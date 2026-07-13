El boleto más caro para la final del Mundial 2026 cuesta lo mismo que el enganche de una casa en México

La entrada forma parte del paquete de hospitalidad más exclusivo que ofrece la FIFA para la final que se celebrará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

¿Cuánto cuesta el boleto para la final del Mundial 2026?

Si bien existen distintas entradas para ver la final de la Copa del Mundo, en el Portal oficial de FIFA Hospitality existen los paquetes de hospitalidad, dirigidos a aficionados y empresas que buscan experiencias premium durante el torneo.

El paquete más exclusivo para la final, denominado Trophy Lounge, tiene un precio de 29,000 dólares por persona, de acuerdo con el portal oficial de la FIFA . Al tipo de cambio de BBVA, que es de 17.8 pesos por dólar, el costo asciende a aproximadamente 516,200 pesos.

La experiencia incluye uno de los mejores lugares del estadio, acceso a un salón VIP ubicado junto al terreno de juego, alimentos preparados por chefs internacionales, bebidas premium, atención personalizada, entretenimiento previo y posterior al encuentro, además de regalos conmemorativos y acceso preferencial.

La FIFA anunció que venderá unos 180,000 boletos para el Mundial de Brasil 2014 el miércoles

Incluso las opciones de hospitalidad más accesibles para la final representan una inversión considerable. Los paquetes que están a la venta son:

- Supporters Club de 15,000 dólares, lo que equivale a 267,000 pesos.

- FIFA Pavilion 17,000 dólares, lo que equivale a 302,600 pesos.

- Champions Club 19,000 dólares, lo que equivale a 338,200 pesos.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, un inmueble con capacidad superior a los 82,000 espectadores.

Ese dinero alcanza para el enganche de una casa

El decidir pagar esos precios o invertirlos en un bien inmueble, también es una forma de dimensionar la decisión financiera que implica este Mundial 2026 para muchas personas.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en el primer trimestre del 2026, el precio promedio de una vivienda en el país fue de 2,024,337 pesos.