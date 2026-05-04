Profeco exhibe las salchichas que dicen tener pavo: las marcas reprobadas por la Revista del Consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer las marcas de salchichas que reprobaron en su más reciente estudio de calidad , entre las que destacan aquellas que se venden como de pavo, pero en realidad contienen una proporción mínima de este ingrediente.

El análisis, aplicado a 37 productos, también identificó irregularidades como incumplimiento en los niveles de nitritos, menor contenido de proteína al declarado en la etiqueta y discrepancias en la cantidad de grasa reportada, entre otras fallas.

Entre las marcas evaluadas se encuentran Chimex, Fud, Lala, Bafar, San Rafael, Zwan, Aurrera, Great Value y Kir. Estos fueron los principales resultados: