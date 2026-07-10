La mujer más poderosa del mercado de fichajes: representa a Haaland y a Gilberto Mora

Su poder de negociación ha quedado demostrado en algunos de los fichajes más importantes del futbol europeo y, de acuerdo con Transfermarkt, administra una cartera de jugadores con un valor de mercado superior a 309 millones de euros.

¿Quién es Rafaela Pimenta? De abogada a representante de futbolistas

Rafaela Pimenta nació en São Paulo, Brasil, y antes de convertirse en representante de futbolistas desarrolló una carrera como abogada especializada en Derecho Internacional. Durante varios años colaboró con el reconocido agente Mino Raiola, uno de los negociadores más influyentes del futbol moderno, participando en contratos, transferencias internacionales y acuerdos comerciales de algunos de los mejores jugadores del mundo.

Tras la muerte de Raiola, en 2022, Pimenta asumió el control de la agencia y la representación de la mayoría de sus clientes. Desde entonces encabeza negociaciones millonarias y consolida su posición como la primera mujer considerada una "superagente" del futbol masculino profesional.

Su trabajo es reconocido con premios internacionales y este año fue incluida en la lista Forbes 50 Over 50 Global, que distingue a mujeres con gran influencia en sus respectivas industrias.

Pimenta sigue el legado de Mino Raiola

Rafaela Pimenta trabajó durante más de dos décadas junto a Mino Raiola, uno de los representantes más influyentes y polémicos de la historia del deporte. Nacido en Nocera Inferiore, Italia, en 1967, Raiola creció en los Países Bajos, donde comenzó su carrera como intermediario de futbolistas gracias a su dominio de varios idiomas y su capacidad para negociar transferencias internacionales.

Entre los jugadores que representó destacan Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli y Pavel Nedvěd, entre otros. Raiola participó en algunas de las transferencias más costosas de las últimas décadas, como el regreso de Pogba al Manchester United en 2016, una operación que entonces rompió el récord mundial de fichajes.