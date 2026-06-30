México vs. Ecuador: una disputa que se juega también en la cancha comercial

México se jugará su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 este martes en un duelo complicado ante Ecuador, una selección que clasificó al torneo como segundo lugar de su confederación y que viene de derrotar a Alemania. Pero en la cancha de la economía, la balanza se inclina a favor de México.
A diferencia de lo sucedido con Corea del Sur y Chequia, México y Ecuador no forman parte de ningún grupo económico en común.
Hasta 2024, Ecuador se encontraba en conversaciones para unirse a la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración regional y comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Sin embargo, su ingreso se mantiene estancado por la falta de un tratado de libre comercio con el país norteamericano.
El acuerdo entre México y Ecuador casi se concreta en 2022, previo a la disputa diplomática entre ambos, pero las negociaciones se quedaron estancadas por la negativa de las autoridades mexicanas de liberar de aranceles el camarón y el banano, dos de los productos estrella de la canasta exportadora del país andino.
"Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.
La medida será aplicada "con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores", agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la imposición de los impuestos al comercio, al resaltar el bajo intercambio comercial entre ambos países.
"Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”, dijo la presidenta mexicana.
En el mismo periodo, el país norteamericano importó 375 millones de dólares del país andino, lo que representó el 0.056% del total de las importaciones.
De acuerdo con la secretaría de Economía, en 2024, México compró de Ecuador principalmente cacao en grano, entero o partido, tostado o crudo. Este producto representó el 46.3% de las importaciones desde este país, según información de la Secretaría de Economía.
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México, por su parte, vendió a su contraparte sudamericana en ese periodo medicamentos compuestos o sin mezclar, formulados para uso terapéutico o profiláctico (15%). Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco fueron los principales orígenes de estas exportaciones.
¿Cómo se comparan las economías?
México es la economía número 12 del mundo, con un PIB de 1.86 billones de dólares, de acuerdo con información del Banco Mundial (BM). En cambio, Ecuador ocupa el puesto 63 con un PIB de solo 124,680 millones de dólares.
En el PIB per cápita, un indicador que mide el valor promedio de la riqueza por cada habitante del país, México también se coloca por encima de Ecuador, con 14,185 dólares frente a los 6,874 dólares de los andinos.
México y Ecuador tienen un ritmo de crecimiento disparejo. En 2024, la economía de Ecuador decreció 2% anual, bastante lejano al incremento del 1.4% que el PIB mexicano registró durante el mismo periodo, según el BM.
México también cuenta con un comercio exterior más grande, pues exporta 651,000 millones de dólares e importa 561,000 millones de dólares anuales, muestran datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC). Su principal socio comercial es Estados Unidos.
De acuerdo con esta fuente, las exportaciones más recientes son lideradas por coches (67,000 millones de dólares), computadoras (56,700 millones de dólares), vehículos de motor, piezas y accesorios (42,000 millones de dólares), camiones de entrega (37,200 millones de dólares), y petróleo crudo (26,600 millones de dólares).
Ecuador, por su parte, exporta productos por 38,200 millones de dólares e importa 29,500 millones de dólares, según la misma fuente. Los principales destinos de sus exportaciones son China, Estados Unidos, Panamá, Perú y Japón, de acuerdo con el OEC.
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Las principales exportaciones de Ecuador son petróleo crudo (13,400 millones de dólares), crustáceos (6,360 millones de dólares), plátanos (4,190 millones de dólares), granos de cacao (3,090 millones de dólares), y pescado procesado (1,580 millones de dólares).
La cancha es más pareja en cuestiones laborales. En el caso mexicano la tasa de desempleo era de 2.7% en 2024, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que para Ecuador era de 3.4% en ese periodo, indica la misma fuente.
Al igual que muchas economías latinoamericanas, Ecuador y México padecen por la informalidad. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad en México es de 55%, mientras que en Ecuador es de 67.3%, de acuerdo con el INEGI.
Aunque con tamaños muy distintos, México y Ecuador son economías que lidian con problemas similares, como el bajo crecimiento y la informalidad laboral.