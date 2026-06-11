Alineación de la selección mexicana contra Sudáfrica en el Mundial 2026: Memo Ochoa se va a banca

Luego de meses de expectativa, lesiones, cambios en la convocatoria y la irrupción de nuevas figuras, la selección mexicana finalmente dio a conocer el once inicial con el que este jueves 11 de junio enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La alineación elegida por Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Azteca), recinto que vuelve a colocarse en el centro de la historia del futbol mundial al albergar por tercera ocasión un partido inaugural de una Copa del Mundo. Ante más de 80,000 aficionados, el Tricolor buscará comenzar con el pie derecho un torneo que se disputa en casa.

Además de marcar el inicio del Mundial 2026, el encuentro representa la primera prueba para un equipo que combina experiencia internacional con una nueva generación de futbolistas que busca consolidarse en el máximo escenario del futbol mundial.

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