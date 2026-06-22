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Messi superó a Klose: cuántos partidos necesitó para ser el máximo goleador de los Mundiales

El capitán de Argentina rompió otro récord en la Copa del Mundo al convertirse en el máximo anotador de la historia. Así quedó la tabla de goleadores y cómo fue el gol que lo catapultó.
lun 22 junio 2026 01:47 PM
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Mientras se prepara para celebrar su 39 cumpleaños, el capitán argentino mantiene intacto el objetivo colectivo: conducir a la Albiceleste hacia un nuevo título mundial y convertirla en la primera selección que conquista un bicampeonato desde que Brasil, con Pelé como figura, lo consiguió en Suecia 1958 y Chile 1962. (PAUL ELLIS/AFP)

El nombre de Miroslav Klose dejó de ocupar el primer lugar entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Lionel Messi rompió esa marca durante la Copa del Mundo 2026 y añadió otro récord a una carrera repleta de logros.

Detrás de esa conquista hay una historia que comenzó hace 20 años, una larga lista de partidos y un gol que terminó cambiando la clasificación histórica del torneo.

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Los 28 partidos que necesitó Messi para convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Con el gol marcado frente a Austria en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de las Copas del Mundo. El delantero argentino llegó a 18 anotaciones después de disputar 28 partidos, superando los 16 goles que consiguió el alemán Miroslav Klose en 24 encuentros.

La hazaña es el resultado de una carrera mundialista que comenzó hace dos décadas. Messi ha disputado seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Mundial 2026, un récord que comparte únicamente con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su producción goleadora ha quedado distribuida de la siguiente manera:

- Alemania 2006: 1 gol
- Sudáfrica 2010: 0 goles
- Brasil 2014: 4 goles
- Rusia 2018: 1 gol
- Catar 2022: 7 goles
- Mundial 2026: 5 goles

A lo largo de ese recorrido pasó de ser una joven promesa que debutó en Alemania 2006 a convertirse en el futbolista con más goles en la historia del torneo más importante de selecciones.

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Así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

El tanto frente a Austria modificó una clasificación histórica que durante más de una década encabezó Miroslav Klose.

Con 18 anotaciones, Messi ocupa ahora el primer lugar en solitario, seguido por el exdelantero alemán con 16. Más atrás aparecen otras figuras que marcaron época en distintas generaciones de la Copa del Mundo.

La clasificación histórica quedó de la siguiente manera:

1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos
2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos
3. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos
4. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos
5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

La pelea por ese récord todavía no está completamente cerrada. Kylian Mbappé, quien disputa el Mundial 2026 con Francia, continúa escalando posiciones y mantiene opciones de acercarse al argentino en los próximos años.

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Así fue el gol que convirtió a Messi en el máximo goleador histórico

La jugada que cambió la historia llegó después de un inicio complicado para el capitán argentino.

Apenas al minuto 9, Messi desperdició un penal que pudo adelantar a la Albiceleste. Sin embargo, lejos de desaparecer del encuentro, siguió participando constantemente hasta encontrar una nueva oportunidad antes del descanso.

Todo comenzó con una incorporación de Facundo Medina por la banda izquierda. El defensor envió un centro raso al área y Thiago Almada mostró toda su visión de juego al dejar pasar el balón entre las piernas sin tocarlo, una acción que descolocó por completo a la defensa de Austria.

Justo detrás apareció Messi, quien controló los tiempos de la jugada y definió con un zurdazo cruzado al poste derecho del portero, una de las ejecuciones más características del rosarino. La anotación significó el 1-0 parcial para Argentina y, al mismo tiempo, el gol número 18 de su carrera en las Copas del Mundo.

La conquista tuvo además un significado especial al producirse exactamente 40 años después del histórico doblete de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

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Veinte años después, Argentina sigue construyéndose alrededor de Messi

Dos décadas después de su debut mundialista, el proyecto de la selección argentina continúa teniendo a Lionel Messi como el eje deportivo y emocional del equipo.

Durante la concentración del Mundial 2026, el propio capitán reconoció que atravesó días complicados debido al estado de salud de su padre, Jorge Messi, una situación que incluso provocó su emoción tras marcar en el debut frente a Argelia. Más tarde, su familia informó que la evolución era favorable.

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A pesar de ese contexto, el funcionamiento de la Albiceleste continúa diseñado para potenciar al número 10. Futbolistas como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister asumen buena parte del trabajo en la construcción del juego para que Messi reciba el balón en zonas donde pueda marcar la diferencia.

Fernández resumió esa idea al explicar que el equipo busca mover la pelota de un lado a otro para generar los espacios que permitan al capitán recibir cerca del área rival. De Paul, por su parte, fue todavía más gráfico al describir el liderazgo del rosarino: aseguró que Messi provoca en sus compañeros el deseo de "ir a la guerra" si él lo pide.

Mientras se prepara para celebrar su 39 cumpleaños, el capitán argentino mantiene intacto el objetivo colectivo: conducir a la Albiceleste hacia un nuevo título mundial y convertirla en la primera selección que conquista un bicampeonato desde que Brasil, con Pelé como figura, lo consiguió en Suecia 1958 y Chile 1962.

Con información de AFP.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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