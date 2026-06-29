¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?
Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:
Grupo A: México y Sudáfrica
Grupo B: Suiza y Canadá
Grupo C: Brasil y Marruecos
Grupo D: Estados Unidos y Australia
Grupo E: Alemania y Costa de Marfil
Grupo F: Países Bajos y Japón
Grupo G: Bélgica y Egipto
Grupo H: España y Cabo Verde
Grupo I: Francia y Noruega
Grupo J: Argentina y Austria
Grupo K: Colombia y Portugal
Grupo L: Inglaterra y Croacia
Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica