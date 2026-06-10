¿Cuánto valen las selecciones de México y Sudáfrica? La diferencia millonaria entre ambas escuadras en el Mundial 2026

El encuentro tiene un antecedente llamativo: será la segunda ocasión en que ambos equipos se vean las caras en la inauguración de un Mundial. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando empataron 1-1 en el duelo que abrió el torneo. De manera curiosa, Javier Aguirre también dirigía a la Selección Mexicana en aquella ocasión.
Dieciséis años después, tanto las plantillas como la realidad futbolística de ambas selecciones han cambiado de forma importante. También lo ha hecho el valor de mercado de sus jugadores. Aquí te contamos cuánto valen México y Sudáfrica, cuáles son sus futbolistas más cotizados y cómo llegan al partido que pondrá en marcha el Mundial 2026.
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¿Cuánto vale la Selección Mexicana?
De acuerdo con datos del portal especializado Transfermarkt , la Selección Mexicana tiene un valor de mercado estimado en 191.85 millones de euros, la moneda de referencia en la mayoría de las transferencias internacionales de futbol.
El Tricolor aseguró su participación en el Mundial de 2026 de manera automática al ser uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. En la clasificación más reciente de la FIFA , México ocupa el lugar 14 del ranking mundial, lo que lo mantiene entre las selecciones mejor posicionadas del planeta.
¿Cuánto valen los jugadores de México y quién es el más valioso?
El jugador más valioso de la Selección Mexicana es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan está tasado en 18 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Le siguen Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce, y Armando González, delantero de Chivas, ambos con un valor de mercado de 15 millones de euros.
La lista refleja una combinación de experiencia internacional y una nueva generación de futbolistas que comienza a ganar protagonismo. Destacan casos como Obed Vargas, de apenas 20 años y vinculado al Atlético de Madrid, y Gilberto Mora, de 17 años, quien ya aparece entre los jugadores mejor valuados del plantel.
También llama la atención la presencia de varios mexicanos en ligas europeas de primer y segundo nivel, como Italia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Grecia y Rusia, una señal de la creciente internacionalización del combinado nacional.
Valor de mercado de los jugadores de la Selección Mexicana
Santiago Giménez (AC Milan) — 18 millones de euros.
Edson Álvarez (Fenerbahce) — 15 millones de euros.
Armando González (Guadalajara) — 15 millones de euros.
Julián Quiñones (Al-Qadsiah) — 14 millones de euros.
Johan Vásquez (Génova) — 12 millones de euros.
Érik Lira (Cruz Azul) — 12 millones de euros.
Obed Vargas (Atlético de Madrid) — 10 millones de euros.
Gilberto Mora (Tijuana) — 10 millones de euros.
Alexis Vega (Toluca) — 8 millones de euros.
Brian Gutiérrez (Guadalajara) — 8 millones de euros.
Roberto Alvarado (Guadalajara) — 7.5 millones de euros.
César Montes (Lokomotiv Moscú) — 7.5 millones de euros.
Orbelín Pineda (AEK Atenas) — 7 millones de euros.
Israel Reyes (América) — 6.5 millones de euros.
Raúl Rangel (Guadalajara) — 6.5 millones de euros.
Álvaro Fidalgo (Real Betis) — 6 millones de euros.
Luis Chávez (Dinamo Moscú) — 6 millones de euros.
Mateo Chávez (AZ Alkmaar) — 4 millones de euros.
César Huerta (Anderlecht) — 3.5 millones de euros.
Raúl Jiménez (Fulham) — 3 millones de euros.
Luis Romo (Guadalajara) — 3 millones de euros.
Jesús Gallardo (Toluca) — 2.8 millones de euros.
Carlos Acevedo (Santos Laguna) — 2.8 millones de euros.
Jorge Sánchez (PAOK) — 2 millones de euros.
Guillermo Martínez (Pumas) — 1.5 millones de euros.
Guillermo Ochoa (AEL Limassol) — 250 mil euros.
En el otro extremo aparecen dos referentes históricos de la Selección Mexicana. Guillermo Ochoa, de 40 años, es el jugador de menor valor de mercado dentro de la convocatoria, con 250,000 euros, mientras que Raúl Jiménez está tasado en 3 millones.
La diferencia frente a los jugadores más cotizados responde en gran medida a la edad: en el futbol profesional, el valor de mercado no solo mide el rendimiento actual, sino también el potencial de crecimiento y reventa, por lo que los futbolistas más jóvenes suelen alcanzar tasaciones más elevadas que veteranos con amplias trayectorias.
Los Bafana Bafana obtuvieron su clasificación al Mundial de 2026 a través de las eliminatorias africanas y llegarán al torneo como una de las selecciones con mayor tradición futbolística de su región. En la clasificación más reciente de la FIFA, Sudáfrica ocupa el puesto 60 del ranking mundial, lo que refleja la distancia que actualmente la separa de potencias y selecciones consolidadas como México, que se encuentra dentro del Top 15 global.
Los jugadores sudafricanos más valiosos
La Selección de Sudáfrica tiene una valuación muy inferior a la de México, pero cuenta con varios futbolistas que han logrado abrirse camino en ligas de Europa y Norteamérica. El jugador más valioso es Lyle Foster, delantero del Burnley inglés, con un valor de mercado de 8 millones de euros, una cifra que por sí sola representa cerca de una sexta parte del valor total de la plantilla sudafricana.
Detrás de Foster aparece una generación joven encabezada por el defensa central Mbekezeli Mbokazi, de 20 años, tasado en 3.5 millones de euros, y el extremo Relebohile Mofokeng, de 21 años, con un valor de 3 millones. La lista también muestra el peso que tienen clubes locales como Orlando Pirates y Mamelodi Sundowns en la selección, aunque varios jugadores ya militan en equipos de Estados Unidos, Noruega, Alemania, Portugal, Chipre e Inglaterra.
Lyle Foster (Burnley) — 8 millones de euros.
Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) — 3.5 millones de euros.
Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates) — 3 millones de euros.
Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns) — 2.8 millones de euros.
Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) — 2.8 millones de euros.
Oswin Appollis (Orlando Pirates) — 2.5 millones de euros.
Samukele Kabini (Molde) — 2.5 millones de euros.
Thalente Mbatha (Orlando Pirates) — 2 millones de euros.
Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) — 2 millones de euros.
¿De cuánto es la diferencia entre ambas selecciones?
Más allá del resultado que arroje el partido inaugural, la comparación entre ambas selecciones muestra dos proyectos futbolísticos que hoy se encuentran en escalones distintos dentro del panorama internacional.
México llega al Mundial con una plantilla valuada en 191.85 millones de euros, frente a los 49.25 millones de euros de Sudáfrica. La diferencia asciende a 142.6 millones de euros, lo que significa que el Tricolor tiene un valor de mercado casi cuatro veces superior al de los Bafana Bafana. A ello se suma una mejor posición en el ranking de la FIFA y una mayor presencia de jugadores en ligas europeas de alto nivel.
Sin embargo, los valores de mercado y las clasificaciones no garantizan victorias en la cancha. El propio antecedente entre ambos equipos sirve como recordatorio: en la inauguración de Sudáfrica 2010, el entonces favorito México no pudo pasar del empate ante los Bafana Bafana.
En torneos cortos como la Copa del Mundo, la experiencia, el contexto y la presión suelen reducir las diferencias que existen sobre el papel.