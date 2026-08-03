Guadalajara y Monterrey lideran el crecimiento

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara encabezó el crecimiento de la carga total entre las principales terminales del país, con un incremento de 15.2% en el semestre. Le siguió el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con un avance de 7.9%.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se concentró buena parte de la operación logística del torneo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementó su carga 1%, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró un crecimiento de 6.4%.

El contraste fue evidente frente a otras terminales que no participaron directamente en la organización del Mundial. En Tijuana, la carga aérea retrocedió 5.8% durante el semestre, mientras que Toluca registró la caída más pronunciada, de 23.8%.

El aeropuerto de Cancún también reportó una disminución de 15.5%, mientras que el de San Luis Potosí redujo su movimiento de mercancías en 10.7%.

La carga internacional fue la principal beneficiada

El mayor impulso provino del segmento internacional, asociado al traslado de mercancías vinculadas con el evento deportivo.

Guadalajara volvió a colocarse como el aeropuerto con el mayor crecimiento en este rubro, al registrar un incremento de 22.1% en carga internacional. Le siguieron el AIFA, con un avance de 7.8%, y Monterrey, con 6.8%.

Aunque no fue sede mundialista, el aeropuerto de Querétaro también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 6.9% en carga internacional. En tanto, el AICM avanzó 0.6%.

Para Julio Zugasti, experto del sector aéreo en Hogan Lovells, el Mundial coincidió con otros factores que favorecieron el transporte aéreo de mercancías, aunque considera que el torneo fue un elemento relevante para explicar el cambio de tendencia.

“Posiblemente, como se ha establecido en distintas cifras oficiales, no fue la demanda esperada; sin embargo, sí fue un detonador importante que no solamente trajo consigo el apoyo de aficionados, sino también determinados factores para prevalecer en la carga internacional”, comentó en entrevista con Expansión.

El especialista añadió que el entorno internacional también influyó en el desempeño del sector.

“La dinámica de movimiento de mercancías en el país también se vio impulsada por problemas logísticos a nivel global, como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha hecho que se voltee a ver el transporte aéreo para la carga”, explicó.