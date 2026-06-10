¿Cuánto valen las selecciones de México y Sudáfrica? La diferencia millonaria entre ambas escuadras en el Mundial 2026

¿Cuánto vale la Selección Mexicana?

De acuerdo con datos del portal especializado Transfermarkt , la Selección Mexicana tiene un valor de mercado estimado en 191.85 millones de euros, la moneda de referencia en la mayoría de las transferencias internacionales de futbol.

El Tricolor aseguró su participación en el Mundial de 2026 de manera automática al ser uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. En la clasificación más reciente de la FIFA , México ocupa el lugar 14 del ranking mundial, lo que lo mantiene entre las selecciones mejor posicionadas del planeta.

¿Cuánto valen los jugadores de México y quién es el más valioso?

El jugador más valioso de la Selección Mexicana es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan está tasado en 18 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Le siguen Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce, y Armando González, delantero de Chivas, ambos con un valor de mercado de 15 millones de euros.

La lista refleja una combinación de experiencia internacional y una nueva generación de futbolistas que comienza a ganar protagonismo. Destacan casos como Obed Vargas, de apenas 20 años y vinculado al Atlético de Madrid, y Gilberto Mora, de 17 años, quien ya aparece entre los jugadores mejor valuados del plantel.

También llama la atención la presencia de varios mexicanos en ligas europeas de primer y segundo nivel, como Italia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Grecia y Rusia, una señal de la creciente internacionalización del combinado nacional.

Valor de mercado de los jugadores de la Selección Mexicana

Santiago Giménez (AC Milan) — 18 millones de euros.

Edson Álvarez (Fenerbahce) — 15 millones de euros.

Armando González (Guadalajara) — 15 millones de euros.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah) — 14 millones de euros.

Johan Vásquez (Génova) — 12 millones de euros.

Érik Lira (Cruz Azul) — 12 millones de euros.

Obed Vargas (Atlético de Madrid) — 10 millones de euros.

Gilberto Mora (Tijuana) — 10 millones de euros.

Alexis Vega (Toluca) — 8 millones de euros.

Brian Gutiérrez (Guadalajara) — 8 millones de euros.

Roberto Alvarado (Guadalajara) — 7.5 millones de euros.

César Montes (Lokomotiv Moscú) — 7.5 millones de euros.

Orbelín Pineda (AEK Atenas) — 7 millones de euros.

Israel Reyes (América) — 6.5 millones de euros.

Raúl Rangel (Guadalajara) — 6.5 millones de euros.

Álvaro Fidalgo (Real Betis) — 6 millones de euros.

Luis Chávez (Dinamo Moscú) — 6 millones de euros.

Mateo Chávez (AZ Alkmaar) — 4 millones de euros.

César Huerta (Anderlecht) — 3.5 millones de euros.

Raúl Jiménez (Fulham) — 3 millones de euros.

Luis Romo (Guadalajara) — 3 millones de euros.

Jesús Gallardo (Toluca) — 2.8 millones de euros.

Carlos Acevedo (Santos Laguna) — 2.8 millones de euros.

Jorge Sánchez (PAOK) — 2 millones de euros.

Guillermo Martínez (Pumas) — 1.5 millones de euros.

Guillermo Ochoa (AEL Limassol) — 250 mil euros.

En el otro extremo aparecen dos referentes históricos de la Selección Mexicana. Guillermo Ochoa, de 40 años, es el jugador de menor valor de mercado dentro de la convocatoria, con 250,000 euros, mientras que Raúl Jiménez está tasado en 3 millones.

La diferencia frente a los jugadores más cotizados responde en gran medida a la edad: en el futbol profesional, el valor de mercado no solo mide el rendimiento actual, sino también el potencial de crecimiento y reventa, por lo que los futbolistas más jóvenes suelen alcanzar tasaciones más elevadas que veteranos con amplias trayectorias.