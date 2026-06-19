¿Qué partidos hay mañana del Mundial? Dónde y a qué hora ver jugar a Alemania y Suecia este 20 de junio

La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Prohibido "dormir en los laureles"

Tras debutar con una goleada 7-1, el mismo marcador de la histórica humillación a Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, Nagelsmann celebró la "paciencia" e "intensidad" que mostró su equipo.

También advirtió que Alemania no se va a "dormir en los laureles" e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

En el estreno, la oncena germana fue de menos a más hasta doblegar por completo el ímpetu de un Curazao que mostró que puede faltarle fútbol, pero que le sobra ímpetu.

Otro de los duelos es el de Suecia, que goleó en la primera jornada, y que medirá la calidad de Países Bajos. Curazao se enfrenta a Ecuador, con ambos equipos necesitados de recuperarse de sus derrotas, y Japón se enfrenta a una selección de Túnez que cuenta con nuevo seleccionador, Hervé Renard.

¿Cómo llegan las selecciones?

La selección de Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, asegurará el primer lugar del Grupo E si se cumplen las siguientes condiciones:

Derrota a la Selección de Alemania y Curazao no vence a Ecuador.

La selección de Ecuador quedará eliminada de la Copa Mundial si se cumplen las siguientes condiciones:

Pierde ante Curazao y Alemania evita la derrota frente a Costa de Marfil.

Tras su contundente victoria sobre la selección de Túnez, la selección de Suecia de Graham Potter asegurará su clasificación como uno de los dos mejores equipos del Grupo F si:

Derrota a los Países Bajos.

Los suecos ganarán el grupo y se enfrentarán al segundo clasificado del Grupo C en Monterrey el 29 de junio si:

Derrotan a los Países Bajos y Japón no vence a Túnez.

Con Hervé Renard al mando, la selección de Túnez quedará eliminada si se cumplen las siguientes condiciones: