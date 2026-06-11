La Selección Mexicana comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, resultado que la coloca en una posición favorable dentro del Grupo A.
Sin embargo, el margen de error sigue siendo reducido. Con apenas una jornada disputada, el siguiente compromiso del Tricolor será clave para acercarse a la clasificación a los octavos de final y confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut mundialista.
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El próximo partido de México en el Mundial 2026
México volverá a la actividad el próximo 18 de junio, cuando enfrente a la República de Corea en la segunda fecha de la fase de grupos.
El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara (mejor conocido como Estadio Akron) y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Será la primera vez que el combinado nacional juegue fuera de la Ciudad de México en esta Copa del Mundo, trasladando la fiesta mundialista a una de las ciudades con mayor tradición futbolística del país.
Dónde y cómo ver México vs República de Corea
El partido entre México y la República de Corea, de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se transmitirá en México por televisión abierta y plataformas digitales.
Podrá verse en Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca.
También estará disponible en streaming a través de ViX, que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.
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Un partido que puede acercar la clasificación
Después de sumar tres puntos ante Sudáfrica, el Tricolor tiene la oportunidad de dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda.
Una victoria frente a Corea del Sur permitiría a México consolidarse en la parte alta del Grupo A y llegar a la última jornada con amplias posibilidades de avanzar a los octavos de final.
Además del resultado, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre buscará mantener el nivel mostrado en el debut, especialmente después de una actuación en la que el equipo dominó buena parte del encuentro y generó múltiples oportunidades de gol.
La baja de César Montes
No todo son buenas noticias para la selección mexicana. El defensa César Montes no podrá participar en el encuentro ante Corea del Sur tras haber sido expulsado en los minutos finales del partido contra Sudáfrica.
El central recibió tarjeta roja directa por cortar una ocasión manifiesta de gol, por lo que deberá cumplir una suspensión automática. La ausencia obligará a Javier Aguirre a realizar ajustes en una defensa que había mostrado solidez durante gran parte del debut mundialista.
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El camino de México en el Grupo A
Con el triunfo sobre Sudáfrica, México rompió una larga sequía en partidos inaugurales de Copa del Mundo y dio el primer paso en su objetivo de trascender como anfitrión del torneo.
Ahora, la atención se traslada a Guadalajara, donde el Tricolor buscará mantener el paso perfecto y acercarse a una clasificación que, tras el arranque ganador, luce más alcanzable que nunca.