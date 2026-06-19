La selección mexicana dio un paso firme hacia la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur, resultado con el que aseguró el liderato del Grupo A tras sumar dos victorias consecutivas.
Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce la fecha de su próximo compromiso y espera definir al rival con el que buscará mantenerse con vida en el torneo. Aquí te contamos cuándo vuelve a jugar el tricolor, dónde ver el partido y sus posibles contrincantes en la siguiente fase.
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El próximo partido de México en el Mundial 2026
México volverá a la actividad el próximo miércoles 24 de junio, cuando enfrente a Chequia en la tercera fecha de la fase de grupos.
Elencuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Banorte) y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
La selección mexicana de Javier "Vasco" Aguirre regresa a la capital del país, donde consiguió su primera victoria de la justa mundialista al vencer a Sudáfrica.
El partido entre México y Chequia, de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se transmitirá en México por televisión abierta y plataformas digitales.
Podrá verse en Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca.
También estará disponible en streaming a través de ViX, que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.
México abre la ronda de dieciseisavos
México se convirtió en el primer país en pisar los dieciseisavos de su Mundial al batir el jueves a Corea del Sur con un regalo del arquero surcoreano Kim Seung-gyu y un milagro de Raúl Rangel, en una segunda jornada en la que Brasil busca el viernes renacer ante Haití.
La victoria tenía doble premio en Guadalajara: billete para la segunda ronda y primer puesto del Grupo A tras el empate antes en Atlanta entre Sudáfrica y República Checa (1-1).
Y los dos arqueros quedarán en el recuerdo. Kim Seung-gyu como el villano con un error en la salida que entregó el gol en bandeja para Luis Romo y Rangel como el héroe con una doble parada, la segunda prácticamente un milagro al atajar el balón desde el suelo.
Tras su intervención en la recta final, fiesta grande en México: dos victorias y el Tri está en el lugar soñado antes de tiempo.
Cuándo inicia la ronda de dieciseisavos de la Copa Mundial 2026
El calendario oficial de la FIFA señala que la ronda de dieciseisavos se jugará del 28 de junio al 3 de julio.
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Quiénes podrían ser los rivales de México en la siguiente ronda
Con el primer lugar del Grupo A ya asegurado, la Selección Mexicana enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros lugares del torneo. De acuerdo con el cuadro de competencia, ese rival podría provenir de los Grupos C, E, F, H o I, aunque todavía restan dos jornadas por disputarse en cada uno de ellos.
Dentro del Grupo C, Escocia aparece como el candidato más fuerte para terminar en la tercera posición. Su victoria sobre Haití le da ventaja, mientras que Brasil y Marruecos parten como favoritos para quedarse con los dos primeros puestos, siempre y cuando no haya resultados inesperados.
Por el Grupo E, Ecuador es la selección que hoy luce encaminada al tercer lugar. Tras caer ante Costa de Marfil, todavía debe enfrentar a Alemania, un partido que podría cambiar el panorama. Si no consigue un resultado positivo, dependerá de que los africanos tropiecen frente a Curazao, uno de los equipos con menor rendimiento en lo que va del certamen.
La situación más abierta se encuentra en el Grupo F. Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez mantienen posibilidades de modificar por completo la clasificación, ya que los cruces pendientes enfrentarán directamente a varios de los aspirantes. Por ahora resulta prematuro señalar a un favorito para ocupar el tercer puesto.
Mientras tanto, en el Grupo H, la pelea apunta a concentrarse entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Todo indica que España tiene margen para recuperarse tras su discreto debut y escalar posiciones, aunque Uruguay también podría verse involucrado en esa lucha si no logra vencer a Cabo Verde en la próxima jornada.
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Finalmente, en el Grupo I, el panorama parece más definido. Francia se perfila para quedarse con el liderato, por lo que la disputa por la tercera posición podría quedar entre Senegal e Irak, dependiendo de los resultados de las dos fechas restantes.