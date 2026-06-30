Chucho Benítez: el goleador ecuatoriano que conquistó al América y murió de forma inesperada en Catar

Un cambio a la liga de Catar
El verano de 2013 parecía representar un nuevo salto en su carrera, ya que tras conquistar el título con América y convertirse nuevamente en campeón de goleo, fue transferido al El Jaish SC, de Catar, en una de las operaciones más importantes para un futbolista ecuatoriano de aquella época que se valuó en 11.7 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt .
Su salida de México dejó sentimientos encontrados entre los aficionados azulcremas, muchos esperaban verlo permanecer más años en el club, pero la oferta económica del futbol catarí terminó por convencer tanto al jugador como a la directiva.
¿De qué falleció “Chucho” Benítez?
Apenas unas semanas después de llegar a Catar, el 29 de julio de 2013, Christian Benítez falleció en un hospital de Doha, con solo 27 años.
Inicialmente existieron versiones encontradas sobre las causas de su muerte. Sin embargo, el reporte médico difundido posteriormente señaló que el delantero sufrió un paro cardíaco provocado por una insuficiencia cardiaca aguda, derivada de una malformación congénita en las arterias coronarias que no había sido detectada previamente.
La noticia generó conmoción en Ecuador, México y el resto del mundo del futbol. El América, Santos Laguna, la Federación Mexicana de Futbol y decenas de jugadores le rindieron homenaje. En el Estadio Azteca, la afición recordó durante varios partidos al delantero que había guiado al equipo a un campeonato pocos meses antes.
Más de una década después, "Chucho" Benítez sigue siendo uno de los futbolistas ecuatorianos más queridos en México. Sus 103 goles, cuatro campeonatos, uno con Santos y uno con América, además de tres títulos de goleo individual, y su impacto dentro de la Liga MX mantienen vivo el recuerdo de un delantero cuya carrera terminó de forma tan inesperada como prematura.