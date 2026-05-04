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Profeco exhibe salchichas que dicen tener pavo, pero solo alcanzan 4%; Zwan y Kir, en la lista

El estudio analizó 37 productos y detectó incumplimientos en nitritos, proteína y etiquetado nutrimental.
lun 04 mayo 2026 01:27 PM
Profeco exhibe las salchichas que dicen tener pavo: las marcas reprobadas por la Revista del Consumidor
Profeco puso bajo la lupa a varias marcas de salchichas disponibles en el mercado. (sergeyryzhov/Getty Images/iStockphoto)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer las marcas de salchichas que reprobaron en su más reciente estudio de calidad , entre las que destacan aquellas que se venden como de pavo, pero en realidad contienen una proporción mínima de este ingrediente.

El análisis, aplicado a 37 productos, también identificó irregularidades como incumplimiento en los niveles de nitritos, menor contenido de proteína al declarado en la etiqueta y discrepancias en la cantidad de grasa reportada, entre otras fallas.

Entre las marcas evaluadas se encuentran Chimex, Fud, Lala, Bafar, San Rafael, Zwan, Aurrera, Great Value y Kir. Estos fueron los principales resultados:

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Conclusiones del estudio

El análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor encontró que todos los productos evaluados cumplieron con la calidad sanitaria, así como con el contenido neto y los niveles de sodio declarados en su etiquetado.

Sin embargo, también se detectaron irregularidades relevantes: tres productos exceden los niveles permitidos de nitritos; cinco contienen menos proteína de la que declaran; uno reporta más grasa de la que realmente tiene; y dos se promocionan como “con pavo”, aunque apenas incluyen 4% de este ingrediente.

Salchichas que dicen ser de pavo, pero contienen muy poco

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor fue la identificación de marcas que se promocionan como de pavo —incluso destacando esta palabra en el empaque—, pero en realidad contienen una proporción mínima de este ingrediente.

Bajo la denominación “salchicha con pavo”, estos productos apenas alcanzan un 4% de este tipo de carne.

Marcas señaladas:

-Zwan Premium

-Kir

Aunque no incumplen al llamarse “con pavo”, el énfasis en ese ingrediente puede llevar a pensar que es su componente principal, cuando en realidad su presencia es marginal.

Sigma es una empresa alimentaria que produce, entre otras cosas, embutidos. (Foto: Cuartoscuro)
Detectó productos que se venden como “de pavo”, pero solo contienen 4%

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Contienen más nitritos de los permitidos

Tres productos no cumplen con el límite máximo de nitritos (156 mg/kg) establecido en el acuerdo de aditivos para alimentos, lo que representa un incumplimiento a la normativa sanitaria.

Productos señalados:

Bafar Viena con pavo — 161.5 mg/kg

Parma Sabori — 207.0 mg/kg

Bafar Frankfurt — 160.3 mg/kg

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No son veraces en su declaración nutrimental

El estudio también detectó productos cuya información nutrimental no coincide con su contenido real, principalmente en proteína y grasa.

Irregularidades detectadas:

Bafar: declara 6 g de proteína por cada 100 g, pero contiene 4.8 g

Capistrano Clásica: declara 10.04 g, pero contiene 6.1 g

Bernina Viena de pavo: declara 12.2 g, pero contiene 10.3 g

Bafar con pavo: declara 8 g, pero contiene 6 g

Obertal para hot dog: declara 18 g, pero contiene 16.1 g

Producto para desayuno: declara 11.40 g de grasa, pero contiene 4.6 g

Estas diferencias implican que la información comercial no refleja con precisión la composición de los productos.

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Lo que deja el estudio de Profeco

Más allá de los incumplimientos puntuales, el estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor muestra un patrón: los problemas no están en la seguridad del producto, sino en cómo se comunica su contenido.

Entre denominaciones permisivas, cifras que no siempre coinciden y elementos resaltados en el empaque, el consumidor termina tomando decisiones con información incompleta o poco clara.

El resultado es un mercado donde cumplir la norma no necesariamente equivale a informar mejor, y donde la diferencia entre lo que parece y lo que realmente contiene el producto sigue siendo un área gris.

Tags

Procuraduría Federal del Consumidor Industria alimenticia

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