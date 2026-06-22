Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

Partidos del Mundial hoy 22 de junio: Argentina vs. Austria, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
lun 22 junio 2026 08:28 AM
Añadir Expansión en Google
partidos-del-mundial-hoy-22-de-junio
Argentina, Francia, Noruega y Jordania saltan a la cancha en una fecha que puede modificar el panorama rumbo a la fase de eliminación directa. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 22 de junio con una jornada que podría comenzar a definir nuevos clasificados a los dieciseisavos de final.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland volverán a la cancha con la posibilidad de asegurar el pase de sus selecciones a la siguiente ronda, mientras otros equipos buscarán mantenerse con vida en el torneo. Aquí te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

Publicidad

¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 22 de junio?

La actividad del lunes contempla cuatro encuentros, correspondientes a los Grupos I y J, con sedes repartidas entre Estados Unidos. Además de los puntos en disputa, varios equipos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda si consiguen una victoria.

La jornada comenzará con el duelo entre Argentina y Austria, programado para las 11:00 horas en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

Más tarde, Francia enfrentará a Irak a las 15:00 horas en el Estadio de Filadelfia, en Pensilvania, bajo el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Durante la noche llegará uno de los encuentros con transmisión en televisión abierta. Noruega se medirá a Senegal a las 18:00 horas en el Estadio de Nueva York, localizado en Nueva Jersey. Para este compromiso fue designado el brasileño Wilton Pereira Sampaio.

Finalmente, la jornada concluirá con el partido entre Jordania y Argelia, previsto para las 21:00 horas en el Estadio de San Francisco, en California. El silbante será el esloveno Slavko Vinčić.

lamine-yamal-edad-cuanto-gana-negocios
Tendencias

Lamine Yamal vale más que toda la selección de Cabo Verde: quién es, cuánto gana y cuáles son sus negocios

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Noruega y Senegal podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Argentina vs. Austria, Francia vs. Irak y Jordania vs. Argelia estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.

Publicidad

¿Qué selecciones ya clasificaron a los dieciseisavos de final?

Conforme avanza la segunda fecha de la fase de grupos, únicamente tres selecciones han asegurado matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final.

Hasta el inicio de la actividad del 22 de junio, los equipos clasificados son:

- México (Grupo A)
- Estados Unidos (Grupo D)
- Alemania (Grupo E)

Todas ellas consiguieron su boleto antes de disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos, lo que les permitirá afrontar ese compromiso con la clasificación ya garantizada.

cuando-es-siguiente-partido-mexico-mundial-2026
Tendencias

¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Hasta este 22 de junio, las selecciones eliminadas son:

- Haití
- Turquía
- Túnez

Con dos derrotas consecutivas o una combinación de resultados adversa, estos equipos ya no podrán alcanzar los puestos que otorgan el pase a los dieciseisavos de final, por lo que únicamente disputarán su último encuentro para cerrar su participación en la Copa del Mundo.

Publicidad

Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad