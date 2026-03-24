Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Luego de varios meses de espera, finalmente reabre sus puertas el Estadio Azteca, hoy nombrado oficialmente como Estadio Banorte, tras un periodo de obras y remodelaciones rumbo al Mundial de 2026 que incluso registró algunos retrasos.
Históricamente, el estadio ha estado ligado a la familia Azcárraga y a su empresa Televisa. No es casualidad que el Club América, también vinculado a ese grupo empresarial, tenga ahí su casa. Aquí te contamos quién es actualmente el dueño del inmueble y cuál es el papel que juega cada empresa en esta nueva etapa del recinto.
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¿Quién es el dueño del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte?
En realidad, el Estadio Azteca —hoy denominado oficialmente Estadio Banorte— no es propiedad directa ni de Grupo Televisa ni de Grupo Financiero Banorte. El dueño es Grupo Ollamani, una empresa que quizá no es tan conocida para el público, pero que tiene un vínculo directo con la familia Azcárraga.
De acuerdo con su página web,Ollamani —palabra que en náhuatl significa “jugador de pelota”— nació a partir de la integración de cinco marcas mexicanas vinculadas al mundo del deporte y el entretenimiento: Club América, Estadio Banorte, Editorial Televisa, Intermex y PlayCity.
En síntesis, el administrador y propietario del hoy Estadio Banorte es Grupo Ollamani, presidido por Emilio Azcárraga Jean, heredero de la dinastía que construyó Televisa. Sin embargo, al tratarse de una empresa que cotiza en la BMV, cuenta con múltiples accionistas e inversionistas.
Según el ranking “Los 100 empresarios más importantes de México 2025 ” de la revista Expansión, Azcárraga Jean ocupa el lugar 36. Ese mismo listado señala que Ollamani registró en 2024 ventas por 6,028.5 millones de pesos y cuenta con una plantilla laboral de 1,836 empleados.
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¿Qué papel juega Banorte en el Estadio Azteca?
En esta nueva etapa del inmueble, Grupo Financiero Banorte tiene un papel clave, aunque no como propietario. Su participación es doble: por un lado es socio comercial del proyecto y, por otro, principal financiador de la modernización del estadio rumbo al Mundial de 2026.
La relación más visible es el cambio de nombre del recinto, que ahora se llama oficialmente Estadio Banorte. Este acuerdo forma parte de una alianza de derechos de denominación, publicidad y patrocinio, pensada para impulsar la transformación del estadio de cara a la Copa del Mundo.
La institución autorizó una línea de crédito simple por 2,100 millones de pesos destinada a cubrir los trabajos de modernización, los costos asociados al crédito y la creación de una reserva para el servicio de la deuda.
Es decir, Banorte puso el dinero para financiar la remodelación, pero no se trata de una inversión directa ni de una aportación gratuita. Se trata de un préstamo que Grupo Ollamani está obligado a pagar con intereses bajo las condiciones pactadas con el banco.
Al cierre de diciembre de 2025, el saldo neto de esa deuda ascendía a 1,672 millones de pesos, recursos que fueron liberados en cuatro tramos durante el año pasado.
El financiamiento tiene un plazo total de 12 años, con vencimiento el 24 de marzo de 2037. La tasa acordada es TIIE a 91 días más 1.75%, y además se estableció un periodo de gracia de 18 meses para el pago del principal. Esto significa que Ollamani comenzará a liquidar esa parte del crédito de forma semestral a partir del 1 de febrero de 2027.
Para garantizar el cumplimiento del préstamo, Banorte cuenta con activos dados en garantía y con diversas obligaciones financieras que la empresa operadora debe cumplir durante la vigencia del crédito.
En síntesis, Ollamani sigue siendo el dueño del estadio, mientras que Banorte funge como socio comercial y acreedor financiero que prestó los recursos para su modernización.
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¿Qué mejoras tendrá el Estadio Banorte para el Mundial de 2026?
La remodelación del hoy llamado Estadio Banorte forma parte de los trabajos que México realiza para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará junto con EU y Canadá. Las obras buscan actualizar la infraestructura de uno de los recintos más emblemáticos del futbol en el país y adecuarlo a los estándares internacionales que exige la FIFA.
De acuerdo con la página web del estadio , entre los cambios más visibles está la renovación de las gradas, donde se han instalado nuevas butacas y se reorganizaron algunos sectores para mejorar la visibilidad de los espectadores.
El terreno de juego también fue intervenido. El estadio contará con césped híbrido, una combinación de pasto natural con fibras sintéticas, además de un sistema moderno de drenaje y aireación que permitirá mantener la cancha en mejores condiciones durante los partidos.
En el plano tecnológico, el recinto incorpora varios sistemas nuevos. Entre ellos destacan iluminación LED, que mejora la visibilidad tanto para los asistentes como para las transmisiones televisivas; más de 1,200 antenas Wi-Fi 6 para ofrecer conexión a internet dentro del estadio; así como un nuevo sistema de videovigilancia y audio para reforzar la seguridad y la operación durante eventos masivos.
Las obras también contemplan la creación de nuevas zonas de hospitalidad, espacios con servicios adicionales y ubicaciones privilegiadas dentro del estadio, un formato que ya es común en recintos de gran escala en el mundo. Además, se implementó una nueva plataforma digital de venta de boletos para agilizar la compra de entradas y mejorar el control de accesos.
Los partidos clave para la reinauguración
Tras concluir las obras, el estadio volverá a la actividad con un evento de alto perfil. El 28 de marzo albergará un partido amistoso entre México y Portugal, uno de los primeros encuentros en el recinto ya remodelado.
Meses después, el inmueble volverá a hacer historia en el futbol mundial. El 11 de junio de 2026, el estadio será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, en el que México enfrentará a Sudáfrica.
Con ello, el recinto —inaugurado en 1966— se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras haber sido escenario de las ceremonias iniciales en 1970 y 1986.