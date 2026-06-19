El próximo partido de México en el Mundial 2026

México volverá a la actividad el próximo miércoles 24 de junio, cuando enfrente a Chequia en la tercera fecha de la fase de grupos.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Banorte) y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La selección mexicana de Javier "Vasco" Aguirre regresa a la capital del país, donde consiguió su primera victoria de la justa mundialista al vencer a Sudáfrica.

Dónde y cómo ver el México vs. Chequia

El partido entre México y Chequia, de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se transmitirá en México por televisión abierta y plataformas digitales.

Podrá verse en Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca.

También estará disponible en streaming a través de ViX, que concentrará la transmisión de todos los partidos del torneo.

México abre la ronda de dieciseisavos

ULISES RUIZ (AFP)

México se convirtió en el primer país en pisar los dieciseisavos de su Mundial al batir el jueves a Corea del Sur con un regalo del arquero surcoreano Kim Seung-gyu y un milagro de Raúl Rangel, en una segunda jornada en la que Brasil busca el viernes renacer ante Haití.

La victoria tenía doble premio en Guadalajara: billete para la segunda ronda y primer puesto del Grupo A tras el empate antes en Atlanta entre Sudáfrica y República Checa (1-1).

Y los dos arqueros quedarán en el recuerdo. Kim Seung-gyu como el villano con un error en la salida que entregó el gol en bandeja para Luis Romo y Rangel como el héroe con una doble parada, la segunda prácticamente un milagro al atajar el balón desde el suelo.

Tras su intervención en la recta final, fiesta grande en México: dos victorias y el Tri está en el lugar soñado antes de tiempo.

Cuándo inicia la ronda de dieciseisavos de la Copa Mundial 2026

El calendario oficial de la FIFA señala que la ronda de dieciseisavos se jugará del 28 de junio al 3 de julio.