocaron elecciones donde Juárez fue electo como presidente.

Durante su segundo mandato, ordenó la suspensión de pagos de la deuda extranjera, lo que provocó la intervención de Inglaterra, Francia y España en Veracruz. Francia siguió adelante y se realizó un conflicto armado que derivó en la instauración del Imperio de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, entre 1864 y 1867.

Con el regreso de Juárez, se reinstauró la República y propuso reformar la Constitución para crear la Cámara de Senadores. También promulgó la Ley Orgánica de Instrucción, que sentó las bases de la educación laica y científica.

Según el Banco de México, el presidente tuvo que sofocar varias rebeliones más, entre ellas una liderada por Porfirio Díaz. Sin embargo, Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, en Palacio Nacional.

Retrato de Benito Juárez. Albúmina, ca. 1860. Recinto Homenaje a Juárez. Palacio Nacional. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM))

Aportaciones

Durante la larga y movida trayectoria de Juárez , realizó diversas aportaciones a la política y educación. A continuación, algunas de las más destacadas:

- Incrementó el número de escuelas en Oaxaca (de 475 a 525) y fomentó la educación de la mujer en Oaxaca.

- Redactó, junto a Manual Dublán, la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, con la que se limitaron los fueros eclesiásticos y militares.

- Promulgó las Leyes de Reforma, para establecer la independencia del Estado respecto de la Iglesia; ley sobre matrimonio civil, sobre el Registro Civil, la de Panteones y Cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación.

- Reinstauró la República tras la Intervención Francesa y el Segundo Imperio.

- Promulgó la Ley Orgánica de Instrucción.

De manera general, puede considerarse que fue fundador del Estado moderno mexicano, laico, independiente y soberano, según el INEHRM.