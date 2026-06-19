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¿Qué partidos hay mañana del Mundial? Dónde y a qué hora ver jugar a Alemania y Suecia este 20 de junio

El tetracampeón del mundo mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao.
vie 19 junio 2026 05:32 PM
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Entrenamiento de la selección de Suecia, que se enfrentará a Países Bajos dentro de los duelos de este sábado 20 de junio como parte del Mundial de Futbol 2026. (Foto: @OnsOranje)

Los grupos E y F regresan a la escena mundialista tras los primeros partidos de la Fase 1. Entre los duelos que más llaman la atención es el de Alemania que buscará mantener el acelerador a fondo ante un envalentonado Costa de Marfil el sábado en Toronto, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha ante los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

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La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Prohibido "dormir en los laureles"

Tras debutar con una goleada 7-1, el mismo marcador de la histórica humillación a Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, Nagelsmann celebró la "paciencia" e "intensidad" que mostró su equipo.

También advirtió que Alemania no se va a "dormir en los laureles" e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

En el estreno, la oncena germana fue de menos a más hasta doblegar por completo el ímpetu de un Curazao que mostró que puede faltarle fútbol, pero que le sobra ímpetu.

Otro de los duelos es el de Suecia, que goleó en la primera jornada, y que medirá la calidad de Países Bajos. Curazao se enfrenta a Ecuador, con ambos equipos necesitados de recuperarse de sus derrotas, y Japón se enfrenta a una selección de Túnez que cuenta con nuevo seleccionador, Hervé Renard.

¿Cómo llegan las selecciones?

La selección de Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, asegurará el primer lugar del Grupo E si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Derrota a la Selección de Alemania y Curazao no vence a Ecuador.

La selección de Ecuador quedará eliminada de la Copa Mundial si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Pierde ante Curazao y Alemania evita la derrota frente a Costa de Marfil.

Tras su contundente victoria sobre la selección de Túnez, la selección de Suecia de Graham Potter asegurará su clasificación como uno de los dos mejores equipos del Grupo F si:

  • Derrota a los Países Bajos.

Los suecos ganarán el grupo y se enfrentarán al segundo clasificado del Grupo C en Monterrey el 29 de junio si:

  • Derrotan a los Países Bajos y Japón no vence a Túnez.

Con Hervé Renard al mando, la selección de Túnez quedará eliminada si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Pierde ante Japón y Países Bajos derrota a Suecia.
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¿Cuáles son los partidos del Mundial hoy?

La hora corresponde al centro de México, corresponde al grupo E y serán los siguientes:

Alemania vs. Costa de Marfíl (14:00 horas) Estadio Toronto

Ecuador vs. Curazao (18:00 horas) Estadio Kansas City Stadium

También tendrán actividad las selecciones del Grupo F con los siguientes duelos:

Países Bajos vs. Suecia (11:00 horas) Estadio Houston

Túnez vs. Japón (22:00 horas) Estadio Monterrey

Los partidos del Mundial se transmiten por streaming a través de ViX, plataforma que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.

¿Se transmitirán por tv abierta?

Solo el partido de la selección de Suecia vs. Países Bajos se transmitirá por los canales de Azteca 7, Canal 5, TUDN, además estará disponible en streaming a través de ViX, plataforma que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.

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Con información de AFP y FIFA

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Selecciones Internacionales

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