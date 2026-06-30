México vs. Ecuador: una disputa que se juega también en la cancha comercial

Un tratado de libre comercio sin concretar

Hasta 2024, Ecuador se encontraba en conversaciones para unirse a la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración regional y comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Sin embargo, su ingreso se mantiene estancado por la falta de un tratado de libre comercio con el país norteamericano.

El acuerdo entre México y Ecuador casi se concreta en 2022, previo a la disputa diplomática entre ambos, pero las negociaciones se quedaron estancadas por la negativa de las autoridades mexicanas de liberar de aranceles el camarón y el banano, dos de los productos estrella de la canasta exportadora del país andino.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 3 de febrero que ante un "abuso" impondrá un arancel del 27% a las importaciones desde México, que rompió relaciones diplomáticas con Quito a raíz de una incursión policial en su embajada.

"Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Daniel Noboa anuncio la imposición de aranceles del 27% a las importaciones provenientes de México. (Fotos: Presidencia de México/X)

La medida será aplicada "con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores", agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la imposición de los impuestos al comercio, al resaltar el bajo intercambio comercial entre ambos países.

"Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”, dijo la presidenta mexicana.

Los datos muestran que la presidenta tiene razón . En 2025, Ecuador fue el destino de apenas 0.071% de las exportaciones mexicanas, correspondiente a 471 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México.

En el mismo periodo, el país norteamericano importó 375 millones de dólares del país andino, lo que representó el 0.056% del total de las importaciones.

De acuerdo con la secretaría de Economía, en 2024, México compró de Ecuador principalmente cacao en grano, entero o partido, tostado o crudo. Este producto representó el 46.3% de las importaciones desde este país, según información de la Secretaría de Economía.