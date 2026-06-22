Los 28 partidos que necesitó Messi para convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Con el gol marcado frente a Austria en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de las Copas del Mundo. El delantero argentino llegó a 18 anotaciones después de disputar 28 partidos, superando los 16 goles que consiguió el alemán Miroslav Klose en 24 encuentros.

La hazaña es el resultado de una carrera mundialista que comenzó hace dos décadas. Messi ha disputado seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Mundial 2026, un récord que comparte únicamente con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su producción goleadora ha quedado distribuida de la siguiente manera:

- Alemania 2006: 1 gol

- Sudáfrica 2010: 0 goles

- Brasil 2014: 4 goles

- Rusia 2018: 1 gol

- Catar 2022: 7 goles

- Mundial 2026: 5 goles

A lo largo de ese recorrido pasó de ser una joven promesa que debutó en Alemania 2006 a convertirse en el futbolista con más goles en la historia del torneo más importante de selecciones.

Así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

El tanto frente a Austria modificó una clasificación histórica que durante más de una década encabezó Miroslav Klose.

Con 18 anotaciones, Messi ocupa ahora el primer lugar en solitario, seguido por el exdelantero alemán con 16. Más atrás aparecen otras figuras que marcaron época en distintas generaciones de la Copa del Mundo.

La clasificación histórica quedó de la siguiente manera:

1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos

2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos

3. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos

4. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos

5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

La pelea por ese récord todavía no está completamente cerrada. Kylian Mbappé, quien disputa el Mundial 2026 con Francia, continúa escalando posiciones y mantiene opciones de acercarse al argentino en los próximos años.