Panini va por Récord Guinness con el intercambio de estampas del Mundial 2026 más grande del mundo en México

Aunque México ya fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la euforia por el certamen se mantiene, pues se prepara una oportunidad única para los coleccionistas del álbum Panini.
Se trata de un intercambio masivo con el que se busca romper un Récord Guinness, pues se realizará de manera simultánea en la Ciudad de México (CDMX) y en Zapopan, Jalisco.
Publicidad
¿Cuándo será el intercambio de estampas Panini en CDMX y Zapopan?
La cita será el próximo domingo 12 de julio en el FIFA Fan Festival de la CDMX, en el Zócalo capitalino, y en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, Jalisco.
“La invitación está abierta para todas las personas que quieran completar su álbum oficial, intercambiar estampas con otros coleccionistas y ser parte de un momento que busca hacer historia”, señaló Panini a través de un comunicado.
El intercambio se llevará a cabo entre las 12:00 y las 16:00 horas del domingo 12 de julio, donde se espera la participación de más de 20,000 aficionados y así romer el Récord Guinness del intercambio de estampas más grande del mundo.
Al respecto, Marina Benavides, directora general de Panini México, destacó que el intercambio va más allá de las estampas.
“Completar un álbum nunca ha sido solamente encontrar la estampa que falta. También significa conocer personas, compartir la pasión por el futbol y crear recuerdos que permanecen mucho después del último partido”, explicó.
Publicidad
¿Cuántas estampas se necesitan para llenar el álbum Panini?
De acuerdo con la información oficial de Panini, el álbum del Mundial 2026 tiene un total de 980 estampas, que se distribuyen de la siguiente forma:
- 48 selecciones participantes. - 960 estampas dedicadas a plantillas, escudos y jugadores de los 48 equipos participantes. - 20 estampas conmemorativas dedicadas a elementos gráficos del torneo y al Museo FIFA.
Tomando en cuenta estos datos, bastaría de 140 sobres para llenar el álbum, aunque el escenario es poco realista, ya que para que esto suceda, no tendría que salir ni una sola estampa repetida.
Diferentes estimaciones sitúan la inversión real entre los 4,000 y 8,000 pesos, dependiendo de la estrategia de cada coleccionista para intercambiar estampas, pues de esta forma, se puede obtener un gran número de láminas sin necesidad de gastar más.
Si aún te faltan estampas en tu colección, aún tienes tiempo para obtenerlas, pues la Copa del Mundo 2026 termina el próximo 19 de julio.
El intercambio que se llevará a cabo el próximo 12 de julio en el Zócalo de la CDMX y el Parque de las niñas y los niños en Zapopan, Jalisco, tiene como finalidad facilitar la tarea de los coleccionistas y ayudarles a completar el álbum.
Además del intercambio, se contará con las siguientes actividades:
- Zonas de intercambio masivo. - Dona tus estampas (se usarán en actividades sociales). - DJs en vivo, activaciones y sorpresas. - Reconocimiento especial si logras completar tu álbum en el intercambio.