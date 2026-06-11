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México revela su once inicial para el Mundial 2026; Ochoa irá a la banca ante Sudáfrica

Raúl Rangel custodiará el arco mexicano en el partido inaugural del Mundial 2026, una decisión que marca el relevo generacional en una de las posiciones más emblemáticas del Tricolor.
jue 11 junio 2026 12:34 PM
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Alineación de la selección mexicana contra Sudáfrica en el Mundial 2026: Memo Ochoa se va a banca
La Selección Mexicana se ha consolidado como una de las plataformas de patrocinio deportivo más atractivas de América del Norte. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Luego de meses de expectativa, lesiones, cambios en la convocatoria y la irrupción de nuevas figuras, la selección mexicana finalmente dio a conocer el once inicial con el que este jueves 11 de junio enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La alineación elegida por Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Azteca), recinto que vuelve a colocarse en el centro de la historia del futbol mundial al albergar por tercera ocasión un partido inaugural de una Copa del Mundo. Ante más de 80,000 aficionados, el Tricolor buscará comenzar con el pie derecho un torneo que se disputa en casa.

Además de marcar el inicio del Mundial 2026, el encuentro representa la primera prueba para un equipo que combina experiencia internacional con una nueva generación de futbolistas que busca consolidarse en el máximo escenario del futbol mundial.

Lee: Inauguración del Mundial 2026 en vivo

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La alineación de México para enfrentar a Sudáfrica

Estos son los once jugadores elegidos por Javier Aguirre para arrancar el Mundial 2026:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado

Delanteros: Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Un equipo entre experiencia y renovación

La alineación presentada por el cuerpo técnico refleja la apuesta de México para afrontar el partido más importante del ciclo mundialista. Entre los titulares aparecen futbolistas con amplia experiencia en selección nacional como César Montes, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes tendrán la responsabilidad de liderar al equipo en el arranque del torneo.

Al mismo tiempo, Aguirre apostó por jugadores que lograron consolidarse durante el proceso rumbo a 2026. Destacan los casos de Raúl Rangel, quien recibe la confianza para custodiar la portería en el partido inaugural, así como Brian Gutiérrez y Érik Lira, que se ganaron un lugar gracias a sus actuaciones recientes.

La presencia de Álvaro Fidalgo también figura entre las decisiones más llamativas del técnico mexicano. El mediocampista ha sido una de las piezas más regulares del futbol mexicano en los últimos años y tendrá la oportunidad de disputar su primer Mundial como titular.

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Ochoa irá a la banca tras tres Mundiales como titular

Una de las principales novedades de la alineación es la ausencia de Guillermo Ochoa en el once inicial. El histórico guardameta mexicano comenzará el encuentro en el banquillo, poniendo fin a una racha de tres Copas del Mundo consecutivas como titular.

Ochoa fue el portero titular de México en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, convirtiéndose en uno de los referentes de la selección durante más de una década. A sus 40 años, mantiene un lugar dentro de la convocatoria mundialista, pero Javier Aguirre optó por darle la responsabilidad del arco a Raúl Rangel para el debut ante Sudáfrica.

La decisión simboliza también el relevo generacional que vive el Tricolor rumbo a este nuevo ciclo mundialista.

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México busca romper una deuda histórica

El encuentro ante Sudáfrica tiene un significado especial para el Tricolor. Aunque México ha participado en varios partidos inaugurales de la Copa del Mundo, nunca ha logrado ganar uno. Antes de este encuentro, acumulaba cinco derrotas y dos empates en duelos de apertura mundialista.

Ahora, con el respaldo de miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Azteca), el conjunto nacional intentará romper esa estadística y comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), después de la ceremonia inaugural que abrió oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Selección Mexicana Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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