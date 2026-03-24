Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?

¿Qué papel juega Banorte en el Estadio Azteca?

En esta nueva etapa del inmueble, Grupo Financiero Banorte tiene un papel clave, aunque no como propietario. Su participación es doble: por un lado es socio comercial del proyecto y, por otro, principal financiador de la modernización del estadio rumbo al Mundial de 2026.

La relación más visible es el cambio de nombre del recinto, que ahora se llama oficialmente Estadio Banorte. Este acuerdo forma parte de una alianza de derechos de denominación, publicidad y patrocinio, pensada para impulsar la transformación del estadio de cara a la Copa del Mundo.

Pero el papel del banco va más allá del patrocinio. De acuerdo con el cuarto reporte trimestral de 2025 de Grupo Ollamani , Banorte también es la principal fuente de financiamiento de las obras de remodelación.

La institución autorizó una línea de crédito simple por 2,100 millones de pesos destinada a cubrir los trabajos de modernización, los costos asociados al crédito y la creación de una reserva para el servicio de la deuda.

Es decir, Banorte puso el dinero para financiar la remodelación, pero no se trata de una inversión directa ni de una aportación gratuita. Se trata de un préstamo que Grupo Ollamani está obligado a pagar con intereses bajo las condiciones pactadas con el banco.

Al cierre de diciembre de 2025, el saldo neto de esa deuda ascendía a 1,672 millones de pesos, recursos que fueron liberados en cuatro tramos durante el año pasado.

El financiamiento tiene un plazo total de 12 años, con vencimiento el 24 de marzo de 2037. La tasa acordada es TIIE a 91 días más 1.75%, y además se estableció un periodo de gracia de 18 meses para el pago del principal. Esto significa que Ollamani comenzará a liquidar esa parte del crédito de forma semestral a partir del 1 de febrero de 2027.

Para garantizar el cumplimiento del préstamo, Banorte cuenta con activos dados en garantía y con diversas obligaciones financieras que la empresa operadora debe cumplir durante la vigencia del crédito.

En síntesis, Ollamani sigue siendo el dueño del estadio, mientras que Banorte funge como socio comercial y acreedor financiero que prestó los recursos para su modernización.