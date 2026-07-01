¿Quién es Harry Kane?

Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Londres, Inglaterra. Actualmente tiene 32 años, mide 1.88 metros y juega como delantero centro.

Su historia en el futbol comenzó cuando tenía apenas siete años en el Ridgeway Rovers, un equipo de barrio que fue el primer paso de una carrera que terminaría llevándolo a la élite mundial.

Poco después ingresó a la academia del Arsenal. Aquella etapa fue breve, ya que posteriormente regresó al Ridgeway Rovers y más adelante pasó por el Watford. Finalmente encontró estabilidad cuando se incorporó a las categorías inferiores del Tottenham Hotspur en 2004.

Dentro del club londinense fue avanzando por distintos niveles hasta recibir una beca de desarrollo a los 16 años. Sus actuaciones en categorías juveniles convencieron a la institución de ofrecerle su primer contrato profesional.

Su debut oficial llegó el 25 de agosto de 2011 durante un partido de Europa League frente al Hearts. Aquella aparición fue el inicio de una carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

Cuánto vale actualmente Harry Kane

ROBERTO SCHMIDT (AFP)

El delantero inglés milita actualmente en el Bayern Múnich y mantiene contrato con el club alemán hasta el 30 de junio de 2027.

Su valor de mercado se sitúa en 60 millones de euros, de acuerdo con la última actualización disponible en mayo de 2026.

Además de esa valoración, Kane percibe aproximadamente 400 mil libras esterlinas por semana, una cifra cercana a los 468 mil euros semanales.

Tomando en cuenta la duración total de su acuerdo, el contrato está estimado en alrededor de 83.2 millones de libras durante los cuatro años establecidos entre ambas partes.

Así construyó una marca millonaria fuera del futbol

La faceta empresarial de Harry Kane se ha convertido en uno de los aspectos más llamativos de su carrera.

A diferencia de muchos deportistas de élite, el capitán inglés decidió evitar intermediarios externos para gestionar su patrimonio y sus acuerdos comerciales.