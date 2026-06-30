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Chucho Benítez: el goleador ecuatoriano que conquistó al América y murió de forma inesperada en Catar

El ecuatoriano dejó una marca imborrable en la Liga MX antes de fallecer en 2013, cuando iniciaba una nueva etapa en el futbol de Catar.
mar 30 junio 2026 04:14 PM
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Chucho Benítez
Chucho Benítez

Mucho antes del encuentro entre México y Ecuador que tendrán hoy en el Estadio Ciudad de México, un delantero ecuatoriano logró algo que pocos extranjeros consiguen conquistar a la afición mexicana.

Christian "Chucho" Benítez marcó más de 100 goles en la Liga MX, fue tricampeón de goleo y pieza clave del título del América en 2013. Sin embargo, apenas semanas después de abandonar el país para jugar en Catar, murió a los 27 años por una complicación médica que conmocionó al deporte internacional y dejó una huella imborrable entre la afición.

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¿Quién es “Chucho” Benítez?

Christian Rogelio Benítez Betancourt nació el 1 de mayo de 1986 en Quito, Ecuador. Hijo del exfutbolista Ermen Benítez, desde muy joven siguió los pasos de su padre y debutó profesionalmente con El Nacional, uno de los clubes más importantes de su país. Su velocidad, potencia física y facilidad para definir lo llevaron rápidamente a la selección ecuatoriana y despertaron el interés de equipos del extranjero.

Chucho Benítez
El ecuatoriano murió en 2013, por un problema cardiovascular que sólo es detectable tras la muerte de quien lo padece. (Joe Toth/REX/Shutterstock/Joe Toth/REX/Shutterstock)

Tras un paso por el Birmingham City de Inglaterra, llegó en 2007 al Santos Laguna, donde comenzó a escribir una de las historias más exitosas para un delantero extranjero en el futbol mexicano. En su primer torneo consiguió el campeonato del Clausura 2008 y terminó como campeón de goleo con 14 anotaciones.

Después de cuatro temporadas con Santos, en las que anotó 58 goles en Liga MX, fue fichado por el América para el Apertura 2011. Ahí alcanzó el mejor momento de su carrera con tres títulos de goleo individual (Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013), conquistó el Clausura 2013 y fue determinante en la histórica final ante Cruz Azul, recordada por el empate de último minuto y la victoria en penales.

En total marcó 103 goles en la Liga MX, los cuales se dividen con 51 goles para el Santos Laguna y 52 para el América, esta cifra lo mantiene entre los máximos goleadores extranjeros en la historia del futbol mexicano.

¿Cuántos goles anotó para Ecuador?

Mientras construía una exitosa carrera en México, Benítez también se consolidó como uno de los atacantes más importantes de la selección ecuatoriana. Disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, participó en las eliminatorias sudamericanas y en varias ediciones de la Copa América. Sin embargo, para Brasil 2014 no llegó a jugarla por su fallecimiento.

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Con Ecuador acumuló 58 partidos internacionales y 24 goles, ubicándose entre los máximos anotadores históricos de la selección, al igual que durante su generación ayudó a consolidar al país como un competidor habitual en las eliminatorias de Conmebol.

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Un cambio a la liga de Catar

El verano de 2013 parecía representar un nuevo salto en su carrera, ya que tras conquistar el título con América y convertirse nuevamente en campeón de goleo, fue transferido al El Jaish SC, de Catar, en una de las operaciones más importantes para un futbolista ecuatoriano de aquella época que se valuó en 11.7 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt .

Su salida de México dejó sentimientos encontrados entre los aficionados azulcremas, muchos esperaban verlo permanecer más años en el club, pero la oferta económica del futbol catarí terminó por convencer tanto al jugador como a la directiva.

¿De qué falleció “Chucho” Benítez?

Apenas unas semanas después de llegar a Catar, el 29 de julio de 2013, Christian Benítez falleció en un hospital de Doha, con solo 27 años.

Inicialmente existieron versiones encontradas sobre las causas de su muerte. Sin embargo, el reporte médico difundido posteriormente señaló que el delantero sufrió un paro cardíaco provocado por una insuficiencia cardiaca aguda, derivada de una malformación congénita en las arterias coronarias que no había sido detectada previamente.

chucho

La noticia generó conmoción en Ecuador, México y el resto del mundo del futbol. El América, Santos Laguna, la Federación Mexicana de Futbol y decenas de jugadores le rindieron homenaje. En el Estadio Azteca, la afición recordó durante varios partidos al delantero que había guiado al equipo a un campeonato pocos meses antes.

Más de una década después, "Chucho" Benítez sigue siendo uno de los futbolistas ecuatorianos más queridos en México. Sus 103 goles, cuatro campeonatos, uno con Santos y uno con América, además de tres títulos de goleo individual, y su impacto dentro de la Liga MX mantienen vivo el recuerdo de un delantero cuya carrera terminó de forma tan inesperada como prematura.

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¿En qué canal ver el México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), como parte de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del México vs. Ecuador será través de televisión abierta en el Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país. Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Ecuador Selección Mexicana

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