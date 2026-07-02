Con el Mundial de 2026 en marcha, el nombre de Gianni Infantino ha vuelto a cobrar protagonismo, al ser él quien encabeza la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) desde hace una década.
Aunque ya suma tres procesos electorales consecutivos al frente de la FIFA, todavía le resta un año de mandato y podría extender su presencia como presidente de la Federación para seguir al frente del futbol mundial.
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¿Cómo llegó a la presidencia de la FIFA?
Giovanni Vincenzo Infantino fue elegido presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016, en un Congreso extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza, convocado tras la salida de Sepp Blatter, quien abandonó el cargo luego del escándalo internacional de corrupción conocido como FIFA Gate.
Infantino era secretario general de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) y era considerado uno de los principales colaboradores de Michel Platini, exfutbolista francés y presidente del organismo europeo.
Infantino llegó en un momento en que la FIFA buscaba recuperar credibilidad después de que varios de sus altos dirigentes fueran investigados por autoridades estadounidenses y suizas por presuntos actos de corrupción relacionados con derechos comerciales y de televisión de torneos internacionales.
Tres años después, en 2019, como candidato único, Infantino fue reelegido por aclamación durante el Congreso celebrado en París. La misma situación ocurrió en 2023, cuando las 211 asociaciones miembro de la FIFA volvieron a respaldarlo por unanimidad para dirigir el organismo durante el periodo 2023-2027.
¿Cuándo termina la presidencia de Infantino?
Su actual presidencia concluirá en 2027, cuando se celebre un nuevo Congreso de la FIFA para elegir a la persona que encabezará el organismo durante los siguientes cuatro años. Por lo tanto, Infantino continuará supervisando los principales torneos internacionales, entre ellos el Mundial de 2026, el nuevo Mundial de Clubes y la organización de la Copa del Mundo de 2030.
El presidente de la FIFA es elegido mediante votación de las 211 federaciones nacionales afiliadas, cada una con un voto, independientemente de su tamaño o poder económico. Con esto se busca garantizar que todas las asociaciones tengan la misma representación en la toma de decisiones del máximo organismo del futbol mundial.
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¿Por qué podría seguir hasta 2031? Así funcionan los límites de la FIFA
Aunque Gianni Infantino ya lleva diez años como presidente, los Estatutos de la FIFA permiten que permanezca más tiempo debido a la forma en que se contabilizan los mandatos presidenciales.
Las reglas establecen que el presidente puede ocupar el cargo por un máximo de tres periodos de cuatro años. Sin embargo, el primer mandato de Infantino , comprendido entre 2016 y 2019, no se considera un periodo completo, ya que únicamente concluyó el ciclo que originalmente correspondía a Sepp Blatter antes de su salida.
Esa interpretación fue incorporada a los propios Estatutos de la FIFA y permite que Infantino pueda competir nuevamente en las elecciones previstas para 2027 sin exceder el límite establecido por la organización.
El propio dirigente confirmó durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá, en abril de 2026, que buscará la reelección para el periodo 2027-2031. Si tiene nuevamente el respaldo de las asociaciones nacionales, permanecerá al frente del organismo hasta ese año, convirtiéndose en uno de los presidentes con mayor tiempo en la historia reciente de la FIFA.
El último mandato de Infantino
En caso de resultar electo, ese periodo sí sería considerado su tercer mandato completo, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, sería el último que podría desempeñar si no existe una modificación aprobada por el Congreso de la FIFA.
La próxima elección presidencial se celebrará durante el Congreso ordinario de 2027, donde las 211 federaciones decidirán si Infantino continúa otros cuatro años o si el futbol mundial inicia una nueva etapa bajo otro dirigente.
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Los cambios de Infantino en la FIFA
Durante la administración de Gianni Infantino, la FIFA ha experimentado algunos de los cambios más importantes, entre ellos la aprobación del Mundial de 48 selecciones, formato que se está presenciando en la Copa del Mundo de 2026 y que aumentó el número de partidos, participantes e ingresos comerciales del torneo más importante del futbol.
Previo a la realización del Mundial 2026, se criticó la creación del Premio FIFA de la Paz que, a un mes de su anuncio oficial, se le otorgó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
También nació el nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, se incrementaron los recursos destinados a los programas de desarrollo para las asociaciones nacionales y la FIFA tuvo ingresos récord por los derechos de televisión, patrocinios y actividades comerciales.
El organismo confirmó que el Mundial de 2030 tendrá partidos en tres continentes para conmemorar el centenario del torneo y otorgó a Arabia Saudita la sede de la Copa del Mundo de 2034.
Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la realización del Mundial de Catar 2022 por las condiciones laborales de trabajadores migrantes y la situación de los derechos civiles en ese país.
Además, medios internacionales señalan la creciente cercanía del presidente de la FIFA con distintos líderes políticos.