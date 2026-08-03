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El Mundial reactiva la carga aérea en México tras un año de caída

El movimiento de mercancías por vía aérea creció 4.7% anual; Guadalajara y Monterrey lideraron los avances entre los principales aeropuertos del país.
lun 03 agosto 2026 05:55 AM
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En la Zona Metropolitana del Valle de México, tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvieron avances de 1% y 6.4%. (Mariakray/Getty Images)

La Copa Mundial de Futbol no significó solo movimiento de turistas para México, uno de los países sede. Durante los meses del torneo, el movimiento de mercancías por vía aérea también registró un repunte, impulsado por las necesidades logísticas de selecciones, equipos de trabajo, patrocinadores y organizadores, que trasladaron desde uniformes y calzado especializado hasta alimentos con especificaciones particulares.

Los datos más recientes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) muestran que la carga aérea total movilizada en México alcanzó 616,193.8 toneladas durante el primer semestre del año, un crecimiento de 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior. El principal motor fue la carga internacional, que avanzó 7.1%, mientras que la nacional aumentó 0.6%.

El comportamiento fue especialmente favorable en los aeropuertos de las ciudades mexicanas que albergaron partidos del Mundial, cuyas cifras contrastaron con las registradas en otras terminales del país.

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Guadalajara y Monterrey lideran el crecimiento

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara encabezó el crecimiento de la carga total entre las principales terminales del país, con un incremento de 15.2% en el semestre. Le siguió el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con un avance de 7.9%.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se concentró buena parte de la operación logística del torneo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementó su carga 1%, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró un crecimiento de 6.4%.

El contraste fue evidente frente a otras terminales que no participaron directamente en la organización del Mundial. En Tijuana, la carga aérea retrocedió 5.8% durante el semestre, mientras que Toluca registró la caída más pronunciada, de 23.8%.

El aeropuerto de Cancún también reportó una disminución de 15.5%, mientras que el de San Luis Potosí redujo su movimiento de mercancías en 10.7%.

La carga internacional fue la principal beneficiada

El mayor impulso provino del segmento internacional, asociado al traslado de mercancías vinculadas con el evento deportivo.

Guadalajara volvió a colocarse como el aeropuerto con el mayor crecimiento en este rubro, al registrar un incremento de 22.1% en carga internacional. Le siguieron el AIFA, con un avance de 7.8%, y Monterrey, con 6.8%.

Aunque no fue sede mundialista, el aeropuerto de Querétaro también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 6.9% en carga internacional. En tanto, el AICM avanzó 0.6%.

Para Julio Zugasti, experto del sector aéreo en Hogan Lovells, el Mundial coincidió con otros factores que favorecieron el transporte aéreo de mercancías, aunque considera que el torneo fue un elemento relevante para explicar el cambio de tendencia.

“Posiblemente, como se ha establecido en distintas cifras oficiales, no fue la demanda esperada; sin embargo, sí fue un detonador importante que no solamente trajo consigo el apoyo de aficionados, sino también determinados factores para prevalecer en la carga internacional”, comentó en entrevista con Expansión.

El especialista añadió que el entorno internacional también influyó en el desempeño del sector.

“La dinámica de movimiento de mercancías en el país también se vio impulsada por problemas logísticos a nivel global, como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha hecho que se voltee a ver el transporte aéreo para la carga”, explicó.

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Un cambio frente al desempeño del año anterior

El comportamiento de este año contrasta con el observado a mediados del año pasado, cuando el sector aún enfrentaba una desaceleración. En el primer semestre del año anterior, la carga aérea total registraba una caída de 6.3% anual. La carga internacional descendía 7.6% y la nacional retrocedía 3.1%.

El cambio de tendencia coincide con el periodo en el que México recibió la actividad del Mundial, que elevó las necesidades logísticas de transporte de mercancías de alto valor y entregas con tiempos estrictos.

Junio reflejó el mayor efecto del torneo

El impacto también fue visible en junio, cuando México concentró la mayor actividad relacionada con la Copa Mundial, incluida la inauguración con el partido entre México y Sudáfrica.

Durante ese mes, el Aeropuerto Internacional de Monterrey registró el mayor crecimiento mensual entre las principales terminales del país, al movilizar 7,525.3 toneladas, un incremento de 14.1% respecto al mismo mes del año anterior.

Guadalajara también mantuvo un desempeño positivo, con un aumento de 6.5% en carga total.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el AICM incrementó el movimiento de mercancías 3.8%, mientras que el AIFA registró una disminución mensual de 6.6%.

Fuera de las sedes mundialistas, la tendencia volvió a ser menos favorable. Tijuana y Toluca reportaron caídas de 5.3% cada uno durante junio, mientras que Cancún redujo su carga 15.1% y San Luis Potosí 22%.

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Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional Cámara Nacional de Autotransporte Aéreo

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