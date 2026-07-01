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De Borgetti a “Chicharito”, los mexicanos que jugaron en Inglaterra

Un total de 12 jugadores mexicanos han desfilado por alguno de los clubes de las diferentes divisiones de Inglaterra, próximo rival del Tricolor.
mié 01 julio 2026 07:12 PM
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La victoria sobre Ecuador no solo significó el pase a los octavos de final. También permitió que la selección mexicana consiguiera algo que no lograba desde hace cuatro décadas: ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. (YURI CORTEZ/AFP)

México enfrentará a Inglaterra en su siguiente compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Previo a este compromiso, hacemos un recorrido por todos los mexicanos que jugaron en Inglaterra, ya sea en la Premier League o en algunas de las divisiones menores de aquel país, pasando por Jared Borgetti hasta Raúl Jiménez.

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Jared Borgetti (2005)

El mexicano sentó un precedente al ser el primer futbolista nacido en México en jugar en la Premier League de Inglaterra con el Bolton Wanderers.

Jugó 32 partidos y anotó un total de 7 goles entre Premier League, Copa de la Liga, FA Cup y la extinta Copa de la UEFA. Llegó precedente de Pachuca y partió rumbo al Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Jugadores mexicanos en Inglaterra
Jared Borgetti en juego de la selección nacional. (Brian Bahr/Getty Images)

Nery Castillo (2007)

Jugó únicamente nueve partidos con el Manchester City, sin lograr anotar un solo gol durante su breve paso por el futbol británico.

Una fractura en el hombro marcó su debut, por lo que tuvo muy poca actividad. Llegó procedente del Shaktar Donestk de Ucrania, mismo club al que volvió en calidad de préstamo.

CONCACAF Gold Cup Final: Mexico v USA
Nery Castillo con la selección mexicana. (Jonathan Daniel/Getty Images)

Carlos Vela (2008-2011)

Jugó entre 2008 y 2011 con el Arsenal, y en 2011 jugó brevemente con el West Bromwich Albion.

Con el Arsenal anotó 11 goles en 62 partidos, mientras que con el West Bromwich anotó únicamente dos goles en ocho partidos.

Vela llegó muy joven a la academia del Arsenal para después partir al West Bromwich y después llegar a la Real Sociedad de España.

Mexico v Peru
Carlos Vela con la selección mexicana. (Jonathan Daniel/Getty Images)
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Giovanni dos Santos (2008-2012)

Jugó en el Tottenham Hotspur y tuvo un breve paso por el Ipswich Town de la segunda división durante 2009.

En 33 partidos con el Tottenham, Dos Santos anotó tres goles, mientras que su marca mejoró en los 8 partidos que disputó con el Ipswich Town, sumando un total de cuatro goles.

Llegó al Tottenham procedente del Barcelona y partió hacia el Real Mallorca de España.

France v Mexico: Group A - 2010 FIFA World Cup
Giovani dos Santos disputa partido con la selección mexicana de futbol. (Ezra Shaw/Getty Images)

Guillermo Franco (2009)

Llegó al West Ham United procedente del Villarreal de España y salió como agente libre.

Durante su estancia con el equipo londinense jugó 23 partidos y anotó cinco goles para después salir libre con rumbo a Vélez Sarsfield de Argentina.

Guillermo Franco durante partido de México.
of Mexico against Costa Rica during their CONCACAF Cup Semifinal match at Soldier Field on July 23, 2009 in Chicago, Illinois. (Brian Kersey/Getty Images)

Carlos Salcido (2010)

En su segunda etapa en Europa, Salcido defendió los colores del Fulham durante 26 partidos, sin lograr anotar gol.

Llegó procedente del PSV Eindhoven, donde fue leyenda, y después regresó a México para jugar con Tigres.

France v Mexico: Group A - 2010 FIFA World Cup
Carlos Salcido durante partido con México. (Ezra Shaw/Getty Images)

Pablo Barrera (2010)

Llegó al West Ham de Inglaterra en 2010, después de brillar con los Pumas de la UNAM.

Jugó 23 partidos sin anotar gol, por lo que salió en calidad de préstamo al Real Zaragoza de España al año siguiente.

Argentina v Mexico: 2010 FIFA World Cup - Round of Sixteen
Pablo Barrera disputa partido con México. (Laurence Griffiths/Getty Images)

Javier Hernández (2010-2014 y 2017-2019)

Vivió dos etapas muy diferentes durante su paso por Inglaterra, en la primera, con el Manchester United, disputó 157 partidos y anotó 59 goles para después partir al Real Madrid de España.

El “Chicharito” regresó a Inglaterra para jugar 63 partidos con el West Ham, donde anotó un total de 17 goles. Después partió rumbo al Sevilla de España.

Mexico v United States: 2017 FIFA Confederations Cup Qualifier
Javier Hernández disputa partido con México. (Kevork Djansezian/Getty Images)

Miguel Layún (2015)

Disputó 21 partidos con el Watford de Inglaterra, donde anotó un gol y además logró el ascenso a la Premier League.

Llegó procedente del América y partió con rumbo al Porto de Portugal.

Guatemala v Mexico: Group C - 2015 CONCACAF Gold Cup
Layún disputa partido con la selección mexicana. (Christian Petersen/Getty Images)

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Raúl Jiménez (2018-2026)

Llegó al Wolverhampton Wanderers procedente del Benfica y partió al Fulham en 2023 para finalmente volver al club donde se convirtió en ídolo.

En 166 partidos con los Wolves anotó 57 goles, mientras que en 98 juegos con el Fulham metió 28 goles.

Recientemente concretó su regreso con el Wolverhampton para encarar la próxima temporada de la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Brazil v Mexico: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia
Raúl Jiménez disputa partido con la selección mexicana. (Hector Vivas/Getty Images)

Edson Álvarez (2023-2025)

Llegó al West Ham United procedente del Ajax de Países Bajos y partió al Fenerbahce de Turquía.

En 73 partidos, anotó dos goles, jugando como contención del equipo. Se espera que regrese al West Ham después de su préstamo en Turquía.

Mexico v Qatar: Group B - 2023 Concacaf Gold Cup
Edson Álvarez juega partido con México. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Julián Araujo (2024)

Es el último de los mexicanos en jugar en Inglaterra, en 2024, con el AFC Bournemouth, donde disputó un total de 14 partidos sin anotar goles.

Llegó procedente de Las Palmas de España y salió cedido hacia el Celtic de Escocia.

Mexico v Canada - International Friendly
Julián Araujo disputa partido con la selección mexicana. (Omar Vega/Getty Images)

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol Selección Mexicana

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