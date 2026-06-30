La ingeniería oculta del Estadio Azteca: así funciona el drenaje de una cancha mundialista

Con el pronóstico de lluvia para esta noche en el encuentro entre México y Ecuador, la duda es si el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, podrá resistir este clima.
Lo que pocos conocen es que, a varios metros de profundidad, opera un sistema de drenaje, ventilación y oxigenación diseñado para soportar lluvias intensas sin comprometer el estado de la cancha.
La remodelación por el Mundial de 2026 convirtió al inmueble en una obra para mantener el terreno de juego en condiciones óptimas durante cada uno de los encuentros.
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¿Qué sistema de drenaje hay en la cancha?
La transformación del Estadio Azteca incluyó cambios que son difíciles de ver a simple vista, pero que son fundamentales a la hora del juego. Entre ellos, resalta la renovación del sistema de drenaje de la cancha, considerado uno de los elementos clave para cumplir con los estándares que exige la FIFA para una sede mundialista.
De acuerdo con Expansión Obras, la modernización contempló una nueva superficie de juego con tecnología de última generación, acompañada por un sistema de drenaje capaz de facilitar el desalojo del agua durante las lluvias y mantener el césped en condiciones óptimas para la competencia.
La compañía Royalverd , con sede en España, se encargó de la instalación del césped híbrido, lo que implica que está compuesto de 95% de pasto natural y 5% de fibras artificiales. Esto resulta relevante, ya que el compuesto natural es cultivado en arena sílica seleccionada con pruebas de laboratorio, lo que implica mayor densidad y una gran respuesta de recuperación, mientras que el componente artificial le da mayor resistencia y mejor amortiguación para los jugadores.
¿Qué espacios se remodelaron en el Estadio Azteca?
Entre las mejoras se incorporaron iluminación LED, pantallas de mayor resolución, conectividad Wi-Fi 6, nuevas zonas de hospitalidad y una capacidad cercana a los 90,000 espectadores, con lo que el inmueble se mantiene entre los estadios más grandes del continente.
La renovación cobra especial relevancia porque el estadio es el primero en la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.
Esta remodelación es relevante en términos de costo, ya que, de acuerdo con los reportes financieros de la empresa operadora, Grupo Ollamani, hasta el cierre de 2025 ya se habían destinado más de 2,360 millones de pesos a trabajos de construcción y mejoras dentro del inmueble.
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Obras a las afueras de la sede mundialista
Como parte de los preparativos para el Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México intervino la red de drenaje ubicada en el Circuito Estadio Azteca, una de las vialidades con mayor afluencia durante los eventos deportivos.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que sustituyó 35 metros de tubería de drenaje de 45 centímetros de diámetro, luego de detectar una fisura que comprometía su funcionamiento. Tras concluir los trabajos, el área fue rellenada, pavimentada y reabierta a la circulación vehicular.
Además, la dependencia rehabilitó parte de la misma red mediante tecnología de mínima invasión. En lugar de abrir zanjas, introdujo 66 metros de manga flexible con equipos robotizados y posteriormente realizó un proceso de curado con luz ultravioleta para reforzar la tubería desde su interior. Con esta técnica se permitirá extender hasta 50 años la vida útil del drenaje existente.
Las autoridades también señalaron que el colector norte, construido para captar y regular el agua de lluvia en los alrededores del estadio, se encuentra en condiciones óptimas de operación. Su función es reducir el riesgo de inundaciones y facilitar la movilidad en una zona que, durante el Mundial, concentrará a decenas de miles de aficionados antes y después de cada encuentro.
De la crisis de 2018 a una cancha pensada para el Mundial
La importancia de contar con un sistema de drenaje eficiente quedó demostrada en 2018, cuando el mal estado del césped del Estadio Azteca provocó la cancelación del partido de temporada regular de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams. Entre los factores señalados estuvieron una instalación tardía del césped híbrido, la intensa carga de eventos deportivos y musicales, así como las fuertes lluvias que impidieron la recuperación adecuada del terreno.
Con la remodelación para el Mundial de 2026, el inmueble apostó por una solución integral que combina drenaje, ventilación, sensores y un césped híbrido para cumplir con los estándares internacionales de la FIFA.
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¿A qué hora juega México vs Ecuador?
El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), como parte de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
La transmisión del México vs. Ecuador será través de televisión abierta en el Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país. Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.