Chucho Benítez: el goleador ecuatoriano que conquistó al América y murió de forma inesperada en Catar

¿Quién es “Chucho” Benítez?

Christian Rogelio Benítez Betancourt nació el 1 de mayo de 1986 en Quito, Ecuador. Hijo del exfutbolista Ermen Benítez, desde muy joven siguió los pasos de su padre y debutó profesionalmente con El Nacional, uno de los clubes más importantes de su país. Su velocidad, potencia física y facilidad para definir lo llevaron rápidamente a la selección ecuatoriana y despertaron el interés de equipos del extranjero.

El ecuatoriano murió en 2013, por un problema cardiovascular que sólo es detectable tras la muerte de quien lo padece. (Joe Toth/REX/Shutterstock/Joe Toth/REX/Shutterstock)

Tras un paso por el Birmingham City de Inglaterra, llegó en 2007 al Santos Laguna, donde comenzó a escribir una de las historias más exitosas para un delantero extranjero en el futbol mexicano. En su primer torneo consiguió el campeonato del Clausura 2008 y terminó como campeón de goleo con 14 anotaciones.

Después de cuatro temporadas con Santos, en las que anotó 58 goles en Liga MX, fue fichado por el América para el Apertura 2011. Ahí alcanzó el mejor momento de su carrera con tres títulos de goleo individual (Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013), conquistó el Clausura 2013 y fue determinante en la histórica final ante Cruz Azul, recordada por el empate de último minuto y la victoria en penales.

En total marcó 103 goles en la Liga MX, los cuales se dividen con 51 goles para el Santos Laguna y 52 para el América, esta cifra lo mantiene entre los máximos goleadores extranjeros en la historia del futbol mexicano.

¿Cuántos goles anotó para Ecuador?

Mientras construía una exitosa carrera en México, Benítez también se consolidó como uno de los atacantes más importantes de la selección ecuatoriana. Disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, participó en las eliminatorias sudamericanas y en varias ediciones de la Copa América. Sin embargo, para Brasil 2014 no llegó a jugarla por su fallecimiento.

Con Ecuador acumuló 58 partidos internacionales y 24 goles, ubicándose entre los máximos anotadores históricos de la selección, al igual que durante su generación ayudó a consolidar al país como un competidor habitual en las eliminatorias de Conmebol.