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Mundial 2026 en ViX: cuántos dispositivos pueden ver los partidos al mismo tiempo

Antes de contratar el paquete del torneo conviene revisar una condición que ha generado dudas entre algunos aficionados que intentan seguir los partidos desde distintas pantallas.
vie 12 junio 2026 10:50 AM
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Antes de contratar el servicio conviene definir cuántas personas utilizarán la cuenta y desde qué equipos planean seguir los partidos, especialmente durante encuentros de alta demanda como los de la selección mexicana o las fases finales del torneo. (Expansión|ChatGPT)

La Copa Mundial 2026 ya comenzó y miles de aficionados optaron por contratar el paquete especial de ViX para seguir los 104 partidos del torneo. Sin embargo, conforme avanzaron los primeros encuentros, algunos usuarios comenzaron a reportar problemas para acceder a las transmisiones pese a contar con una suscripción activa.

Detrás de esas situaciones existe una condición que muchos pasaron por alto al momento de contratar el servicio y que puede marcar la diferencia entre ver un partido sin inconvenientes o quedarse fuera de la transmisión.

Lee: Dónde se transmite el Mundial 2026 en México

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Cuántas pantallas pueden ver el Mundial al mismo tiempo con una cuenta de ViX

La restricción más importante para quienes planean compartir una cuenta es el número de reproducciones simultáneas permitidas.

Durante la Copa Mundial 2026, ViX permite visualizar los partidos hasta en dos pantallas al mismo tiempo utilizando una misma cuenta.

Dicho de otra forma, si dos personas ya están viendo contenido simultáneamente, una tercera podría encontrar limitaciones para acceder a otra transmisión utilizando las mismas credenciales.

Muchos de los comentarios y dudas que han surgido entre aficionados están relacionados precisamente con esta condición, ya que algunos usuarios asumieron que el acceso podía compartirse entre más dispositivos de manera simultánea.

Cuánto cuesta ver todo el Mundial 2026 en ViX

Para acceder a las transmisiones completas del torneo es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium y adquirir el pase especial del Mundial.

Al momento de publicarse esta nota, los costos son los siguientes:

- ViX Premium: 149 pesos mensuales
- Pase Mundial 2026: 889 pesos

Por lo tanto, un aficionado que contrate ambos servicios desembolsará un total de 1,038 pesos para seguir el torneo completo.

La Copa Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026, por lo que ese monto permite acceder a las transmisiones durante todo el campeonato.

En qué dispositivos se pueden ver los partidos

Otra duda frecuente entre los aficionados tiene que ver con la compatibilidad de equipos.

Los encuentros del Mundial están disponibles en todos los dispositivos compatibles con la plataforma.

La lista incluye:

Teléfonos móviles

- iPhone
- Smartphones Android

Tablets

- iPad
- Tablets Android
- Fire Tablet

Computadoras

- Windows
- macOS
- Chrome OS

Smart TV y dispositivos para televisión

- Android TV
- Fire TV
- Roku
- Samsung TV
- LG TV
- Apple TV
- VIDAA Smart TV
- Vizio Smart TV

Algunas plataformas presentan condiciones particulares. Samsung opera mediante el sistema Tizen, cuya compatibilidad no es total con la aplicación. Por otra parte, ciertos modelos de LG TV y Vizio Smart TV tienen disponibilidad limitada según el país.

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Qué partidos de México pueden verse gratis en televisión abierta

Quienes únicamente desean seguir el camino de la selección mexicana no necesariamente tienen que contratar ViX.

Todos los encuentros del Tricolor en el Mundial 2026 serán transmitidos por televisión abierta en México.

Dentro de la fase de grupos están confirmados los siguientes partidos:

- México vs República de Corea — 18 de junio, 19:00 horas.

- México vs Chequia — 24 de junio, 19:00 horas.

La cobertura también incluirá cualquier encuentro de eliminación directa que dispute la selección mexicana en caso de avanzar de ronda.

Qué canales transmitirán los partidos de México

Los derechos de televisión abierta pertenecen a TV Azteca y TelevisaUnivision.

Por parte de TV Azteca, los encuentros estarán disponibles en:

- Azteca Uno

- Azteca 7

Mientras tanto, Televisa distribuirá las transmisiones a través de:

- Canal 5

- Canal 9

- Las Estrellas

Ambas empresas también ofrecen programas especiales, análisis, resúmenes y cobertura diaria relacionada con el torneo.

Qué opciones gratuitas existen por internet

No todos los aficionados cuentan con una suscripción de paga para seguir el Mundial.

Como parte de un acuerdo con FIFA, YouTube ofrece acceso gratuito a los primeros 10 minutos de cada partido mediante el canal oficial del organismo.

Aunque esta alternativa no permite seguir los encuentros completos, sí brinda una opción para observar el arranque de cada compromiso y consultar contenido relacionado con el torneo.

Qué debes tomar en cuenta antes de compartir tu cuenta

La limitación de dos pantallas simultáneas es uno de los aspectos más importantes para quienes planean dividir el costo de la suscripción entre familiares o amigos.

Una misma cuenta puede utilizarse en distintos dispositivos compatibles, pero únicamente dos transmisiones pueden ejecutarse al mismo tiempo durante la Copa Mundial 2026.

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Por esa razón, antes de contratar el servicio conviene definir cuántas personas utilizarán la cuenta y desde qué equipos planean seguir los partidos, especialmente durante encuentros de alta demanda como los de la selección mexicana o las fases finales del torneo.

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ViX Mundial de Futbol 2026

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