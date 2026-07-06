Así le fue a Cristiano Ronaldo en Mundiales: goles, asistencias y hasta dónde llegó el portugués

Las cifras de CR7 en Mundiales

A lo largo de su brillante carrera, Cristiano Ronaldo se consolidó como el referente absoluto de la selección portuguesa, llevando al equipo lusitano a ganar los que hasta ahora son sus únicos dos títulos oficiales: una Eurocopa y una UEFA Nations League.

Estos son sus números con Portugal en Copa del Mundo:

- Seis participaciones en Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Canadá-EUA 2026.

- 27 apariciones en total

- 2,206 minutos disputados

- 11 goles

- 2 asistencias

Además, con los goles que anotó en el Mundial 2026, “El Bicho” también rompió el récord de Eusébio, de nueve anotaciones, como máximo anotador de Portugal en Mundiales. Cristiano Ronaldo se despide como el máximo goleador portugués en Copas del Mundo con un total de 11 anotaciones.

La mejor actuación de Portugal con CR7 en la cancha ocurrió en el Mundial de Alemania 2006, cuando los lusos lograron el cuarto lugar del certamen. En lo individual, Rusia 2018 fue el mejor Mundial para “El Bicho”, donde anotó cuatro goles, incluyendo un triplete a España.

Estas fueron las otras eliminaciones de Cristiano en Mundiales:

- Alemania 2006: Cuarto lugar

- Sudáfrica 2010: Portugal fue eliminado en octavos de final por España

- Brasil 2014: Fase de grupos

- Rusia 2018: Portugal fue eliminado en octavos de final por Uruguay

- Qatar 2022: Portugal fue eliminado en cuartos de final por Marruecos

- 2026: Portugal fue eliminado en octavos de final por España