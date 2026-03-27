Efemérides de abril 2026: ¿Qué se celebra en México y el mundo, además del Día del Niño y la Niña?

Efemérides históricas de abril

1 de abril:

1829 - Vicente Guerrero asume la presidencia de México después del motín de la Acordada.

1911 - Porfirio Díaz inaugura las sesiones del Congreso de la Unión, planteando la no reelección.

2 de abril:

1787 - Fallece el jesuita Francisco Javier Clavijero, autor de "Historia Antigua de México", defensor de los derechos indígenas.

1867 - Se conmemora el aniversario de la toma de Puebla.

1914 - Las fuerzas constitucionalistas, lideradas por Francisco Villa, capturan Torreón.

3 de abril:

1427 - Izcóatl es proclamado rey de Tenochtitlan, alcanzando su máximo esplendor el señorío Tenoch.

4 de abril:

1911 - El diputado Francisco Bulnes presenta una iniciativa para reformar la Constitución y prohibir la reelección de presidente y vicepresidente.

5 de abril:

1878 - Fallece Calixto Bravo, defensor de la independencia ante las tropas estadounidenses.

1956 - Se inaugura la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.

6 de abril:

1813 - José María Morelos inicia el ataque a Acapulco.

1902 - Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al régimen de Por- rio Díaz, fundan el periódico El Demófilo.

1915 - Álvaro Obregón inicia una serie de combates en Celaya contra fuerzas convencionistas.

1969 - Fallece el general Francisco L. Urquizo, autor de "Tropa vieja", novela revolucionaria.

7 de abril:

1997 - Se inaugura el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas.

8 de abril:

1811 - Anuncian en la Ciudad de México la captura de Miguel Hidalgo y demás caudillos insurgentes.

1914 - Nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano.

9 de abril:

1861 - Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina.

1862 - Se rompe la Alianza Tripartita en Orizaba; Inglaterra y España se niegan a secundar a Francia en su proyecto de intervención.

10 de abril:

Se conmemora el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919.

1789 - Nace Leona Vicario en la Ciudad de México. Apoyó la causa insurgente y fue es- posa del abogado Andrés Quintana Roo.

1864 - Maximiliano de Austria acepta el trono de México.

11 de abril:

1857- Se promulga la Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales, conocida como Ley Iglesias.

1861. Muere Francisco González Bocanegra en la Ciudad de México, poeta, crítico teatral y autor de la letra del Himno Nacional mexicano.

1812. Se publica el periódico insurgente El Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos.