¿Y si sí? La pregunta que salió de las gradas y terminó en las campañas de las marcas

Y no es para menos. Emplifi halló que la conversación alrededor del partido entre México y Ecuador acumuló 19,429 menciones, generó 6.3 millones de interacciones y un alcance potencial superior a 7,000 millones de impresiones en X, Instagram, Facebook y YouTube. Pero tan solo la expresión "¿Y si sí?" concentró 6,495 menciones, 1.68 millones de interacciones y un alcance potencial de 505 millones de personas.

Juan Carlos Luján, Vicepresidente Regional para América Latina en Emplifi, refiere que el fenómeno muestra que actualmente los grandes eventos deportivos no solo se viven en la cancha. "Más allá del resultado deportivo, el comportamiento observado durante México vs. Ecuador confirma cómo los grandes eventos se han convertido en espacios donde se construyen comunidades, se aceleran tendencias y se redefine la conversación pública a una velocidad sin precedentes", señaló.

Las apuestas de las marcas

Fue justamente ahí cuando los números y la frase optimista que se volvió trending topic alcanzó la notoriedad suficiente para que las marcas empezaran a reaccionar y aprovecharan la euforia con el fin de capitalizar el momento, sin importar su giro comercial.

En el rubro de las telecomunicaciones, AT&T convirtió la propia red celular en un medio publicitario, pues la empresa modificó temporalmente el identificador que aparece en los teléfonos de sus usuarios para mostrar el mensaje "AT&T ¿Y si sí?", con tal de aprovechar el espacio cotidiano para sumarse al optimismo colectivo.

AT&T aprovechó uno de los espacios más cotidianos del teléfono móvil para integrarse al fenómeno "¿Y si sí?" con una activación en tiempo real. (Cortesía)

“La acción parte de una conversación que se volvió viral de manera orgánica y que rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo. Frente a ello, AT&T decidió responder desde su propio territorio de marca: la señal que mantiene conectadas a las personas”, comunicó la empresa.

Huevos San Juan llevó la tendencia todavía más lejos. La empresa imprimió la frase "¿Y si sí?" directamente sobre algunos de sus huevos, y trasladó un meme digital al producto físico. La acción comenzó a compartirse en redes sociales conforme los consumidores encontraban el mensaje.

Y por el lado del entretenimiento, Gandhi, fiel a su concepto publicitario basado en anuncios de guerrilla, aprovechó para sumarse desde su propio lenguaje, con una pieza amarilla donde explica el uso de los monosílabos: "¿Y si sí? Aprendemos a usar el 'sí' condicional y el 'sí' afirmativo".

La marca que hace dupla con la agencia Montalvo no hizo referencia al marcador ni al rival, sino que tomó la frase que dominaba la conversación pública y la convirtió en un juego de palabras, manteniendo el estilo editorial que caracteriza a la librería.

