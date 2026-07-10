Las empresas de renta de autos en México esperaban un boom por el Mundial 2026, pero nunca llegó

“Las empresas de renta diaria asociadas a AMAVe reportan una disminución en la ocupación, pasando de niveles cercanos al 82% a alrededor del 62% en destinos turísticos… En el contexto del Mundial el impacto ha sido positivo y heterogéneo, por lo que hasta el momento no se observa un repunte generalizado en la demanda”, comentó a Expansión en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

El resultado representa una mejora respecto al inicio del torneo. En las primeras semanas de la competencia, las arrendadoras reportaban niveles de ocupación incluso inferiores a los que habían previsto para todo el periodo mundialista.

Liliana Anaya, directora de la AMAVe, explicó entonces que la industria esperaba mantener una ocupación cercana al 80% durante el Mundial, pero la afluencia de clientes se ubicaba entre 12 y 15 puntos porcentuales por debajo de esa expectativa.

“Sí vemos 12 o 15 puntos porcentuales menos de los que se esperaban en el periodo. Esperamos ver un repunte, lo quisiéramos ver”, comentó hace unas semanas.

De acuerdo con el organismo, los mayores incrementos en la demanda llegaron uno y hasta dos días después de los partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo, una vez concluido ese efecto, la actividad volvió a desacelerarse.

El comportamiento también varió por región. Mientras la Ciudad de México concentró buena parte del movimiento de visitantes, otros destinos que la industria esperaba que capitalizaran el flujo de turistas, como Cancún, no registraron el crecimiento anticipado.

“Sí ha habido un comportamiento diferenciado por plaza, algo más movido en la Ciudad de México, pero sin duda el dinamismo que se esperaba más que nada en centros turísticos como Cancún no se vio”, añadió Anaya.