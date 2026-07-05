De Inglaterra a la Liga MX: los futbolistas británicos que pasaron por México

Ravel Morrison, la promesa del Manchester United

Nacido en Manchester en 1993, Ravel Morrison desde muy joven fue considerado uno de los mayores talentos formados en la academia del Manchester United.

Alex Ferguson, exfutbolista y exentrenador del equipo, llegó a describirlo como uno de los mejores jugadores que había visto surgir de las fuerzas básicas del club. Mientras que Wayne Rooney reconoció públicamente que Morrison poseía condiciones técnicas superiores a las de muchos futbolistas consolidados de la Premier League.

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Sin embargo, una larga lista de problemas disciplinarios, conflictos fuera de la cancha y cambios constantes de equipo impidieron que desarrollara el potencial que muchos figuras consolidadas le atribuían.

Tras pasar por clubes como West Ham United, Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City y Lazio, el mediocampista llegó al Atlas para disputar el Apertura 2017.

Su contratación despertó ilusión entre la afición rojinegra porque se trataba de un jugador con formación en uno de los clubes más importantes del mundo y experiencia en el futbol europeo. Durante su estancia disputó partidos tanto en Liga MX como en Copa MX, mostrando calidad, conducción y visión de juego, aunque nunca logró convertirse en el futbolista que muchos esperaban.

Después de una temporada regresó a Europa y continuó su carrera en distintos países antes de decidir representar a Jamaica a nivel internacional, aprovechando la ascendencia de su familia.

Su paso por Atlas quedó como uno de los fichajes más llamativos de un inglés en el futbol mexicano, aunque también como una oportunidad que nunca terminó de consolidarse.