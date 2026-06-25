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¿Contra quién juega México en 16vos de final y cuándo es el siguiente partido de la selección?

El Tri cerró perfecto la fase de grupos tras golear 3-0 a Chequia. Ahora espera rival para su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026.
jue 25 junio 2026 08:55 AM
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México todavía no conoce al equipo que enfrentará en la primera ronda de eliminación directa, pero su rival saldrá de uno de los mejores terceros lugares del torneo. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

México volvió a encender el Mundial 2026 con una victoria que terminó mucho más cómoda de lo que parecía al inicio. Ante Chequia, el equipo de Javier “Vasco” Aguirre destrabó un partido cerrado y lo convirtió en una goleada 3-0 con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Aunque el boleto a los 16vos ya estaba asegurado desde la segunda jornada, el combinado cerró la fase de grupos con autoridad y ahora entra a la parte más delicada del torneo: la eliminación directa.

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¿Quién puede ser el rival de México en los 16vos de final del Mundial 2026?

México todavía no conoce al equipo que enfrentará en la primera ronda de eliminación directa, pero su rival saldrá de uno de los mejores terceros lugares del torneo. Conforme a las combinaciones que siguen abiertas, el Tri podría cruzarse con una selección procedente de los grupos C, E, F, H o I.

Por ahora, los principales candidatos son Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde y Senegal, aunque los resultados de la última jornada todavía podrían abrir la puerta a selecciones como Curazao, Japón, España, Arabia Saudita o Irak. Así está el panorama en cada sector:

Grupo C: Escocia

La selección escocesa terminó tercera con tres puntos, luego de vencer a Haití y perder frente a Marruecos y Brasil. Aunque conserva opciones de avanzar entre los mejores terceros, su diferencia de goles de -2 reduce considerablemente sus posibilidades. Brasil aseguró el liderato del grupo con siete unidades, seguido de Marruecos, por lo que ambos avanzaron de forma directa y quedaron descartados como posibles rivales de México.

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Grupo E: Ecuador o Curazao

Ecuador llega a la última jornada ubicado en el tercer lugar tras perder con Costa de Marfil y empatar frente a Curazao. Si sorprende y derrota a Alemania, avanzará como segundo del grupo y dejará de ser opción para enfrentar al Tri. En cambio, si Alemania gana y Costa de Marfil vence a Curazao, los ecuatorianos permanecerían como terceros y entrarían al panorama mexicano. También existe una combinación que permitiría a Curazao clasificar como uno de los mejores terceros si rescata al menos un empate ante Costa de Marfil mientras Alemania derrota a Ecuador.

Grupo F: Suecia o Japón

Países Bajos y Japón lideran el sector con cuatro puntos, mientras Suecia los sigue con tres. Todo dependerá del enfrentamiento directo entre japoneses y suecos. Si Suecia gana, Japón caerá al tercer puesto y podría cruzarse con México. Si los asiáticos se imponen, asegurarán su clasificación directa y Suecia permanecerá como tercera, convirtiéndose en el rival europeo más probable para el Tri.

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Grupo H: Cabo Verde, España o Arabia Saudita

Cabo Verde ha sido una de las revelaciones del Mundial tras empatar con España y Uruguay. Si vence a Arabia Saudita y España derrota o empata con Uruguay, los africanos avanzarían directamente como segundos y dejarían de ser opción para México. Sin embargo, si Uruguay derrota a España y Cabo Verde también gana, la selección española caería al tercer puesto y aparecería como uno de los cruces más complicados para el Tri. Otra combinación permitiría que Arabia Saudita terminara como tercer lugar si vence a Cabo Verde mientras Uruguay supera a España.

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Grupo I: Senegal o Irak

La pelea por el tercer puesto se definirá en el duelo directo entre Senegal e Irak, dos selecciones que todavía no suman puntos. Un triunfo de Senegal la colocaría como la principal candidata de este sector para enfrentar a México. Si Irak consigue la victoria, será la selección asiática la que mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros y convertirse en el próximo rival del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

¿Cuándo y dónde juega México su partido de 16vos de final?

México volverá a jugar el martes 30 de junio de 2026 a las 19:00 horas. Su partido de 16vos de final se disputará en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca), donde el Tri iniciará su camino en la fase de eliminación directa.

Será el primer encuentro en el que ya no habrá margen de error: quien gane avanzará a la siguiente ronda y quien pierda quedará eliminado del Mundial 2026.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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