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Efemérides de abril 2026: ¿Qué se celebra en México y el mundo, además del Día del Niño y la Niña?

Además del Día del Niño y la Niña, abril tiene varias fechas importantes que recuerdan la historia de México o de conmemoraciones internacionales.
vie 27 marzo 2026 03:39 PM
Child friends playing hopscotch outdoors
Día del Niño y de la Niña fue establecido en 1924 por el presidente Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. (FG Trade Latin/Getty Images)

En México, abril es reconocido por ser el mes del Día del Niño y la Niña, que se celebra hasta el 30, para reconocer los derechos, bienestar y promover el pleno desarrollo de las infancias. Sin embargo, también hay otras fechas relevantes para concienciar el autismo, la naturaleza, la naturaleza del trabajo o incluso el jazz.

Este 2026, también coincide con la Semana Santa, una serie de celebraciones católicas que recuerdan la la crucifixión de Cristo, y las vacaciones de primavera para estudiantes de educación básica.

A continuación, estas son las principales efemérides en México y el mundo.

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Efemérides históricas de abril

1 de abril:

1829 - Vicente Guerrero asume la presidencia de México después del motín de la Acordada.

1911 - Porfirio Díaz inaugura las sesiones del Congreso de la Unión, planteando la no reelección.

2 de abril:

1787 - Fallece el jesuita Francisco Javier Clavijero, autor de "Historia Antigua de México", defensor de los derechos indígenas.

1867 - Se conmemora el aniversario de la toma de Puebla.

1914 - Las fuerzas constitucionalistas, lideradas por Francisco Villa, capturan Torreón.

3 de abril:

1427 - Izcóatl es proclamado rey de Tenochtitlan, alcanzando su máximo esplendor el señorío Tenoch.

4 de abril:

1911 - El diputado Francisco Bulnes presenta una iniciativa para reformar la Constitución y prohibir la reelección de presidente y vicepresidente.

5 de abril:

1878 - Fallece Calixto Bravo, defensor de la independencia ante las tropas estadounidenses.

1956 - Se inaugura la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.

6 de abril:

1813 - José María Morelos inicia el ataque a Acapulco.

1902 - Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al régimen de Por- rio Díaz, fundan el periódico El Demófilo.

1915 - Álvaro Obregón inicia una serie de combates en Celaya contra fuerzas convencionistas.

1969 - Fallece el general Francisco L. Urquizo, autor de "Tropa vieja", novela revolucionaria.

7 de abril:

1997 - Se inaugura el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas.

8 de abril:

1811 - Anuncian en la Ciudad de México la captura de Miguel Hidalgo y demás caudillos insurgentes.

1914 - Nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano.

9 de abril:

1861 - Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina.

1862 - Se rompe la Alianza Tripartita en Orizaba; Inglaterra y España se niegan a secundar a Francia en su proyecto de intervención.

10 de abril:

Se conmemora el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919.

1789 - Nace Leona Vicario en la Ciudad de México. Apoyó la causa insurgente y fue es- posa del abogado Andrés Quintana Roo.

1864 - Maximiliano de Austria acepta el trono de México.

11 de abril:

1857- Se promulga la Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales, conocida como Ley Iglesias.

1861. Muere Francisco González Bocanegra en la Ciudad de México, poeta, crítico teatral y autor de la letra del Himno Nacional mexicano.

1812. Se publica el periódico insurgente El Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos.

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12 de abril:

1867- El general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas.

1954 - Fallece Francisco J. Múgica, constituyente de 1917.

13 de abril:

1875 - Se funda la Academia Mexicana de la Lengua.

14 de abril:

1823 - Se expide el decreto que define la forma del Escudo Nacional de México.

15 de abril:

1861 - El gobierno del Presidente Juárez expide la Ley de Instrucción Pública en los establecimientos que dependen del Gobierno General.

1910 - Se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático. Designan a Francisco I. Madero como candidato a la Presidencia de la República

16 de abril:

1838 - Comienza la Guerra de los Pasteles, primer conflicto entre Francia y México.

1869 - Territorio del actual estado de Morelos es incorporado a la República Federal como estado.

17 de abril:

1695 - Muere Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y pensadora.

1968 - Muere Heriberto Jara, revolucionario y primer secretario de Marina.

18 de abril:

1833 - Se funda el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

19 de abril:

1993 - Muere Blas Galindo, desta- cado compositor, director de orquesta y maestro, fue director del Conservatorio Nacional de Música.

1998 - Muere Octavio Paz, escritor mexicano y Premio Nobel de Literatura.

20 de abril:

1910 - Se promulga la iniciativa para la creación de la Universidad Nacional de México.

22 de abril:

1519 - Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz, primer asentamiento europeo en México.

1854 - Muere el general Nicolás Bra-vo, héroe de la Independecia nacional.

23 de abril:

1897- Se crea la Escuela Naval Militar.

26 de abril:

1917 - Venustiano Carranza es declarado presidente electo por el Congreso.

29 de abril:

1863 - El presidente Benito Juárez ratifica la creación del estado de Campeche.

1933 - Se reforma el Artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del Presidente.

30 de abril:

1912 - Emiliano Zapata hace la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos de Ixcamilpa, Puebla.

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Conmemoraciones nacionales e internacionales

2 de abril - Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
6 de abril - Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
7 de abril - Día Mundial de la Salud
12 de abril - Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
21 de abril - Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
22 de abril - Día Mundial de la Madre Tierra
23 de abril - Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y Día del Idioma Español en las Naciones Unidas
26 de abril - Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
28 de abril - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
30 de abril - Día del Niño y la Niña (en México) y Día Internacional del Jazz.

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Para las y los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), podrán gozar de un periodo de vacaciones de primavera, que comienzan el lunes 30 de marzo y terminan el 10 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP .

Sin embargo, para las personas trabajadoras no será de la misma manera. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), mismo que establece los días de descanso obligatorio, no hay ninguna fecha en abril, por lo que deberán asistir a sus lugares de trabajo.

Los trabajadores con más de un año podrán solicitar vacaciones para poder descansar con sus familias.

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