Cada Mundial deja campeones, eliminados y nuevas figuras, pero también despedidas que pesan en la memoria del futbol. La edición de 2026 no ha sido la excepción: varias leyendas llegaron al torneo con edades poco comunes para la élite y con trayectorias que ya forman parte de la historia.
Entre goles, homenajes, lágrimas y eliminaciones, este campeonato se convirtió en el escenario donde una generación comenzó a decir adiós a la máxima competencia de selecciones. Ellos son los jugadores que se retiran en el Mundial 2026.
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Cristiano Ronaldo confirmó su despedida de los Mundiales
Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026 con 41 años y disputó su sexta Copa del Mundo con Portugal, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia. Durante el torneo todavía mostró vigencia al marcar tres goles, pero su camino terminó en octavos de final, después de la derrota 1-0 ante España en el Dallas Stadium.
Tras la eliminación, el delantero confirmó que este fue su último Mundial. Su despedida deja una carrera mundialista extraordinaria, aunque con una cuenta pendiente: nunca logró levantar la Copa del Mundo. Aun así, aseguró marcharse con la conciencia tranquila por lo conseguido y agradecido por una carrera que superó sus propias expectativas.
Lionel Messi busca extender su reinado con Argentina
Lionel Messi también llegó a 2026 con su sexta participación mundialista. A los 39 años, el jugador del Inter Miami regresó como campeón vigente tras el título conseguido con Argentina en Qatar 2022 y con la posibilidad de buscar un bicampeonato que no se ve desde el Brasil de 1958 y 1962.
Su rendimiento individual ha sido uno de los más impactantes del torneo. Messi suma siete goles en esta edición, empatado en la cima de goleo con Kylian Mbappé, y ya es el máximo anotador histórico de los Mundiales con 20 tantos. Aunque ha insinuado que esta podría ser su última Copa del Mundo, Argentina sigue con vida después de superar a Cabo Verde y avanzar a cuartos de final.
Neymar cerró su etapa con Brasil entre lágrimas
Neymar llegó al Mundial 2026 como máximo goleador histórico de Brasil, con 80 anotaciones, pero su despedida tuvo un tono mucho más doloroso. Una lesión persistente en la pantorrilla limitó su participación durante el torneo y Brasil quedó eliminado en octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega.
Aun en la derrota, Neymar anotó de penal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mismo recinto donde había debutado profesionalmente en 2010. Tras el partido, rompió en llanto y confirmó su retiro de la selección brasileña. Su legado queda marcado por récords goleadores, momentos de enorme talento y la medalla de oro olímpica conquistada en Río 2016.
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Memo Ochoa tuvo su último homenaje con México
Guillermo “Memo” Ochoa se despidió del Mundial 2026 como uno de los jugadores más veteranos del torneo. A los 40 años, el portero mexicano fue convocado a su sexta Copa del Mundo y recibió un homenaje especial durante la fase de grupos ante República Checa.
Aquel momento ocurrió en el Estadio Ciudad de México, cuando ingresó al minuto 77 para disputar sus últimos minutos mundialistas ante la ovación de la afición. Su despedida definitiva llegó en octavos de final, después de la derrota 3-2 de México ante Inglaterra. Al final del encuentro fue cargado en hombros por sus compañeros, una imagen que marcó el cierre de su carrera profesional, ya que anunció su retiro total del futbol tras este torneo.
Manuel Neuer volvió para una última misión con Alemania
Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014 y considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos, salió de su retiro internacional para acompañar a una selección alemana en pleno cambio generacional. A los 40 años, su regreso tuvo un objetivo claro: aportar liderazgo y experiencia en una etapa de transición.
Alemania quedó eliminada por Paraguay en una tanda de penales, pero Neuer aseguró no arrepentirse de haber vuelto. Con 33 títulos oficiales en su carrera, la mayoría conseguidos con el Bayern Múnich, confirmó que ese fue su último partido con la selección alemana.
Luka Modrić se despidió de la generación dorada de Croacia
Luka Modrić disputó su último Mundial con Croacia a los 40 años. El mediocampista del AC Milan y leyenda del Real Madrid fue el gran líder de una generación croata que alcanzó el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022.
Su despedida llegó después de la eliminación ante Portugal en dieciseisavos de final. Aunque no ha anunciado oficialmente su retiro del futbol profesional, las fuentes señalan que resulta prácticamente imposible verlo en la Copa del Mundo de 2030, cuando tendría 44 años.
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Riyad Mahrez dejó la selección de Argelia
Riyad Mahrez, una de las grandes figuras del futbol africano, también cerró su ciclo internacional en el Mundial 2026. A los 35 años, el atacante anunció su retiro de la selección de Argelia después de la eliminación frente a Suiza en la ronda de 32.
Su despedida llegó tras una derrota 2-0 y con un mensaje claro: era momento de que una nueva generación tomara el relevo. Mahrez deja atrás una carrera marcada por su impacto en el futbol europeo, donde ganó cinco Premier League, y por su peso como referente de Argelia durante varios años.