Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

Partidos del Mundial hoy 29 de junio: Brasil vs. Japón, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
lun 29 junio 2026 08:23 AM
Añadir Expansión en Google
que-partidos-del-mundial-transmitiran-tv-abierta-29-junio
Tras varias semanas de actividad las selecciones clasificadas buscarán mantenerse con vida en una fase donde ya no existe margen de recuperación. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya quedó atrás y el torneo entra en su etapa más exigente. A partir de este lunes 29 de junio comienzan los dieciseisavos de final, una ronda en la que cualquier error puede marcar el final del camino rumbo al título.

Tras varias semanas de actividad las selecciones clasificadas buscarán mantenerse con vida en una fase donde ya no existe margen de recuperación. A continuación te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

Publicidad

¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 29 de junio?

La actividad del lunes contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

Brasil y Japón abrirán la jornada a las 11:00 horas en el Estadio Houston, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro italiano Maurizio Mariani.

Por la tarde, Alemania enfrentará a Paraguay a las 14:30 horas en el Estadio de Boston, en Massachusetts, bajo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Hacia la tarde-noche, Países Bajos se medirá a Marruecos a las 19:00 horas en el Estadio de Monterrey. Para este compromiso fue designado el brasileño Wilton Sampaio.

messi-maximo-goleador-mundiales
Tendencias

Messi superó a Klose: cuántos partidos necesitó para ser el máximo goleador de los Mundiales

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente los partidos entre Alemania vs. Chequia y Países Bajos vs. Marruecos podrán verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, el encuentro entre Brasil vs. Japón estará disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.

Publicidad

¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?

Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:

Grupo A: México y Sudáfrica

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos y Australia

Grupo E: Alemania y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos y Japón

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Cabo Verde

Grupo I: Francia y Noruega

Grupo J: Argentina y Austria

Grupo K: Colombia y Portugal

Grupo L: Inglaterra y Croacia

Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo

cuando-es-siguiente-partido-mexico-mundial-2026
Tendencias

¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica

Publicidad

Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad