¿Cómo llegó a la presidencia de la FIFA?

Giovanni Vincenzo Infantino fue elegido presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016, en un Congreso extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza, convocado tras la salida de Sepp Blatter, quien abandonó el cargo luego del escándalo internacional de corrupción conocido como FIFA Gate.

Infantino era secretario general de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) y era considerado uno de los principales colaboradores de Michel Platini, exfutbolista francés y presidente del organismo europeo.

Infantino llegó en un momento en que la FIFA buscaba recuperar credibilidad después de que varios de sus altos dirigentes fueran investigados por autoridades estadounidenses y suizas por presuntos actos de corrupción relacionados con derechos comerciales y de televisión de torneos internacionales.

Tres años después, en 2019, como candidato único, Infantino fue reelegido por aclamación durante el Congreso celebrado en París. La misma situación ocurrió en 2023, cuando las 211 asociaciones miembro de la FIFA volvieron a respaldarlo por unanimidad para dirigir el organismo durante el periodo 2023-2027.

¿Cuándo termina la presidencia de Infantino?

Su actual presidencia concluirá en 2027, cuando se celebre un nuevo Congreso de la FIFA para elegir a la persona que encabezará el organismo durante los siguientes cuatro años. Por lo tanto, Infantino continuará supervisando los principales torneos internacionales, entre ellos el Mundial de 2026, el nuevo Mundial de Clubes y la organización de la Copa del Mundo de 2030.

El presidente de la FIFA es elegido mediante votación de las 211 federaciones nacionales afiliadas, cada una con un voto, independientemente de su tamaño o poder económico. Con esto se busca garantizar que todas las asociaciones tengan la misma representación en la toma de decisiones del máximo organismo del futbol mundial.