¿Contra quién juega México en 16vos de final y cuándo es el siguiente partido de la selección?

¿Quién puede ser el rival de México en los 16vos de final del Mundial 2026?

México todavía no conoce al equipo que enfrentará en la primera ronda de eliminación directa, pero su rival saldrá de uno de los mejores terceros lugares del torneo. Conforme a las combinaciones que siguen abiertas, el Tri podría cruzarse con una selección procedente de los grupos C, E, F, H o I.

Por ahora, los principales candidatos son Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde y Senegal, aunque los resultados de la última jornada todavía podrían abrir la puerta a selecciones como Curazao, Japón, España, Arabia Saudita o Irak. Así está el panorama en cada sector:

Grupo C: Escocia

La selección escocesa terminó tercera con tres puntos, luego de vencer a Haití y perder frente a Marruecos y Brasil. Aunque conserva opciones de avanzar entre los mejores terceros, su diferencia de goles de -2 reduce considerablemente sus posibilidades. Brasil aseguró el liderato del grupo con siete unidades, seguido de Marruecos, por lo que ambos avanzaron de forma directa y quedaron descartados como posibles rivales de México.

Grupo E: Ecuador o Curazao

Ecuador llega a la última jornada ubicado en el tercer lugar tras perder con Costa de Marfil y empatar frente a Curazao. Si sorprende y derrota a Alemania, avanzará como segundo del grupo y dejará de ser opción para enfrentar al Tri. En cambio, si Alemania gana y Costa de Marfil vence a Curazao, los ecuatorianos permanecerían como terceros y entrarían al panorama mexicano. También existe una combinación que permitiría a Curazao clasificar como uno de los mejores terceros si rescata al menos un empate ante Costa de Marfil mientras Alemania derrota a Ecuador.

Grupo F: Suecia o Japón

Países Bajos y Japón lideran el sector con cuatro puntos, mientras Suecia los sigue con tres. Todo dependerá del enfrentamiento directo entre japoneses y suecos. Si Suecia gana, Japón caerá al tercer puesto y podría cruzarse con México. Si los asiáticos se imponen, asegurarán su clasificación directa y Suecia permanecerá como tercera, convirtiéndose en el rival europeo más probable para el Tri.