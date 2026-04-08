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Muere Melchor Peredo, muralista de 99 años al que el SAT exigía un mural para pagar impuestos

Considerado como el último representante del muralismo mexicano, Melchor Peredo falleció a los 99 años el 8 de abril de 2026, en Xalapa, Veracruz, donde reside gran parte de su obra.
mié 08 abril 2026 06:37 PM
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Óscar Melchor Peredo y García se formó en La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes. (Foto: Universidad Veracruzana)

El artista Melchor Peredo y García falleció este miércoles 8 de abril a la edad de 99 años. Considerado como el último representante del muralismo mexicano, alumno de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, fue despedido en Xalapa, Veracruz, donde residió por más de tres décadas.

Lourdes Hernández Quiñones, pareja del artista, informó del fallecimiento con un breve mensaje a través de su cuenta de Facebook.

“Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”, escribió en la red social.

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Meses atrás, el muralista se enfrentó a una situación complicada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien le exigía un mural a cambio de sus impuestos, a través del programa Pago en Especie .

Muere Melchor Peredo y García, el último representante del muralismo mexicano

Después de la confirmación de la muerte del artista, diferentes dependencias culturales han expresado su condolencias a familiares y amigos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, compartió un video en sus redes sociales oficiales para lamentar la noticia, además de informar de las actividades culturales en la entidad.

Entre ellas, la apertura del Palacio de Gobierno al público, que alberga diferentes murales realizados por el artista.

Óscar Melchor Peredo y García nació el 6 de enero de 1927, en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Libre de Arte y Publicidad; en la Escuela La Esmeralda, y la Escuela Nacional de Artes.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda, su obra estuvo caracterizada por el movimiento artístico posrevolucionario, en la que reivindicó a personajes históricos como Hernán Cortés, La Malinche y Moctezuma, adempas de representar a la revolución mexicana.

Melchor Peredo consideraba el muralismo mexicano como "esa corriente con fundamento socialista, nacionalista y de servicio a las mayorías" y, al igual que varios representantes, gran parte de su obra está realizada en edificios públicos, como el Palacio de Gobierno de Veracruz, el Palacio de Justicia o la Universidad Veracruzana.

Sus pinturas también traspasaron fronteras, y que hay murales en la Universidad de París XII, en Francia; en el Harton Theatre de Southern Arkansas University y en Hendrix Students Center de Clemson University en South Carolina, ambas en Estados Unidos; o exposiciones en Canadá.

Melchor Ocampo enfrentó problemas con el SAT por un mural

De acuerdo con La Jornada, el artista de 99 años, enfrentó una negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre una obra pictórica para saldar sus impuestos.

El muralista formó parte del programa Pago en Especie, un esquema tributario especial para que artistas entregaran sus obra para el pago de sus impuestos derivados de ingresos de esta actividad.

Según Melchor Peredo, en 2024 presentó su declaración anual del ejercicio fiscal 2023, acompañada con la obra para su tributación. Sin embargo, fue hasta 2025 cuando la autoridad le notificó que la pintura entregada no cumplía con los requisitos, y debía entregar una obra mural similar de técnica y proporciones del bien enajenado.

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“Para Peredo, la exigencia resulta absurda porque la obra entregada tiene un valor de 200,000 pesos, y hacer otra con las mismas características implicaría duplicar ese monto, cuando el impuesto a cubrir asciende a apenas a 32,000 pesos”, señala el artículo de La Jornada.

Esta situación ocurrió nuevamente en su declaración de 2024, presentada en abril de 2025, por la enajenación de un retrato de 30,000 pesos. El SAT le solicitó presentar un cuadro de medidas y técnicas similares.

El artículo señala que el artista realizó una carta dirigida a Emmanuel Díaz Martínez, subadministrador de Pago en Especie de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, para decir que la medida “sobrepasa el monto que debo pagar por mis obras, además de que no hay modificaciones al decreto que otorga facilidades para el pago de impuestos a las personas dedicadas a las artes plásticas, después de la reforma de 2017”.

La elaboración de un mural de igual proporción derivaría al trabajo de hasta cinco años de trabajo, contratación de ayudantes y asesoría de un arquitecto. Para el artista, la entidad fiscal “minimizaba el valor cultural y estético de las obras, al considerarlas un objeto y no portadores de cultura”.

De acuerdo con los lineamientos del SAT, el Pago en Especie no funciona con porcentajes de IVA o ISR, sino con una tabla y con equivalencias técnicas. El decreto oficial estipula que el pago se basa en el número de obras que el artista vendió en el ejercicio fiscal:

De 1 a 5 obras vendidas: se entrega 1 obra
De 6 a 8 obras vendidas: se entregan 2 obras
De 9 a 11: 3 obras
De 12 a 14: 4 obras
De 15 a 20: 5 obras
Más de 21: 6 obras

Las piezas entregadas, además, deben cumplir con características especiales, como ser representativas de la producción del artista y poseer dimensiones y técnicas similares a las enajenadas en el trienio anterior.

Las obras son evaluadas por un comité especializado, quien determina si las obras son aceptadas o no. En caso negativo, el artista debe presentar otra con los requerimientos.

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Tags

Arte Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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