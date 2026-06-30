La ingeniería oculta del Estadio Azteca: así funciona el drenaje de una cancha mundialista

¿Qué sistema de drenaje hay en la cancha?

La transformación del Estadio Azteca incluyó cambios que son difíciles de ver a simple vista, pero que son fundamentales a la hora del juego. Entre ellos, resalta la renovación del sistema de drenaje de la cancha, considerado uno de los elementos clave para cumplir con los estándares que exige la FIFA para una sede mundialista.

De acuerdo con Expansión Obras , la modernización contempló una nueva superficie de juego con tecnología de última generación, acompañada por un sistema de drenaje capaz de facilitar el desalojo del agua durante las lluvias y mantener el césped en condiciones óptimas para la competencia.

La compañía Royalverd , con sede en España, se encargó de la instalación del césped híbrido, lo que implica que está compuesto de 95% de pasto natural y 5% de fibras artificiales. Esto resulta relevante, ya que el compuesto natural es cultivado en arena sílica seleccionada con pruebas de laboratorio, lo que implica mayor densidad y una gran respuesta de recuperación, mientras que el componente artificial le da mayor resistencia y mejor amortiguación para los jugadores.

¿Qué espacios se remodelaron en el Estadio Azteca?

Entre las mejoras se incorporaron iluminación LED, pantallas de mayor resolución, conectividad Wi-Fi 6, nuevas zonas de hospitalidad y una capacidad cercana a los 90,000 espectadores, con lo que el inmueble se mantiene entre los estadios más grandes del continente.

La renovación cobra especial relevancia porque el estadio es el primero en la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

Esta remodelación es relevante en términos de costo, ya que, de acuerdo con los reportes financieros de la empresa operadora, Grupo Ollamani, hasta el cierre de 2025 ya se habían destinado más de 2,360 millones de pesos a trabajos de construcción y mejoras dentro del inmueble.