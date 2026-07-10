¿Quién es el dueño de Patio Universidad, la plaza que desafía el dominio de Slim frente a Plaza Universidad

¿Quién es el dueño de Patio Universidad?

Patio Universidad forma parte del portafolio de Fibra Uno (FUNO), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México. La empresa es propietaria del centro comercial y también se encarga de su administración y comercialización.

Si el nombre de FUNO no te resulta familiar, es la misma compañía que desarrolló Mitikah , el complejo de usos mixtos ubicado también al sur de la Ciudad de México. Patio Universidad abrió sus puertas en 2011 como parte de la estrategia de expansión de la empresa.

A diferencia de una empresa tradicional, FUNO no tiene un solo dueño. Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores como una FIBRA, su propiedad está distribuida entre miles de inversionistas que poseen Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI).

No obstante, el control de la compañía recae principalmente en las familias El-Mann y Attié, fundadoras de FUNO, que mantienen una influencia decisiva en la estrategia y administración del fideicomiso, tal y como se lee en el reporte anual 2025 del fideicomiso .

Quienes adquieren certificados de FUNO participan en las ganancias que generan las rentas de su portafolio inmobiliario, aunque no son propietarios directos de cada uno de los inmuebles. La operación diaria del fideicomiso está a cargo de F1 Management, mientras que Banco Actinver funge como fiduciario.

En otras palabras, Patio Universidad pertenece a FUNO, un fideicomiso respaldado por miles de inversionistas, pero cuyo grupo de control está encabezado por las familias El-Mann y Attié.