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Internacional

Milei desata una crisis diplomática con Brasil con su respaldo a Flavio Bolsonaro

El presidente argentino insultó a su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades durante su viaje más reciente.
dom 26 julio 2026 05:56 PM
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Esta combinación de imágenes creadas el 26 de julio de 2026 muestra al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (izquierda) durante la firma de la ley que establece una línea de crédito para las empresas afectadas por los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, en el Palacio Planalto en Brasilia el 22 de julio de 2026; y el presidente de Argentina, Javier Milei, en la sede de La Libertad Avanza, tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025.
Milei acusó el domingo al "gobierno de Brasil" de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas. (FOTO: EVARISTO SA Y LUIS ROBAYO/AFP)

En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó este domingo al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre "ofensas" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP.

Brasil ya había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, durante un acto político el sábado en Sao Paulo, en el que sin nombrarlos llamó "ladrón" y "presidiario" al izquierdista Lula y "basura calva" al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

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Tras esa primera medida brasileña, que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro estado, Milei redobló la apuesta y acusó al "gobierno de Brasil" de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas.

Brasilia reaccionó nuevamente con la convocatoria al embajador argentino Daniel Raimondi, que debe comparecer este domingo ante la Cancillería.

Una fuente diplomática dijo a la AFP que Milei "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", durante la oficialización el sábado de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

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"Riesgo Lula"

Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre "el riesgo Lula" en las elecciones y llamó a Brasil a salir de "su sometimiento al zurdo".

"El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas por el presidente argentino", informó en reacción la Cancillería brasileña.

Milei volvió a referirse el domingo a Brasil, vecino y socio estratégico de Argentina.

"¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.

Aseguró que la "campaña" también fue "financiada" por otras "cabezas progresistas" de México y el Partido Demócrata estadounidense.

"Y después me vienen a hablar de interferencia", dijo Milei, y sostuvo que "un grupo de brasileños que mandó Lula (...) jugaron activamente" en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.

Lula dijo este domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando "sin injerencia de nadie" porque "en Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado", sin ser más específico.

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El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.

"Referencia irrespetuosa"

Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en Sao Paulo que "la basura calva" le impidió visitar a su "amigo injustamente encarcelado" Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente (2019-2022), preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo por el bolsonarismo, Moraes negó a Milei un permiso para visitar a Bolsonaro en su arresto domiciliario en Brasilia.

Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su "referencia irrespetuosa" a Moraes y deploró sus "manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados".

El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró "no estar a la altura del cargo que ocupa".

Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la presidencia de Argentina.

Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral.

En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.

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Javier Milei Luiz Inácio Lula da Silva Brasil Argentina

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