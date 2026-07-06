Así le fue a Cristiano Ronaldo en Mundiales: goles, asistencias y hasta dónde llegó el portugués

Con la eliminación de Portugal frente a España en el Mundial 2026, también llegó a su fin la era de Cristiano Ronaldo como referente del combinado lusitano.
CR7 dejará una marca difícil de igualar para la posteridad, pues se despide como el único futbolista en haber jugado seis Copas del Mundo y haber anotado en cada una de ellas.
En sus diferentes participaciones en Copas del Mundo, Cristiano escribió datos que lo consolidan como una leyenda del futbol internacional, además del gran referente histórico de la selección portuguesa.
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Las cifras de CR7 en Mundiales
A lo largo de su brillante carrera, Cristiano Ronaldo se consolidó como el referente absoluto de la selección portuguesa, llevando al equipo lusitano a ganar los que hasta ahora son sus únicos dos títulos oficiales: una Eurocopa y una UEFA Nations League.
Estos son sus números con Portugal en Copa del Mundo:
- Seis participaciones en Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Canadá-EUA 2026. - 27 apariciones en total - 2,206 minutos disputados - 11 goles - 2 asistencias
Además, con los goles que anotó en el Mundial 2026, “El Bicho” también rompió el récord de Eusébio, de nueve anotaciones, como máximo anotador de Portugal en Mundiales. Cristiano Ronaldo se despide como el máximo goleador portugués en Copas del Mundo con un total de 11 anotaciones.
La mejor actuación de Portugal con CR7 en la cancha ocurrió en el Mundial de Alemania 2006, cuando los lusos lograron el cuarto lugar del certamen. En lo individual, Rusia 2018 fue el mejor Mundial para “El Bicho”, donde anotó cuatro goles, incluyendo un triplete a España.
Estas fueron las otras eliminaciones de Cristiano en Mundiales:
- Alemania 2006: Cuarto lugar - Sudáfrica 2010: Portugal fue eliminado en octavos de final por España - Brasil 2014: Fase de grupos - Rusia 2018: Portugal fue eliminado en octavos de final por Uruguay - Qatar 2022: Portugal fue eliminado en cuartos de final por Marruecos - 2026: Portugal fue eliminado en octavos de final por España
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Los números de CR7 en su último Mundial
La última Copa del Mundo en la que participó Cristiano Ronaldo fue sumamente positiva, pues jugó cinco partidos y anotó tres goles, siendo este su mejor récord mundialista detrás de los cuatro tantos en Rusia 2018.
En este Mundial, CR7 le anotó un doblete a Uzbekistán y anotó un gol contra Croacia para sellar el pase de Portugal a octavos de final.
En su último partido de Mundial, Cristiano Ronaldo no pudo anotar en la derrota de su selección ante España, equipo que se consolida como uno de los candidatos más serios para levantar el trofeo.
Estos son los récords que CR7 deja tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferente - Jugador portugués con más apariciones en el torneo - Único jugador portugués en alcanzar el doble dígito de goles en Mundiales
La despedida de CR7 de la selección portuguesa marca el final de una generación, pues no es la única leyenda que dice adiós a su selección en esta Copa del Mundo.
Previamente, Luka Modric se despidió del combinado croata, al igual que Neymar, que se despidió con la derrota de Brasil ante Noruega.
Con la despedida de Cristiano Ronaldo, es cuestión de tiempo para que el argentino Lionel Messi haga lo propio con la selección argentina, cerrando así uno de los capítulos más brillantes en la historia del futbol reciente.