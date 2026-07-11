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El día que el jugador Erling Haaland se convirtió en el mejor brief de las marcas

Tras la eliminación de México, decenas de marcas aprovecharon el fenómeno Haaland para sumarse a una conversación que acumuló 82.9 millones de interacciones en redes sociales.
sáb 11 julio 2026 09:48 AM
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El día que Erling Haaland se convirtió en el mejor brief para las marcas
Diferentes marcas aprovecharon el auge del delantero noruego para crear campañas que dominaron las redes sociales. (Imagen generada con IA)

México quedó eliminado del Mundial el 5 de julio. Pero mientras la conversación deportiva cambiaba de selección, el marketing mexicano encontró un nuevo protagonista. Erling Haaland se convirtió en el brief creativo que ninguna marca recibió, pero que decenas terminaron interpretando al mismo tiempo.

Sin ponerse de acuerdo, panaderías, cafeterías, marcas de alimentos, transporte público, automotrices y empresas de consumo encontraron en el delantero noruego el mismo punto de partida para sumarse a la conversación en redes sociales.

La tendencia cobró todavía más fuerza conforme Noruega avanzó en el torneo y el propio Haaland prometió que este sábado "vengará a México" frente a Inglaterra. La declaración volvió a colocar al goleador en el centro de una conversación que las marcas ya habían convertido en uno de los fenómenos publicitarios más grandes del Mundial.

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De acuerdo con Emplifi, empresa especializada en análisis de redes sociales, entre enero y el 10 de julio la conversación global relacionada con "Haaland" y "Erling" superó las 42,000 menciones dentro de un universo cercano a las 79,600 publicaciones, con 82.9 millones de interacciones y un alcance potencial de 39.6 mil millones de impresiones.

La eliminación de México aceleró el fenómeno. Mientras miles de aficionados adoptaban a Noruega como su nueva selección favorita, las marcas encontraron un territorio compartido desde el cual podían participar sin necesidad de hablar directamente del partido.

Mucho más que un juego de palabras

Lo que ocurrió esta vez fue distinto a otros fenómenos recientes. Durante el movimiento "No Inglés", muchas marcas resolvieron la conversación con un cambio de nombre o una frase ingeniosa. Con Haaland, la creatividad dio un paso extra.

Lala mezcló su nombre con el del jugador. KitKat adaptó su tradicional "Have a Break". Krispy Kreme vistió sus donas como remeros vikingos. Cinnabon transformó uno de sus roles en el delantero noruego. La Costeña utilizó queso para recrear su característico peinado. Lecaroz hizo lo mismo con una concha, mientras Cielito Querido Café llevó la referencia a su pan dulce.

Otras marcas, como Bon o Bon, Panditas, Nutrisa, Bimbo, Chaparritas, Porter, Viva, Mitsubishi y hasta el Metrobús, encontraron su propia interpretación del fenómeno sin perder la identidad de sus productos y servicios.

La coleta rubia de Haaland terminó convirtiéndose en un código visual que podía entenderse sin necesidad de explicar el contexto. Bastaba colocar ese peinado sobre una caja de leche, una dona, un pan o un vehículo para que el consumidor entendiera inmediatamente la referencia.

Para Emplifi, ese tipo de códigos facilita que una tendencia salga del círculo de los aficionados al futbol y alcance a personas que quizá nunca han visto jugar al delantero, pero reconocen el personaje por su presencia constante en redes sociales.

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La velocidad también se planea

La rapidez con la que reaccionaron las marcas tampoco fue producto de la improvisación. Según el análisis, la conversación alrededor de Haaland comenzó a crecer desde el debut de Noruega el 16 de junio y alcanzó su punto más alto tras la eliminación de México.

El comportamiento permitió anticipar que el delantero podía convertirse en uno de los protagonistas digitales del torneo incluso antes de que aparecieran las primeras publicaciones de las marcas.

Acorde con Emplifi, ahí radica una de las diferencias entre reaccionar y anticipar. La escucha social no predice el resultado de un partido, pero sí permite detectar qué conversaciones están ganando fuerza y preparar contenidos antes de que el interés alcance su punto máximo.

Los números del propio Haaland ayudan a explicar por qué tantas marcas apostaron por él. Entre enero y el 10 de julio sumó alrededor de 5.65 millones de nuevos seguidores en Instagram y casi 3.5 millones en Facebook.

Tan solo el 6 de julio incorporó cerca de un millón de seguidores en esta última red social, un crecimiento comparable con el de figuras como Cristiano Ronaldo durante el mismo periodo. Al mismo tiempo circulaba un himno dedicado al noruego en TikTok.

Para las marcas, la lección supera el futbol. El éxito no estuvo en copiar un meme ni en cambiar un apellido por un verbo. La diferencia fue identificar un territorio cultural que millones de personas ya compartían y encontrar una manera natural de participar desde la identidad de cada marca.

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