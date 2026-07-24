Los 100 años del Mundial

El 21 de mayo de 1904 en París, representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza fundaron la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) con el objetivo de unificar las reglas del futbol y organizar competencias internacionales.

Actualmente, la FIFA tiene 211 federaciones afiliadas, en comparación la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está conformada por 193 Estados miembros.

El crecimiento de la FIFA estuvo ligado a la primera Copa del Mundo organizada por Uruguay en 1930. Con el paso de las décadas, el torneo se convirtió en la principal fuente de ingresos de la organización debido a la venta de derechos de transmisión, patrocinios y licencias comerciales.

Sin embargo, la Federación también ha estado envuelta en escándalos, como en 2015, cuando autoridades de Estados Unidos y Suiza destaparon una red de corrupción que involucró a altos funcionarios del futbol internacional.

Las investigaciones revelaron sobornos, lavado de dinero y fraude relacionados con contratos comerciales y derechos de transmisión por más de dos décadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a decenas de directivos y empresarios deportivos de participar en un esquema de corrupción.

El problema escaló hasta la renuncia del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y se cuestionó la elección de las sedes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Actualmente, Gianni Infantino preside la Federación con una trayectoria amplia en el mundo del futbol.