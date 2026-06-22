¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 22 de junio?

La actividad del lunes contempla cuatro encuentros, correspondientes a los Grupos I y J, con sedes repartidas entre Estados Unidos. Además de los puntos en disputa, varios equipos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda si consiguen una victoria.

La jornada comenzará con el duelo entre Argentina y Austria, programado para las 11:00 horas en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

Más tarde, Francia enfrentará a Irak a las 15:00 horas en el Estadio de Filadelfia, en Pensilvania, bajo el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Durante la noche llegará uno de los encuentros con transmisión en televisión abierta. Noruega se medirá a Senegal a las 18:00 horas en el Estadio de Nueva York, localizado en Nueva Jersey. Para este compromiso fue designado el brasileño Wilton Pereira Sampaio.

Finalmente, la jornada concluirá con el partido entre Jordania y Argelia, previsto para las 21:00 horas en el Estadio de San Francisco, en California. El silbante será el esloveno Slavko Vinčić.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Noruega y Senegal podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Argentina vs. Austria, Francia vs. Irak y Jordania vs. Argelia estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.