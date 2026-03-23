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Hotel Avándaro: una propuesta para distintos perfiles de huéspedes

Un lugar en el que es posible realizar múltiples actividades: desde un torneo de golf hasta complementar la experiencia con tratamientos en el spa.
lun 23 marzo 2026 12:14 PM
Presentado por: Hotel Avándaro
Hotel Avándaro paisaje Valle de Bravo laguna y bosque
Hotel Avándaro se integra en el entorno natural del bosque, muy cerca del lago de Valle de Bravo. (Cortesía)

Hotel Avándaro se ha consolidado como uno de los referentes de hospitalidad en Valle de Bravo, gracias a su propuesta que integra naturaleza, diseño y funcionalidad en equilibrio. Su arquitectura se fusiona con el entorno del bosque, al incorporar iluminación natural, materiales que dialogan con el paisaje y espacios abiertos, que permiten una experiencia fluida entre interior y exterior.

Pero más allá de su concepto arquitectónico, este hotel representa una alternativa para distintos perfiles de huéspedes.

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Si el plan es relajarse, gozar del turismo de aventura con la familia, lograr la interacción de equipos de trabajo o vivir una escapada romántica, el Hotel Avándaro cuenta con espacios ideales para todos los viajeros.

El destino para las reuniones empresariales

Los encuentros empresariales resultan muy enriquecedores para los colaboradores de las compañías, además de refrendar el liderazgo de los directivos. Actualmente, la demanda de las organizaciones va más allá de salones convencionales para las reuniones, ya que buscan espacios que favorezcan la concentración, la conversación y la cohesión de sus equipos.

En este sentido, Hotel Avándaro ha fortalecido su posición como sede para convenciones, encuentros estratégicos, reuniones directivas y otras actividades de grupos empresariales , al contar con infraestructura, servicios y conectividad adecuados para realizar eventos de negocios, con salones con capacidad para 10 o hasta 150 personas.

Para conseguir una mayor interacción de los equipos, en el hotel no solamente se dispone de salas de reuniones, sino que también, dependiendo del tipo de reunión, es posible efectuar torneos privados de golf, de tenis o de padel y hasta acudir al centro ecuestre en el Rancho Avándaro.

Hotel Avándaro reuniones de negocios
Hotel Avándaro cuenta con espacios adecuados para las reuniones de negocios y encuentros corporativos. (Cortesía)

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Un espacio para la contemplación y para el turismo de aventura

Valle de Bravo tiene una vocación particular para el turismo de aventura. En el lago se puede gozar de un paseo en velero o en lancha motorizada, mientras que en el bosque es posible practicar senderismo, aventurarse en cuatrimoto o RZR y, para los más extremos, lanzarse en parapente. Los visitantes a esta zona pueden planear sus recorridos para luego relajarse dentro del Hotel Avándaro.

En alguna de sus confortables 81 suites, los viajeros encuentran un lugar idóneo para meditar o simplemente observar la naturaleza y los bellos atardeceres.

Por supuesto, para desconectarse totalmente de la rutina, lo mejor es consentirse en el spa , en donde los huéspedes se relajan con faciales, masajes, desde los enfocados a deportistas hasta los masajes con piedras calientes para lograr una experiencia sensorial única.

Igualmente, en las zonas abiertas es posible hacer yoga, caminar por los andadores o zambullirse en la alberca para complementar la relajación, además de degustar la deliciosa gastronomía en el restaurante José.

Hotel Avándaro alberca 1.jpg
Un destino para relajarse. (Cortesía)

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Y porque también hay personas que prefieren viajar con sus mascotas, el Hotel Avándaro posee algunas suites pet friendly .

Las experiencias más memorables se logran con una mejor planeación, por lo que en este hotel se creó el concepto Happytality , que permite a los viajeros tener la orientación 24/7 de anfitriones para celebrar cumpleaños, organizar veladas románticas o justas deportivas, entre otras actividades.

Como parte de la evolución constante de Hotel Avándaro, se ha anunciado la próxima apertura de un nuevo espacio de alta capacidad y versatilidad, con la finalidad de facilitar la realización de eventos empresariales y sociales, como bodas y otras reuniones de mayor escala.

De esta manera, la propuesta de Hotel Avándaro no se limita a la infraestructura, sino que integra una experiencia completa de hospedaje, gastronomía, amenidades y servicios.

Hotel Avándaro campo de golf
En Hotel Avándaro se pueden organizar torneos privados de golf, tenis o padel. (Cortesía)

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Valle de Bravo Hoteles Hoteles de negocios Turismo Golf

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