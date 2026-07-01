De Borgetti a “Chicharito”, los mexicanos que jugaron en Inglaterra

Jared Borgetti (2005)

El mexicano sentó un precedente al ser el primer futbolista nacido en México en jugar en la Premier League de Inglaterra con el Bolton Wanderers.

Jugó 32 partidos y anotó un total de 7 goles entre Premier League, Copa de la Liga, FA Cup y la extinta Copa de la UEFA. Llegó precedente de Pachuca y partió rumbo al Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Jared Borgetti en juego de la selección nacional. (Brian Bahr/Getty Images)

Nery Castillo (2007)

Jugó únicamente nueve partidos con el Manchester City, sin lograr anotar un solo gol durante su breve paso por el futbol británico.

Una fractura en el hombro marcó su debut, por lo que tuvo muy poca actividad. Llegó procedente del Shaktar Donestk de Ucrania, mismo club al que volvió en calidad de préstamo.

Nery Castillo con la selección mexicana. (Jonathan Daniel/Getty Images)

Carlos Vela (2008-2011)

Jugó entre 2008 y 2011 con el Arsenal, y en 2011 jugó brevemente con el West Bromwich Albion.

Con el Arsenal anotó 11 goles en 62 partidos, mientras que con el West Bromwich anotó únicamente dos goles en ocho partidos.

Vela llegó muy joven a la academia del Arsenal para después partir al West Bromwich y después llegar a la Real Sociedad de España.