¿De qué equipo es accionista Cristiano Ronaldo y a cuánto asciende su fortuna?

¿De qué equipo es accionista Cristiano Ronaldo?

El 26 de febrero de 2026, se informó que el famoso futbolista adquirió 25% del club Almería de España de la segunda división. El equipo español lo anunció en sus redes sociales donde destacó a su nuevo socio en su afán de apoyar al crecimiento del equipo.

“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, sentenció la misiva del club citando a su nuevo copropietario, CR7.

El futbolista es una de las figuras deportivas más conocidas a nivel mundial; sin embargo, no será parte del

la selección de Portuga en su encuentro frente a México en el Estadio Banorte. (Foto: Facebook Cristiano Ronaldo)

¿Por qué no se convocó a Cristiano Ronaldo?

Debido a que Cristiano Ronaldo resultó lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, por lo que no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.

Sin embargo, el director técnico de la selección de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el 20 de marzo que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica "no está en riesgo".

El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

"Es una ligera lesión" y el jugador de 41 años podría estar recuperado "en una o dos semanas", declaró en rueda de prensa Martínez.

"Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos", añadió.

"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos", aseguró el español.

La selección de Portugal se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.