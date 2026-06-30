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México vs Ecuador: se retrasa por intensa lluvia en el Estadio Ciudad de México

Después de terminar invicto la fase de grupos, la Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Estos son los horarios y canales de transmisión.
mar 30 junio 2026 06:40 PM
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México enfrenta a Ecuador por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
México enfrenta a Ecuador por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

El partido de la selección mexicana contra Ecuador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 fue retrasado y arrancará a las 20:00 horas de este martes. Debido a la intensa lluvia y a la actividad eléctrica reportada en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, la FIFA anunció en las pantallas del inmueble que se debía tener un retraso en el silbatazo inicial.

El duelo estaba previsto para celebrarse a las 19:00 horas desde el Estadio Azteca. Sin embargo, el clima en la Ciudad de México no ha sido favorable para la práctica del deporte, ya que además de la lluvia también se han reportado rayos.

Por este motivo, la organización ha activado el protocolo de seguridad, deteniendo el calentamiento de los jugadores y dando actualizaciones cada 15 minutos sobre las decisiones respecto al inicio del partido.

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¿Cuál es el protocolo en caso de tormenta eléctrica?

El protocolo inicia cuando se detecta el primer rayo en un área de 13 kilómetros a la redonda. A partir de ese momento se suspende de forma inmediata la actividad y se da la orden de que todos los jugadores vayan a los vestidores, mientras que el público debe abandonar las gradas para ser puesto bajo resguardo y, de ser necesario, evacuado del recinto.

Para que el partido pueda reanudarse se llevarán a cabo los siguientes pasos:

•⁠ ⁠Una pausa de 30 minutos. Si no hay más relámpagos, el partido se reanuda.

•⁠ ⁠Si vuelve a caer un rayo a 13 kilómetros a la redonda, se reiniciará el conteo de seguridad de 30 minutos.

•⁠ ⁠El partido se reanudará hasta que pasen 30 minutos sin relámpagos en el área circundante. Por ello, la pausa puede extenderse por más tiempo hasta que sea seguro.

El segundo juego del Mundial que activa el protocolo

El pasado 22 de junio, el duelo de la fase de grupos entre Francia e Irak pasó por la misma situación. Aquel juego que se celebró en Filadelfia, fue suspendido al medio tiempo y reanudado tras más de dos horas, por seguridad de los jugadores y los aficionados.

México contra Ecuador

Después de terminar invicto la fase de grupos y sin recibir goles, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre buscará avanzar a los octavos de final. Esta no es la primera vez que los equipos se enfrentan en este escenario internacional, ya que en Japón 2002 México se enfrentó contra el equipo sudamericano, en un partido demandante para ambas partes que terminó con una victoria 2-1 a favor del Tricolor.

De acuerdo a la FIFA, entre partidos amistosos, la Copa América y el único partido disputado en el Mundial, este será el encuentro número 26 entre ambas selecciones.

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¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el México vs. Ecuador a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

El partido entre México y Ecuador definirá al clasificado a los octavos de final.
El partido entre México y Ecuador definirá al clasificado a los octavos de final. (Alfredo Estrella/AFP)

Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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Así llegan México y Ecuador

México llega a los dieciseisavos, tras completar una fase de grupos perfecta con tres victorias y sin recibir anotaciones. Además, jugará nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Ecuador, por su parte, clasificó como uno de los mejores terceros lugares y buscará dar la sorpresa para instalarse en los octavos de final. La selección sudamericana llega con un plantel encabezado por Moisés Caicedo, quien recientemente asumió la capitanía del equipo.

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