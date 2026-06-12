Cuántas pantallas pueden ver el Mundial al mismo tiempo con una cuenta de ViX

La restricción más importante para quienes planean compartir una cuenta es el número de reproducciones simultáneas permitidas.

Durante la Copa Mundial 2026, ViX permite visualizar los partidos hasta en dos pantallas al mismo tiempo utilizando una misma cuenta.

Dicho de otra forma, si dos personas ya están viendo contenido simultáneamente, una tercera podría encontrar limitaciones para acceder a otra transmisión utilizando las mismas credenciales.

Muchos de los comentarios y dudas que han surgido entre aficionados están relacionados precisamente con esta condición, ya que algunos usuarios asumieron que el acceso podía compartirse entre más dispositivos de manera simultánea.

Cuánto cuesta ver todo el Mundial 2026 en ViX

Para acceder a las transmisiones completas del torneo es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium y adquirir el pase especial del Mundial.

Al momento de publicarse esta nota, los costos son los siguientes:

- ViX Premium: 149 pesos mensuales

- Pase Mundial 2026: 889 pesos

Por lo tanto, un aficionado que contrate ambos servicios desembolsará un total de 1,038 pesos para seguir el torneo completo.

La Copa Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026, por lo que ese monto permite acceder a las transmisiones durante todo el campeonato.

En qué dispositivos se pueden ver los partidos

Otra duda frecuente entre los aficionados tiene que ver con la compatibilidad de equipos.

Los encuentros del Mundial están disponibles en todos los dispositivos compatibles con la plataforma.

La lista incluye:

Teléfonos móviles

- iPhone

- Smartphones Android

Tablets

- iPad

- Tablets Android

- Fire Tablet

Computadoras

- Windows

- macOS

- Chrome OS

Smart TV y dispositivos para televisión

- Android TV

- Fire TV

- Roku

- Samsung TV

- LG TV

- Apple TV

- VIDAA Smart TV

- Vizio Smart TV

Algunas plataformas presentan condiciones particulares. Samsung opera mediante el sistema Tizen, cuya compatibilidad no es total con la aplicación. Por otra parte, ciertos modelos de LG TV y Vizio Smart TV tienen disponibilidad limitada según el país.