Panini va por Récord Guinness con el intercambio de estampas del Mundial 2026 más grande del mundo en México

¿Cuándo será el intercambio de estampas Panini en CDMX y Zapopan?

La cita será el próximo domingo 12 de julio en el FIFA Fan Festival de la CDMX, en el Zócalo capitalino, y en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, Jalisco.

“La invitación está abierta para todas las personas que quieran completar su álbum oficial, intercambiar estampas con otros coleccionistas y ser parte de un momento que busca hacer historia”, señaló Panini a través de un comunicado.

El intercambio se llevará a cabo entre las 12:00 y las 16:00 horas del domingo 12 de julio, donde se espera la participación de más de 20,000 aficionados y así romer el Récord Guinness del intercambio de estampas más grande del mundo.

Al respecto, Marina Benavides, directora general de Panini México, destacó que el intercambio va más allá de las estampas.

“Completar un álbum nunca ha sido solamente encontrar la estampa que falta. También significa conocer personas, compartir la pasión por el futbol y crear recuerdos que permanecen mucho después del último partido”, explicó.