¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 29 de junio?

La actividad del lunes contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

Brasil y Japón abrirán la jornada a las 11:00 horas en el Estadio Houston, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro italiano Maurizio Mariani.

Por la tarde, Alemania enfrentará a Paraguay a las 14:30 horas en el Estadio de Boston, en Massachusetts, bajo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Hacia la tarde-noche, Países Bajos se medirá a Marruecos a las 19:00 horas en el Estadio de Monterrey. Para este compromiso fue designado el brasileño Wilton Sampaio.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente los partidos entre Alemania vs. Chequia y Países Bajos vs. Marruecos podrán verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, el encuentro entre Brasil vs. Japón estará disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.