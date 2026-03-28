Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no jugará con la selección de Portugal en su encuentro este 28 de marzo frente a la selección mexicana; sin embargo, al ser una de las figuras deportivas más conocidas a nivel mundial, surge la duda de con qué equipo juega actualmente, por qué no fue convocado a este partido rumbo al Mundial de Futbol 2026 y a cuánto asciende su fortuna.
¿De qué equipo es accionista Cristiano Ronaldo y a cuánto asciende su fortuna?
A pesar de su edad, 41 años, aún sigue conquistando las pupilas de quienes gustan del futbol, y espera llegar a los 1000 goles dentro de su carrera profesional, además, el luso se convirtió en el primer jugador en marcar más de 100 goles con cuatro clubes distintos.
Actualmente, juega con el equipo Al-Nassr FC abre otra lectura, en Medio Oriente, y renovó contrato hasta 2027.
¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?
En 2025 alcanzó el estatus de multimillonario, de acuerdo con el nuevo Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el delantero de 41 años tiene un patrimonio neto de unos 1,400 millones de dólares, cifra que se alcanzó luego de que en junio firmó un nuevo contrato con el equipo saudí Al-Nassr por un valor que se calcula en unos 400 millones de dólares.
El futbolista ganó más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023, a ello se le suman los contratos internacionales con marcas como Nike por casi 18 millones de dólares anuales y patrocinios que mantiene con Armani, Castrol y otras marcas internacionales, sumaron más de 175 millones de dólares a su fortuna.
¿De qué equipo es accionista Cristiano Ronaldo?
El 26 de febrero de 2026, se informó que el famoso futbolista adquirió 25% del club Almería de España de la segunda división. El equipo español lo anunció en sus redes sociales donde destacó a su nuevo socio en su afán de apoyar al crecimiento del equipo.
“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, sentenció la misiva del club citando a su nuevo copropietario, CR7.
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¿Por qué no se convocó a Cristiano Ronaldo?
Debido a que Cristiano Ronaldo resultó lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, por lo que no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.
Sin embargo, el director técnico de la selección de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el 20 de marzo que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica "no está en riesgo".
El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.
"Es una ligera lesión" y el jugador de 41 años podría estar recuperado "en una o dos semanas", declaró en rueda de prensa Martínez.
"Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos", añadió.
"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos", aseguró el español.
La selección de Portugal se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.
Selección de Portugal
Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)
Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)
Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)