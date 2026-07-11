El futbol sudafricano está de luto. El mediocampista Jayden Adams murió este sábado a los 25 años, apenas unos días después de disputar el Mundial de 2026 con la selección de Sudáfrica. La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes del país, Gayton McKenzie.
Muere Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", señaló el funcionario en un comunicado, aunque precisó que la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada.
"El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", añadió.
La policía sudafricana informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso, luego de localizar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una vivienda del barrio de Schotschekloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte.
La noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Sudáfrica. La Unión de Futbolistas Sudafricanos lamentó el fallecimiento en su cuenta de X al señalar que "la muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros".
Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) expresó que "el fútbol pierde a uno de los suyos", mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo sentirse "inmensamente triste" y envió sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad futbolística.
Participó en el Mundial 2026
Adams formó parte de la selección sudafricana que disputó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El mediocampista participó en los tres encuentros de la fase de grupos del Grupo A.
Fue titular en los partidos frente a México y República Checa, mientras que ante Corea del Sur ingresó como suplente al minuto 80. Sin embargo, no tuvo participación en el encuentro de dieciseisavos de final, en el que los Bafana Bafana fueron eliminados tras caer 1-0 frente a Canadá.
Una carrera en ascenso
Nacido en Ciudad del Cabo, Jayden Adams debutó como futbolista profesional en 2020 y desde enero de 2025 militaba en el Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más exitosos de Sudáfrica.
Antes de su participación mundialista, también integró la selección que obtuvo el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2024, consolidándose como una de las principales promesas del futbol sudafricano.
Su fallecimiento pone fin a una carrera que apenas comenzaba a consolidarse tanto en su club como en la selección nacional.