¿Cuál es el protocolo en caso de tormenta eléctrica?

El protocolo inicia cuando se detecta el primer rayo en un área de 13 kilómetros a la redonda. A partir de ese momento se suspende de forma inmediata la actividad y se da la orden de que todos los jugadores vayan a los vestidores, mientras que el público debe abandonar las gradas para ser puesto bajo resguardo y, de ser necesario, evacuado del recinto.

Para que el partido pueda reanudarse se llevarán a cabo los siguientes pasos:

•⁠ ⁠Una pausa de 30 minutos. Si no hay más relámpagos, el partido se reanuda.

•⁠ ⁠Si vuelve a caer un rayo a 13 kilómetros a la redonda, se reiniciará el conteo de seguridad de 30 minutos.

•⁠ ⁠El partido se reanudará hasta que pasen 30 minutos sin relámpagos en el área circundante. Por ello, la pausa puede extenderse por más tiempo hasta que sea seguro.

El segundo juego del Mundial que activa el protocolo

El pasado 22 de junio, el duelo de la fase de grupos entre Francia e Irak pasó por la misma situación. Aquel juego que se celebró en Filadelfia, fue suspendido al medio tiempo y reanudado tras más de dos horas, por seguridad de los jugadores y los aficionados.

México contra Ecuador

Después de terminar invicto la fase de grupos y sin recibir goles, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre buscará avanzar a los octavos de final. Esta no es la primera vez que los equipos se enfrentan en este escenario internacional, ya que en Japón 2002 México se enfrentó contra el equipo sudamericano, en un partido demandante para ambas partes que terminó con una victoria 2-1 a favor del Tricolor.

De acuerdo a la FIFA, entre partidos amistosos, la Copa América y el único partido disputado en el Mundial, este será el encuentro número 26 entre ambas selecciones.