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El Mundial impulsa la renta de autos, pero fue fugaz y quedó debajo de las expectativas

Si bien el torneo elevó a 82% la ocupación por encima de una temporada normal y generó picos de demanda tras los partidos de la Selección Mexicana, el efecto perdió fuerza rápidamente y se concentró en pocas plazas.
vie 10 julio 2026 11:25 AM
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Las empresas de renta de autos en México esperaban un boom por el Mundial 2026, pero nunca llegó
La compra de vehículos por parte de las arrendadoras arroja una disminución este año. (Christopher Furlong/Getty Images)

La Copa Mundial de Futbol sí impulsó la demanda de vehículos de renta en México, pero el efecto comenzó a perder fuerza antes de que concluyera el torneo. Después de alcanzar un pico de ocupación cercano al 82% hace dos semanas, las empresas del sector reportan que el indicador ya descendió a alrededor del 62%, una señal de que el auge asociado al evento deportivo fue temporal y no alcanzó la intensidad que la industria había proyectado.

Aunque la demanda se ubicó por encima de la registrada habitualmente para esta temporada, el comportamiento fue heterogéneo y se concentró en algunas plazas. Los principales destinos turísticos, donde las empresas esperaban una mayor afluencia de visitantes, no registraron el dinamismo previsto.

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“Las empresas de renta diaria asociadas a AMAVe reportan una disminución en la ocupación, pasando de niveles cercanos al 82% a alrededor del 62% en destinos turísticos… En el contexto del Mundial el impacto ha sido positivo y heterogéneo, por lo que hasta el momento no se observa un repunte generalizado en la demanda”, comentó a Expansión en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.

El resultado representa una mejora respecto al inicio del torneo. En las primeras semanas de la competencia, las arrendadoras reportaban niveles de ocupación incluso inferiores a los que habían previsto para todo el periodo mundialista.

Liliana Anaya, directora de la AMAVe, explicó entonces que la industria esperaba mantener una ocupación cercana al 80% durante el Mundial, pero la afluencia de clientes se ubicaba entre 12 y 15 puntos porcentuales por debajo de esa expectativa.

“Sí vemos 12 o 15 puntos porcentuales menos de los que se esperaban en el periodo. Esperamos ver un repunte, lo quisiéramos ver”, comentó hace unas semanas.

De acuerdo con el organismo, los mayores incrementos en la demanda llegaron uno y hasta dos días después de los partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo, una vez concluido ese efecto, la actividad volvió a desacelerarse.

El comportamiento también varió por región. Mientras la Ciudad de México concentró buena parte del movimiento de visitantes, otros destinos que la industria esperaba que capitalizaran el flujo de turistas, como Cancún, no registraron el crecimiento anticipado.

“Sí ha habido un comportamiento diferenciado por plaza, algo más movido en la Ciudad de México, pero sin duda el dinamismo que se esperaba más que nada en centros turísticos como Cancún no se vio”, añadió Anaya.

El panorama coincide con el observado por el sector del autotransporte de pasajeros. En las tres ciudades sede del Mundial —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— las centrales de autobuses han mantenido una actividad similar a la de un periodo ordinario, lo que sugiere que una parte importante de los visitantes permaneció en las sedes de los partidos, sin desplazarse hacia otros destinos turísticos del país.

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Las compras para el Mundial se adelantaron

El desempeño del Mundial ocurre en un contexto en el que las arrendadoras ya enfrentan una desaceleración en la renovación de sus flotillas.

Durante el primer trimestre del año, las compras de vehículos por parte del sector cayeron 16%, al sumar 13,842 unidades, como consecuencia del menor dinamismo económico y de la incertidumbre comercial derivada de la postura restrictiva de Estados Unidos.

No obstante, Noriega explicó que esa disminución no responde a una falta de preparación para el Mundial. Las empresas adelantaron sus adquisiciones desde finales de 2025 para contar con una oferta suficiente durante el torneo.

“Las compras principales se dieron a finales del año pasado para poder tener la cobertura del Mundial y la actualización de la flota; fue un año de compras más fuertes y atípicas para estar listos para esta temporada”, explicó.

Datos de la AMAVe y de la AMDA muestran que las arrendadoras representaron el 3.6% de las compras de vehículos nuevos en el mercado mexicano durante el primer trimestre de 2026, por debajo del 4.5% registrado en el mismo periodo del año anterior.

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Autotransporte de pasajeros Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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