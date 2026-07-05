De Inglaterra a la Liga MX: los futbolistas británicos que pasaron por México

Muy pocos futbolistas nacidos en Inglaterra han decidido desarrollar parte de su carrera en México, a diferencia de los numerosos jugadores argentinos, brasileños, colombianos o uruguayos que han pasado por la Liga MX, los ingleses son contados.
En la historia reciente solo tres nombres destacan por haber vestido camisetas de clubes mexicanos. A horas del enfrentamiento entre México e Inglaterraen el Mundial 2026, es relevante recordar cómo fue el paso de estos futbolistas por el futbol nacional y qué huella dejaron en la Liga MX.
Publicidad
Ravel Morrison, la promesa del Manchester United
Nacido en Manchester en 1993, Ravel Morrison desde muy joven fue considerado uno de los mayores talentos formados en la academia del Manchester United.
Alex Ferguson, exfutbolista y exentrenador del equipo, llegó a describirlo como uno de los mejores jugadores que había visto surgir de las fuerzas básicas del club. Mientras que Wayne Rooney reconoció públicamente que Morrison poseía condiciones técnicas superiores a las de muchos futbolistas consolidados de la Premier League.
Sin embargo, una larga lista de problemas disciplinarios, conflictos fuera de la cancha y cambios constantes de equipo impidieron que desarrollara el potencial que muchos figuras consolidadas le atribuían.
Tras pasar por clubes como West Ham United, Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City y Lazio, el mediocampista llegó al Atlas para disputar el Apertura 2017.
Su contratación despertó ilusión entre la afición rojinegra porque se trataba de un jugador con formación en uno de los clubes más importantes del mundo y experiencia en el futbol europeo. Durante su estancia disputó partidos tanto en Liga MX como en Copa MX, mostrando calidad, conducción y visión de juego, aunque nunca logró convertirse en el futbolista que muchos esperaban.
Después de una temporada regresó a Europa y continuó su carrera en distintos países antes de decidir representar a Jamaica a nivel internacional, aprovechando la ascendencia de su familia.
Su paso por Atlas quedó como uno de los fichajes más llamativos de un inglés en el futbol mexicano, aunque también como una oportunidad que nunca terminó de consolidarse.
Publicidad
Colin Kazim-Richards, el inglés que brincó a la Liga MX
Otro inglés que llegó al futbol mexicano fue Colin Kazim-Richards, delantero nacido en Londres que construyó una carrera completamente distinta. Aunque nació en Inglaterra, eligió representar a Turquía gracias a la nacionalidad de su madre y disputó con esa selección una Eurocopa y varias eliminatorias internacionales.
Antes de llegar a México ya había pasado por varios clubes como Sheffield United, Brighton, Fenerbahçe, Galatasaray, Olympiacos, Feyenoord, Celtic, Blackburn Rovers y Corinthians, acumulando experiencia en algunas de las ligas más importantes de Europa y Sudamérica.
En 2018 llegó a Lobos BUAP, equipo con el que inició su aventura en la Liga MX, luego llegó al Veracruz y Pachuca, convirtiéndose en el único futbolista inglés que ha pasado por tres clubes distintos del futbol mexicano.
Su estancia coincidió con una de las etapas económicas más complicadas para Veracruz, años después el propio Kazim-Richards recordó públicamente los problemas por retrasos salariales y las dificultades administrativas que enfrentó durante su paso por el puerto.
Aunque nunca fue un goleador constante en México, sí aportó experiencia internacional y dejó la imagen de un delantero con gran fortaleza física y recorrido por distintas ligas del mundo.
Tras abandonar la Liga MX regresó al futbol inglés para jugar con Derby County, dirigido entonces por Wayne Rooney.
Publicidad
Antonio Pedroza, el inglés que encontró su lugar en México
Antonio Pedroza, nació en Chester, Inglaterra, pero llegó a México cuando era apenas un niño, por lo que prácticamente toda su formación futbolística ocurrió en territorio mexicano.
A diferencia de Morrison y Kazim-Richards, Pedroza no llegó a la Liga MX como una figura internacional, sino que creció dentro del futbol nacional hasta debutar profesionalmente con Jaguares de Chiapas. Más tarde se unió al Cruz Azul, luego al Toluca y tuvo temporadas en el Morelia y Puebla, además de tener participación en otros equipos del país.
Su desempeño llamó la atención del Crystal Palace, club inglés que lo incorporó en 2011, sin embargo, aquella experiencia fue breve y regresó nuevamente a México para continuar una trayectoria que se extendió durante varios años antes de emigrar al futbol centroamericano.
Pedroza es considerado el jugador nacido en Inglaterra con la carrera más extensa dentro de la Liga MX.
¿A qué hora es el partido de México vs. Inglaterra?
A las 18:00 horas este domingo 5 de julio, se disputará el partido de México contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, donde el Tricolor buscará su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.