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México le declara la guerra al rojo 3: dulces, chicles y bebidas tendrán que reformularse

Se publicó en el DOF que el consumo actual por parte de la población de eritrosina, también identificada como Rojo 3 FD&C, representa un riesgo a la salud.
vie 29 mayo 2026 08:25 AM
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Las empresas ya no podrán seguir utilizando este aditivo en sus productos una vez termine el periodo de transición establecido por la autoridad sanitaria.
 (Foto: AI Studio)

La Secretaría de Salud (Ssa) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se prohíbe a los fabricantes de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, el uso de colorante rojo 3, por lo que tendrán un plazo de veinticuatro meses para reformular productos y agotar existencias.

En el documento oficial se detalla que las autoridades realizaron una evaluación sanitaria que concluyó que la exposición actual de la población a la Eritrosina, también identificada como Rojo 3 FD&C, representa un “riesgo no aceptable”.

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En el DOF se detalla que, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la exposición alimentaria en México supera hasta dos veces la Ingesta Diaria Máxima Teórica (IDMT), incluso sin considerar fuentes adicionales no alimentarias.

El hallazgo impide garantizar la seguridad del consumo de Eritrosina conforme a los usos previstos y configura un “riesgo no aceptable” para la salud de la población. Las autoridades sanitarias no solo revisaron que el aditivo no estaba permitido, sino si los patrones actuales de consumo, las categorías de uso y la exposición acumulada siguen siendo compatibles con la protección sanitaria.

La Ssa determinó un plazo de 24 meses contado a partir del día hábil siguiente a la publicación del instrumento, para reformular productos y agotar existencias. Este periodo reconoce que la sustitución de un colorante no es un cambio meramente documental, sino un proceso técnico con implicaciones sobre estabilidad, inocuidad, funcionalidad y aceptación sensorial.

“Es necesario considerar aspectos tecnológicos como el reemplazo de ingredientes, ajustes de proceso, equipos adicionales, entre otros, para definir formulaciones que cumplan satisfactoriamente con los parámetros de calidad, inocuidad, funcionalidad y atributos sensoriales de los productos reformulados, que sean comparables con los productos que actualmente se encuentran en el mercado, en términos de las consideraciones anteriores”, detalla el texto.

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¿Qué alimentos usan colorante rojo 3?

En los siguientes productos se identificó uso del colorante más allá de los usos originalmente contemplados:

*Polvos para preparar gelatinas

*Goma de mascar

*Preparaciones para decoración

*Caramelos suaves confitados

*Polvo para preparar flan

*Gomitas cubiertas de caramelo

*Frutas en almíbar

La dependencia federal enfatiza que este tipo de productos va en su mayoría dirigidos para que la población infantil los consuma, por lo se busca proteger su salud.

Las autoridades refieren estudios que se han realizado sobre la exposición a este colorante en ratas macho en los que el FD&C Red No. 3 puede inducir tumores tiroideos.

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¿Qué tendrán que hacer los fabricantes?

En el plazo establecido de dos años, los fabricantes deberán reformular productos que contengan Eritrosina, Rojo Alimentos 14 o Rojo 3 FD&C. La transición exige identificar todos los productos afectados, sustituir el aditivo, validar nuevas formulaciones y realizar estudios de vida útil que garanticen calidad, inocuidad y estabilidad.

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En el acuerdo se acepta que la sustitución del colorante también puede requerir ajustes en compras, costos de producción y aceptación del consumidor, al mismo tiempo que refuerza la vigilancia sanitaria sobre aditivos alimentarios, especialmente cuando los patrones de consumo cambian o cuando se detectan usos en categorías no previstas de forma expresa en la regulación.

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Secretaría de Salud Alimentos

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