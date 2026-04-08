Muere Melchor Peredo, muralista de 99 años al que el SAT exigía un mural para pagar impuestos

Meses atrás, el muralista se enfrentó a una situación complicada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien le exigía un mural a cambio de sus impuestos, a través del programa Pago en Especie .

Muere Melchor Peredo y García, el último representante del muralismo mexicano

Después de la confirmación de la muerte del artista, diferentes dependencias culturales han expresado su condolencias a familiares y amigos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, compartió un video en sus redes sociales oficiales para lamentar la noticia, además de informar de las actividades culturales en la entidad.

Entre ellas, la apertura del Palacio de Gobierno al público, que alberga diferentes murales realizados por el artista.

En el Palacio de Gobierno se encuentran las obras del maestro muralista Melchor Peredo, xalapeño que trabajó con gran dedicación. Hoy rendimos homenaje y expresamos nuestro pésame a su familia; pronto podrán contemplar sus obras. pic.twitter.com/VUeYFgT4u5 — Rocío Nahle (@rocionahle) April 8, 2026

Óscar Melchor Peredo y García nació el 6 de enero de 1927, en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Libre de Arte y Publicidad; en la Escuela La Esmeralda, y la Escuela Nacional de Artes.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda, su obra estuvo caracterizada por el movimiento artístico posrevolucionario, en la que reivindicó a personajes históricos como Hernán Cortés, La Malinche y Moctezuma, adempas de representar a la revolución mexicana.

Melchor Peredo consideraba el muralismo mexicano como "esa corriente con fundamento socialista, nacionalista y de servicio a las mayorías" y, al igual que varios representantes, gran parte de su obra está realizada en edificios públicos, como el Palacio de Gobierno de Veracruz, el Palacio de Justicia o la Universidad Veracruzana.

Sus pinturas también traspasaron fronteras, y que hay murales en la Universidad de París XII, en Francia; en el Harton Theatre de Southern Arkansas University y en Hendrix Students Center de Clemson University en South Carolina, ambas en Estados Unidos; o exposiciones en Canadá.

Melchor Ocampo enfrentó problemas con el SAT por un mural

De acuerdo con La Jornada, el artista de 99 años, enfrentó una negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre una obra pictórica para saldar sus impuestos.

El muralista formó parte del programa Pago en Especie, un esquema tributario especial para que artistas entregaran sus obra para el pago de sus impuestos derivados de ingresos de esta actividad.

Según Melchor Peredo, en 2024 presentó su declaración anual del ejercicio fiscal 2023, acompañada con la obra para su tributación. Sin embargo, fue hasta 2025 cuando la autoridad le notificó que la pintura entregada no cumplía con los requisitos, y debía entregar una obra mural similar de técnica y proporciones del bien enajenado.