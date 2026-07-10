Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

La mujer más poderosa del mercado de fichajes: representa a Haaland y a Gilberto Mora

Considerada una de las personas más influyentes del futbol mundial, la abogada brasileña lidera una cartera de jugadores valuada en cientos de millones de euros.
vie 10 julio 2026 06:27 PM
Añadir Expansión en Google
Tras la muerte de Mino Raiola, Rafaela Pimenta tomó el control de una de las agencias más influyentes del futbol.
Tras la muerte de Mino Raiola, Rafaela Pimenta tomó el control de una de las agencias más influyentes del futbol. (@rafaelavitalepimenta/Instagram)

El mercado actual de los futbolistas es un tema que poco se habla, a menos que exista un importante cambio de equipo, sin embargo, en las últimas horas se ha mencionado el nombre de Rafaela Pimenta quien se ha convertido en una de las personas más influyentes del futbol mundial.

La abogada brasileña tiene una amplia cartera de clientes heredada del fallecido Mino Raiola y hoy representa a figuras como Erling Haaland, Santiago Gimenez, Matthijs de Ligt y la promesa mexicana Gilberto Mora.

Publicidad

Su poder de negociación ha quedado demostrado en algunos de los fichajes más importantes del futbol europeo y, de acuerdo con Transfermarkt, administra una cartera de jugadores con un valor de mercado superior a 309 millones de euros.

¿Quién es Rafaela Pimenta? De abogada a representante de futbolistas

Rafaela Pimenta nació en São Paulo, Brasil, y antes de convertirse en representante de futbolistas desarrolló una carrera como abogada especializada en Derecho Internacional. Durante varios años colaboró con el reconocido agente Mino Raiola, uno de los negociadores más influyentes del futbol moderno, participando en contratos, transferencias internacionales y acuerdos comerciales de algunos de los mejores jugadores del mundo.

David Vélez
Empresas

¿Quién es David Vélez, el multimillonario detrás de Nu, el nuevo banco autorizado para operar en México?

Tras la muerte de Raiola, en 2022, Pimenta asumió el control de la agencia y la representación de la mayoría de sus clientes. Desde entonces encabeza negociaciones millonarias y consolida su posición como la primera mujer considerada una "superagente" del futbol masculino profesional.

Su trabajo es reconocido con premios internacionales y este año fue incluida en la lista Forbes 50 Over 50 Global, que distingue a mujeres con gran influencia en sus respectivas industrias.

Pimenta sigue el legado de Mino Raiola

Rafaela Pimenta trabajó durante más de dos décadas junto a Mino Raiola, uno de los representantes más influyentes y polémicos de la historia del deporte. Nacido en Nocera Inferiore, Italia, en 1967, Raiola creció en los Países Bajos, donde comenzó su carrera como intermediario de futbolistas gracias a su dominio de varios idiomas y su capacidad para negociar transferencias internacionales.

Entre los jugadores que representó destacan Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli y Pavel Nedvěd, entre otros. Raiola participó en algunas de las transferencias más costosas de las últimas décadas, como el regreso de Pogba al Manchester United en 2016, una operación que entonces rompió el récord mundial de fichajes.

Publicidad

Mino Raiola falleció el 30 de abril de 2022, a los 54 años, después de enfrentar problemas de salud derivados de una enfermedad pulmonar. Tras su muerte, Rafaela Pimenta asumió la representación de la mayoría de sus futbolistas y continuó con la agencia que ambos habían construido.

¿Cuánto se puede ganar como representante de futbolistas?

Aunque su patrimonio no ha sido revelado públicamente, especialistas en representación deportiva estiman que una agente FIFA obtiene ingresos mediante comisiones por transferencias, renovaciones de contrato, salarios y derechos de imagen. Diversas estimaciones sitúan la fortuna de Pimenta entre 46 y 69 millones de dólares, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

La mujer más poderosa del mercado de fichajes: representa a Haaland y a Gilberto Mora
Tras la muerte de Mino Raiola, Rafaela Pimenta tomó el control de una de las agencias más influyentes del futbol. (@rafaelavitalepimenta/Instagram)

Su influencia también se refleja en el valor de los jugadores que representa, la plataforma Transfermarkt calcula que la cartera actual de Rafaela Pimenta supera los 309 millones de euros, con Erling Haaland como su principal activo, valuado en 200 millones de euros.

Haaland, Santiago Gimenez y Gilberto Mora encabezan su cartera

El nombre más importante del portafolio de Rafaela Pimenta es el delantero noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City y considerado uno de los futbolistas más valiosos del mundo, quien mañana disputará un encuentro contra Inglaterra.

Incluso la propia agente aseguró hace algunos años que el atacante podría convertirse en el primer jugador con un valor de 1,000 millones de euros por el impacto deportivo y comercial que genera.

Otro de sus clientes más importantes es el mexicano Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, quien se convirtió en uno de los fichajes más relevantes del futbol italiano tras su paso por el Feyenoord y canterano del Cruz Azul de la Liga MX.

Publicidad

La representante acompañó las negociaciones que llevaron al atacante mexicano a la Serie A, uno de los movimientos más importantes de su carrera.

La construcción de los trenes para pasajeros y la seguridad preocupan al sector
Empresas

Tras los incidentes en el Interoceánico, la carga ferroviaria exige reglas para convivir con los trenes de pasajeros

La cartera de Pimenta también incluye a Gilberto Mora, mediocampista ofensivo de Club Tijuana y una de las mayores promesas del futbol mexicano. Con apenas 17 años, el joven ya aparece entre los clientes de la agente brasileña y tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, según Transfermarkt, lo que ha despertado el interés de clubes europeos.

¿Qué otros futbolistas representa Rafaela Pimenta?

Además de ellos, la brasileña representa múltiples jugadores, entre ellos:

Matthijs de Ligt.

Noussair Mazraoui.

Marco Verratti.

Alphonse Aréola.

Henrikh Mkhitaryan.

Tags

Mundial de Futbol 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad