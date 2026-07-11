Muere Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026

"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", señaló el funcionario en un comunicado, aunque precisó que la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada.

"El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", añadió.

La policía sudafricana informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso, luego de localizar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una vivienda del barrio de Schotschekloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte.

La noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Sudáfrica. La Unión de Futbolistas Sudafricanos lamentó el fallecimiento en su cuenta de X al señalar que "la muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros".

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) expresó que "el fútbol pierde a uno de los suyos", mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo sentirse "inmensamente triste" y envió sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad futbolística.