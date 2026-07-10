¿Quién es el dueño de Patio Universidad, la plaza que desafía el dominio de Slim frente a Plaza Universidad

Ambos centros comerciales están separados únicamente por el cruce de avenida Popocatépetl y la calle Parroquia, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. La cercanía los ha convertido en rivales directos por atraer a los mismos consumidores.
Pero, ¿quién es el dueño de Patio Universidad?, ¿qué empresa está detrás de esta plaza comercial y cómo ha logrado competir frente al imperio de Slim al otro lado de la calle? Aquí te contamos todo lo que debes saber.
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¿Quién es el dueño de Patio Universidad?
Patio Universidadforma parte del portafolio de Fibra Uno (FUNO), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México. La empresa es propietaria del centro comercial y también se encarga de su administración y comercialización.
Si el nombre de FUNO no te resulta familiar, es la misma compañía que desarrolló Mitikah , el complejo de usos mixtos ubicado también al sur de la Ciudad de México. Patio Universidad abrió sus puertas en 2011 como parte de la estrategia de expansión de la empresa.
A diferencia de una empresa tradicional, FUNO no tiene un solo dueño. Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores como una FIBRA, su propiedad está distribuida entre miles de inversionistas que poseen Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI).
Quienes adquieren certificados de FUNO participan en las ganancias que generan las rentas de su portafolio inmobiliario, aunque no son propietarios directos de cada uno de los inmuebles. La operación diaria del fideicomiso está a cargo de F1 Management, mientras que Banco Actinver funge como fiduciario.
En otras palabras, Patio Universidad pertenece a FUNO, un fideicomiso respaldado por miles de inversionistas, pero cuyo grupo de control está encabezado por las familias El-Mann y Attié.
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¿Es más grande que Plaza Universidad, de Carlos Slim?
No. Aunque ambos centros comerciales compiten por los mismos clientes y están separados apenas por un cruce peatonal, Plaza Universidad es más grande que Patio Universidad.
Sin embargo, Patio Universidad juega con una ventaja: es un desarrollo mucho más reciente. Mientras Plaza Universidad abrió sus puertas en 1969 y es uno de los centros comerciales más emblemáticos de la Ciudad de México, Patio Universidad fue inaugurado en 2011, con un concepto más moderno y espacios diseñados para adaptarse a las necesidades actuales de los consumidores.
En otras palabras, Plaza Universidad supera a Patio Universidad en tamaño y número de locales, pero el complejo de FUNO apuesta por una infraestructura más nueva para competir de frente con el histórico centro comercial de Carlos Slim.
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¿Cómo compite Patio Universidad con Plaza Universidad?
Aunque Plaza Universidad la supera en tamaño y número de locales, Patio Universidad ha encontrado otras formas de competir.
Su apuesta está en una mezcla comercial enfocada en el consumo cotidiano, la gastronomía y los servicios. Mientras Plaza Universidad tiene como principales anclas a Sears, Sanborns y DAX, Patio Universidad atrae visitantes con Walmart Express, además de restaurantes como PF Chang's, California Pizza Kitchen, Starbucks y Krispy Kreme.
A ello se suma un complejo de Cinépolis y un gimnasio Sports World, negocios que generan visitas constantes y ayudan a mantener un flujo de clientes durante todo el día. Gracias a esta estrategia, Patio Universidad registra una afluencia anual de alrededor de 5.9 millones de visitantes, una cifra que refleja su capacidad para mantenerse como uno de los centros comerciales más concurridos de la zona.
Además, la estrategia de Fibra Uno se basa en atraer marcas competitivas y mantener altos niveles de ocupación en sus inmuebles, lo que fortalece la posición del centro comercial frente a otros complejos de la capital.
En lugar de competir por tamaño, Patio Universidad ha apostado por una combinación de gastronomía, entretenimiento, servicios y tiendas de conveniencia. La estrategia le ha permitido atraer alrededor de 5.9 millones de visitantes al año y consolidarse como uno de los principales centros comerciales del sur de la Ciudad de México.