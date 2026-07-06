¿Cuántos partidos jugó México en el Mundial 2026 y quién fue el máximo goleador de la selección?

El histórico Mundial de México que hizo soñar a la afición

México volvió a ser sede de una Copa del Mundo después de 40 años, y aunque la eliminación fue sumamente dolorosa, durante el certamen hubieron varios episodios que hicieron pensar que esta edición podia ser diferente.

Durante la fase de grupos, México se mantuvo como uno de los equipos más firmes del certamen, con tres victorias, seis goles a favor y cero en contra. Estos fueron los resultados obtenidos:

- México 2-0 Sudáfrica (Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez).

- México 1-0 Corea del Sur (Gol de Luis Romo)

- Chequia 0-3 México (Goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo)

México celebra en la victoria contra Chequia de fase de grupos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

México avanzó como líder de su grupo y un gran aliciente: no haber recibido goles en contra durante esta primera fase del torneo.

Para la primera ronda eliminatoria, los dieciseisavos de final, México se mostró ampliamente superior a Ecuador, con un primer tiempo en donde el equipo nacional se mostró como un auténtico vendaval.

El resultado final fue 2-0 a favor del equipo mexicano, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que solo hizo más fuerte la esperanza de la afición mexicana, resumida en una frase: “¿Y si sí?”, una pregunta que resumía la ilusión de todo el país.

En sus participaciones previas como anfitrión, México logró llegar a la instancia de cuartos de final en ambas ocasiones.

En el caso de México 1970, el Tricolor llegó invicto a cuartos de final tras empatar con la Unión Soviética y derrotar a Bélgica y El Salvador, pero cayó eliminado por marcador de 1-4 contra Italia, en Toluca.

En el caso de México 86, México fue líder del Grupo B, derrotando a Paraguay e Irak, además de un empate con Bélgica. En octavos de final eliminó a Bulgaria, pero cayó en penales en cuartos de final ante Alemania Federal.