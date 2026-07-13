El boleto más caro para la final del Mundial 2026 cuesta lo mismo que el enganche de una casa en México

Aún se desconoce qué equipos disputarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo los precios para entrar a ver al campeón mundial ya son conocidos y pueden implicar una inversión parecida al enganche de una vivienda en México.
El boleto más exclusivo para el partido que definirá al próximo campeón del mundo alcanza los 29,000 dólares, equivalentes a alrededor de medio millón de pesos, una cifra que supera el monto que muchas familias destinan para adquirir una casa mediante un crédito hipotecario.
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La entrada forma parte del paquete de hospitalidad más exclusivo que ofrece la FIFA para la final que se celebrará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
¿Cuánto cuesta el boleto para la final del Mundial 2026?
Si bien existen distintas entradas para ver la final de la Copa del Mundo, en el Portal oficial de FIFA Hospitality existen los paquetes de hospitalidad, dirigidos a aficionados y empresas que buscan experiencias premium durante el torneo.
El paquete más exclusivo para la final, denominado Trophy Lounge, tiene un precio de 29,000 dólares por persona, de acuerdo con el portal oficial de la FIFA . Al tipo de cambio de BBVA, que es de 17.8 pesos por dólar, el costo asciende a aproximadamente 516,200 pesos.
La experiencia incluye uno de los mejores lugares del estadio, acceso a un salón VIP ubicado junto al terreno de juego, alimentos preparados por chefs internacionales, bebidas premium, atención personalizada, entretenimiento previo y posterior al encuentro, además de regalos conmemorativos y acceso preferencial.
Incluso las opciones de hospitalidad más accesibles para la final representan una inversión considerable. Los paquetes que están a la venta son:
- Supporters Club de 15,000 dólares, lo que equivale a 267,000 pesos. - FIFA Pavilion 17,000 dólares, lo que equivale a 302,600 pesos. - Champions Club 19,000 dólares, lo que equivale a 338,200 pesos.
La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, un inmueble con capacidad superior a los 82,000 espectadores.
Ese dinero alcanza para el enganche de una casa
El decidir pagar esos precios o invertirlos en un bien inmueble, también es una forma de dimensionar la decisión financiera que implica este Mundial 2026 para muchas personas.
En muchos esquemas de financiamiento bancario, las instituciones solicitan un enganche de entre 10% y 30% del valor del inmueble, dependiendo del perfil del comprador.
El precio del boleto más caro para ver el partido que definirá al nuevo campeón mundial, representa un cuarto del precio de la vivienda en México.
Si bien aún no es el precio final a pagar por una casa, al tomar en cuenta el precio promedio nacional de la vivienda, el simulador hipotecario de BBVA señala que es necesario dar un enganche de entre 202,434 a 506,084 pesos, un rango que se cubre con el precio de una sola entrada para la final del Mundial 2026.
En este caso, el pago mensual rondaría entre 17,829 a 21,313 pesos y con una tasa fija de 11.20% y se pagaría a 20 años. El sueldo mensual a comprobar para acceder a este crédito hipotecario es de 50 mil pesos.
En algunos mercados inmobiliarios del país, especialmente fuera de las grandes zonas metropolitanas, esa cantidad puede implicar mayores oportunidades de adquirir una vivienda o cubrir una parte importante de una propiedad de mayor valor.
¿Quiénes pueden llegar a la final del Mundial de 2026?
Esta semana serán las semifinales para definir a los finalistas de la justa mundial. Estos son los partidos y horas de cada encuentro:
-Francia vs. España (martes 14 de julio a las 13:00 horas).
-Inglaterra vs. Argentina (miércoles 15 de julio a las 13:00 horas)
Los ganadores disputarán la gran final el domingo 19 de julio, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en Nueva Jersey, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar un día antes.
Los partidos de semifinales en tv abierta
Tanto el Francia vs. España como el Inglaterra vs. Argentina podrán verse en televisión abierta, de forma gratuita y en tiempo real.
En México, ambos partidos serán transmitidos por Canal 2, Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca.
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Además, también estarán disponibles en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026.