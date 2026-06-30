¿Hasta dónde llegó México las veces que fue anfitrión del Mundial y qué necesita para igualarlo?

¿Qué cambia en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de 2026 es la más grande de la historia.

Por primera vez participan 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a una nueva ronda de dieciseisavos de final, lo que amplía la fase eliminatoria de 16 a 32 equipos. En total se disputan 104 partidos, frente a los 64 que tenía el formato anterior.

La ruta hacia el título ahora es:

- Fase de grupos (3 partidos)

- Dieciseisavos de final

- Octavos de final

- Cuartos de final

- Semifinales

- Final o partido por el tercer lugar

¿Qué necesita México para repetir o superar la historia?

México ya superó la fase de grupos y ahora disputa los dieciseisavos de final frente a Ecuador.

Si vence a los sudamericanos, México llegará a cuatro partidos disputados, exactamente los mismos que jugó durante todo el Mundial de 1970. Además, avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Si también supera ese compromiso, acumulará cinco victorias y habrá disputado seis partidos (tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos, uno de octavos y uno de cuartos), con lo que igualará las mejores actuaciones de su historia al instalarse entre los ocho mejores del torneo, como ocurrió en 1970 y 1986.

La diferencia con aquellos Mundiales es que entonces bastaron cuatro y cinco partidos, respectivamente, para llegar a los cuartos de final. Ahora, debido a la incorporación de los dieciseisavos de final en el formato de 48 selecciones, México necesita recorrer un escalón más en el camino.

Si además gana el partido de cuartos de final y avanza a las semifinales, llegará a siete partidos disputados, la mayor cantidad que la Selección Mexicana habría jugado en una Copa del Mundo. Y, sin importar si gana o pierde esa semifinal, todavía disputará un octavo encuentro —la final o el partido por el tercer lugar—, por lo que podría cerrar el Mundial con un máximo de ocho partidos.

Si logra avanzar más allá de los cuartos de final, entonces sí romperá el techo histórico que mantiene desde hace 56 años como anfitrión de una Copa del Mundo.