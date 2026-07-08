Cristiano Ronaldo confirmó su despedida de los Mundiales

RONALDO SCHEMIDT (AFP)

Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026 con 41 años y disputó su sexta Copa del Mundo con Portugal, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia. Durante el torneo todavía mostró vigencia al marcar tres goles, pero su camino terminó en octavos de final, después de la derrota 1-0 ante España en el Dallas Stadium.

Tras la eliminación, el delantero confirmó que este fue su último Mundial. Su despedida deja una carrera mundialista extraordinaria, aunque con una cuenta pendiente: nunca logró levantar la Copa del Mundo. Aun así, aseguró marcharse con la conciencia tranquila por lo conseguido y agradecido por una carrera que superó sus propias expectativas.

Lionel Messi busca extender su reinado con Argentina

Todd Kirkland (Getty Images)

Lionel Messi también llegó a 2026 con su sexta participación mundialista. A los 39 años, el jugador del Inter Miami regresó como campeón vigente tras el título conseguido con Argentina en Qatar 2022 y con la posibilidad de buscar un bicampeonato que no se ve desde el Brasil de 1958 y 1962.

Su rendimiento individual ha sido uno de los más impactantes del torneo. Messi suma siete goles en esta edición, empatado en la cima de goleo con Kylian Mbappé, y ya es el máximo anotador histórico de los Mundiales con 20 tantos. Aunque ha insinuado que esta podría ser su última Copa del Mundo, Argentina sigue con vida después de superar a Cabo Verde y avanzar a cuartos de final.

Neymar cerró su etapa con Brasil entre lágrimas

JEWEL SAMAD (AFP)

Neymar llegó al Mundial 2026 como máximo goleador histórico de Brasil, con 80 anotaciones, pero su despedida tuvo un tono mucho más doloroso. Una lesión persistente en la pantorrilla limitó su participación durante el torneo y Brasil quedó eliminado en octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega.

Aun en la derrota, Neymar anotó de penal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mismo recinto donde había debutado profesionalmente en 2010. Tras el partido, rompió en llanto y confirmó su retiro de la selección brasileña. Su legado queda marcado por récords goleadores, momentos de enorme talento y la medalla de oro olímpica conquistada en Río 2016.