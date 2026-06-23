Cada vez que la selección mexicana consigue una victoria importante, miles de aficionados se reúnen en un mismo punto: el Ángel de la Independencia. Lo que comenzó como un monumento para conmemorar el Centenario de la Independencia terminó convirtiéndose en el principal escenario de festejos deportivos, manifestaciones y celebraciones de la capital.
Su ubicación, la carga simbólica y su papel como punto de encuentro urbano explican por qué el Ángel se transformó en el monumento donde México celebra sus triunfos.
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¿Cuánto costó construir el Ángel?
El proyecto fue diseñado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y el artista italiano Enrique Alciati diseñó las esculturas y bajorrelieves por encargo de Porfirio Díaz. La construcción inició en 1902, aunque la obra enfrentó problemas importantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Una primera versión de la estructura colapsó en 1906 debido a fallas en la cimentación, por lo que las autoridades ordenaron demoler parte de lo construido y reiniciar los trabajos con nuevas soluciones técnicas para garantizar la estabilidad del monumento.
Construir el Ángel costó alrededor de 2 millones 150 mil pesos de la época, una cifra que representó una de las obras públicas más importantes del Porfiriato.
El presupuesto incluyó la columna de cantera y mármol, los grupos escultóricos y la emblemática Victoria Alada de bronce recubierta con hoja de oro. Además, está inspirado en la Columna de la Victoria ubicada en Berlín y la Columna de Trajano que se encuentra en Roma.
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De monumento a punto de reunión para aficionados
La columna del Ángel de la Independencia fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la capital.
En la Copa Mundial de la FIFA México 1970se registró la primera celebración en este punto y fue la primera ocasión en que la selección nacional llegó a cuartos de final. El encuentro que desató la emoción de los hinchas fue México contra Bélgica, en el cual Gustavo “Halcón” Peña marcó el único tanto a favor del Tricolor y con el que se impusieron contra el país europeo.
Actualmente, en esta Copa del Mundo, la emoción ha llegado con los dos triunfos de México y hasta el encuentro entre Colombia y Uzbekistán. Igualmente, ha sido escenario de celebraciones de los equipos de la Liga MX, como el América, Pumas y Cruz Azul.
En 1999 se registró una de las concentraciones más grandes en este punto, tras el triunfo de México ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Aquella victoria histórica provocó que miles de seguidores desbordaran Paseo de la Reforma para festejar el campeonato del Tricolor.
Las celebraciones no se limitan al mundo del futbol; también han incluido los triunfos de los medallistas olímpicos Paola Espinosa, Fernando Platas y Ana Gabriela Guevara, las victorias de Saúl “Canelo” Álvarez y hasta los premios Óscar entregados a Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.
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Otros episodios que marcaron a El Ángel
La madrugada del 28 de julio de 1957, un terremoto de magnitud 7.8 provocó la caída de la Victoria Alada desde una altura cercana a los 38 metros. Este impacto destruyó gran parte de la escultura, que tuvo que ser reconstruida casi por completo.
La restauración fue dirigida por el escultor José Fernández Urbina y concluyó en septiembre de 1958, después de más de un año de trabajos. Además, se reforzaron la columna y la estructura interna para reducir riesgos ante futuros sismos.
Los terremotos de 1985 volvieron a causar daños en la base y las escalinatas del monumento, mientras que el sismo de 2017 obligó a realizar nuevas intervenciones por grietas y afectaciones estructurales.
En total, el Ángel ha sido sometido a al menos cuatro grandes procesos de restauración durante su existencia.
¿Cuándo juega México?
La selección mexicana disputará su último compromiso de la fase de grupos este miércoles 24 de junio, cuando enfrente a Chequia en un partido que definirá el cierre del Grupo A.