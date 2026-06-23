De monumento a punto de reunión para aficionados

La columna del Ángel de la Independencia fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la capital.

En la Copa Mundial de la FIFA México 1970 se registró la primera celebración en este punto y fue la primera ocasión en que la selección nacional llegó a cuartos de final. El encuentro que desató la emoción de los hinchas fue México contra Bélgica, en el cual Gustavo “Halcón” Peña marcó el único tanto a favor del Tricolor y con el que se impusieron contra el país europeo.

Actualmente, en esta Copa del Mundo, la emoción ha llegado con los dos triunfos de México y hasta el encuentro entre Colombia y Uzbekistán. Igualmente, ha sido escenario de celebraciones de los equipos de la Liga MX, como el América, Pumas y Cruz Azul.

En 1999 se registró una de las concentraciones más grandes en este punto, tras el triunfo de México ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Aquella victoria histórica provocó que miles de seguidores desbordaran Paseo de la Reforma para festejar el campeonato del Tricolor.

Festejo en el Angel de la Independencia

Las celebraciones no se limitan al mundo del futbol; también han incluido los triunfos de los medallistas olímpicos Paola Espinosa, Fernando Platas y Ana Gabriela Guevara, las victorias de Saúl “Canelo” Álvarez y hasta los premios Óscar entregados a Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.