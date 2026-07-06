¿Cuántos partidos jugó México en el Mundial 2026 y quién fue el máximo goleador de la selección?

El sueño no terminó como esperábamos: México fue eliminado de la Copa del Mundo 2026 en el quinto partido, que esta ocasión fue la ronda de octavos de final.
El rival, Inglaterra, no dejó de mostrar respeto a una selección mexicana que, como pocas veces, provocó un sentimiento de unión entre la afición de todo el país.
El resultado final fue 2-3 a favor del equipo inglés, que con este triunfo defendió su etiqueta como uno de los favoritos del certamen para levantar el anhelado trofeo y superó la difícil prueba que representaba la visita al Estadio Azteca.
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El histórico Mundial de México que hizo soñar a la afición
México volvió a ser sede de una Copa del Mundo después de 40 años, y aunque la eliminación fue sumamente dolorosa, durante el certamen hubieron varios episodios que hicieron pensar que esta edición podia ser diferente.
Durante la fase de grupos, México se mantuvo como uno de los equipos más firmes del certamen, con tres victorias, seis goles a favor y cero en contra. Estos fueron los resultados obtenidos:
- México 2-0 Sudáfrica (Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez). - México 1-0 Corea del Sur (Gol de Luis Romo) - Chequia 0-3 México (Goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo)
México avanzó como líder de su grupo y un gran aliciente: no haber recibido goles en contra durante esta primera fase del torneo.
Para la primera ronda eliminatoria, los dieciseisavos de final, México se mostró ampliamente superior a Ecuador, con un primer tiempo en donde el equipo nacional se mostró como un auténtico vendaval.
El resultado final fue 2-0 a favor del equipo mexicano, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que solo hizo más fuerte la esperanza de la afición mexicana, resumida en una frase: “¿Y si sí?”, una pregunta que resumía la ilusión de todo el país.
En sus participaciones previas como anfitrión, México logró llegar a la instancia de cuartos de final en ambas ocasiones.
En el caso de México 1970, el Tricolor llegó invicto a cuartos de final tras empatar con la Unión Soviética y derrotar a Bélgica y El Salvador, pero cayó eliminado por marcador de 1-4 contra Italia, en Toluca.
En el caso de México 86, México fue líder del Grupo B, derrotando a Paraguay e Irak, además de un empate con Bélgica. En octavos de final eliminó a Bulgaria, pero cayó en penales en cuartos de final ante Alemania Federal.
Con el aumento de equipos participantes en el certamen, de 32 a 48, México jugó una ronda adicional a la acostumbrada con el partido de dieciseisavos de final.
Fue así como México llegó a jugar el soñado “Quinto partido”, aunque en esta instancia se trató de la ronda de ocatvos de final.
En este encuentro, México cometió errores puntuales que no habían ocurrido en partidos previos, que fueron bien aprovechados por el rival en turno, Inglaterra.
Aunque el equipo Tricolor peleó hasta el final, el resultado fue 2-3 en favor de Inglaterra. Los goles mexicanos fueron anotados por Julián Quiñones, quien fue el goleador del equipo con cuatro tantos, y Raúl Jiménez, quien anotó en tres ocasiones.
De esta forma, el equipo británico hizo historia al convertirse en la primera selección que logra derrotar a México en una Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.
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Los tres “Aztecazos” que ha sufrido México
A lo largo de la historia, han sido tres los “Aztecazos” que ha sufrido México en casa:
- 16 de junio de 2001: En la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002, México cayó por marcador de 1-2 ante Costa Rica. - 6 de septiembre de 2013: En la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, México cayó por marcador de 1-2 ante Honduras. - 5 de luio de 2026: México pierde por primera vez un partido de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, por marcador de 2-3 ante Inglaterra.
Con el restultado de anoche, México cerró su participación en el Mundial 2026 e inicia una nueva historia para el Tricolor, con Rafael Márquez como entrenador después del proceso encabezado por Javier Aguirre.