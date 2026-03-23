Hotel Avándaro: una propuesta para distintos perfiles de huéspedes

Si el plan es relajarse, gozar del turismo de aventura con la familia, lograr la interacción de equipos de trabajo o vivir una escapada romántica, el Hotel Avándaro cuenta con espacios ideales para todos los viajeros.

El destino para las reuniones empresariales

Los encuentros empresariales resultan muy enriquecedores para los colaboradores de las compañías, además de refrendar el liderazgo de los directivos. Actualmente, la demanda de las organizaciones va más allá de salones convencionales para las reuniones, ya que buscan espacios que favorezcan la concentración, la conversación y la cohesión de sus equipos.

En este sentido, Hotel Avándaro ha fortalecido su posición como sede para convenciones, encuentros estratégicos, reuniones directivas y otras actividades de grupos empresariales , al contar con infraestructura, servicios y conectividad adecuados para realizar eventos de negocios, con salones con capacidad para 10 o hasta 150 personas.

Para conseguir una mayor interacción de los equipos, en el hotel no solamente se dispone de salas de reuniones, sino que también, dependiendo del tipo de reunión, es posible efectuar torneos privados de golf, de tenis o de padel y hasta acudir al centro ecuestre en el Rancho Avándaro.