El Mundial 2026 está a punto de escribir sus últimas páginas. Después de 100 de los 104 encuentros programados, la Copa del Mundo más grande de la historia entra en su semana decisiva con solo cuatro juegos por disputar: las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.
La primera edición con 48 selecciones ha cumplido con las expectativas. Ha dejado eliminaciones inesperadas, selecciones emergentes que rompieron pronósticos, partidos memorables y una lucha abierta por la Bota de Oro. También confirmó que la brecha entre las grandes potencias y el resto del mundo es cada vez menor, aunque Europa vuelve a dominar la recta final.
Publicidad
México en el Mundial 2026
Para la Selección Mexicana, el Mundial dejó sensaciones encontradas, pero también uno de sus mejores desempeños de las últimas décadas.
El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder invicto del Grupo A, con paso perfecto: nueve puntos, tres victorias, seis goles anotados y ningún gol recibido, una actuación que devolvió la confianza de la afición.
En la ronda de dieciseisavos de final, el Tri derrotó 2-0 a Ecuador para instalarse entre los 16 mejores del torneo y alimentar el sueño de trascender en casa.
Sudamérica mantiene vivas sus aspiraciones gracias a Argentina, la única selección de la Conmebol que sigue en competencia. Aunque en el papel enfrentó a rivales de menor jerarquía, el equipo de Lionel Scaloni tuvo que exigirse al máximo ante selecciones como Egipto y Cabo Verde, que estuvieron cerca de dar la sorpresa y evidenciaron que en este Mundial ya no existen rivales sencillos.
Brasil, uno de los grandes candidatos al título antes del torneo, quedó eliminado tras perder 2-1 contra Noruega, mientras que Colombia cayó en una dramática tanda de penales frente a Suiza.
África volvió a demostrar que puede competir con cualquiera. Marruecos alcanzó nuevamente los cuartos de final después de eliminar a Países Bajos, mientras que Egipto estuvo cerca de sorprender a Argentina en un emocionante encuentro que terminó 3-2.
En la Concacaf también hubo señales positivas. Además del desempeño de México, Canadá y Estados Unidos avanzaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por Marruecos y Bélgica, respectivamente.
Publicidad
Los gigantes del futbol que se quedaron en el camino
Pocas Copas del Mundo habían sido tan implacables con las selecciones históricas.
La eliminación más impactante fue la de Alemania, que después de firmar la goleada más amplia del torneo —7-1 sobre Curazao— quedó fuera en los dieciseisavos de final al perder en penales frente a Paraguay.
Brasil, el pentacampeón mundial, tampoco pudo justificar su etiqueta de favorito y fue sorprendido por Noruega.
Uruguay, Países Bajos y Portugal también se despidieron antes de tiempo, víctimas de selecciones que llegaron con menos reflectores, pero mostraron un nivel competitivo superior.
Las grandes revelaciones del torneo
La ampliación a 48 selecciones también abrió la puerta para nuevas historias. Varias selecciones que llegaban sin el cartel de favoritas terminaron compitiendo de igual a igual con las potencias y cambiaron el rumbo del torneo.
Paraguay protagonizó uno de los mayores golpes al eliminar a Alemania en la tanda de penales.
Noruega, liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, dejó fuera a Brasil y obligó a Inglaterra a emplearse a fondo para avanzar a las semifinales.
Suiza confirmó su crecimiento al eliminar a Colombia y poner contra las cuerdas a Argentina antes de despedirse en los cuartos de final.
Pero ninguna selección capturó tanto la atención como Cabo Verde.
Con poco más de medio millón de habitantes, Cabo Verde pasó de ser una de las selecciones menos mediáticas del torneo a convertirse en uno de sus grandes protagonistas.
El conjunto africano empató con España y Uruguay durante la fase de grupos, resultados que dejaron claro que podía competir contra rivales con mucha mayor tradición mundialista.
Su actuación alcanzó su punto más alto en los dieciseisavos de final. Frente a Argentina, llevó a la vigente campeona del mundo hasta los tiempos extra y estuvo cerca de protagonizar la mayor sorpresa del torneo. Aunque terminó eliminado, su desempeño confirmó que la diferencia entre las potencias y las selecciones emergentes es cada vez menor.
La historia de Cabo Verde terminó simbolizando uno de los mayores aciertos del nuevo formato con 48 participantes: ofrecer espacio para que países con poca tradición futbolística demostraran que también pueden competir al máximo nivel y convertirse en protagonistas de una Copa del Mundo.
Junto al portugués, otras figuras que dominaron el futbol internacional durante más de una década también dijeron adiós al torneo. Luka Modric cerró su ciclo con Croacia y Manuel Neuer puso punto final a su historia mundialista con Alemania.
La generación que protagonizó una de las mayores rivalidades deportivas de la historia quedó reducida a un último representante: Lionel Messi. El argentino también disputa su último Mundial, pero a diferencia de sus contemporáneos, mantiene viva la posibilidad de levantar nuevamente el trofeo con la Albiceleste, además de estar en la pelea por la Bota de Oro.
Messi y Mbappé mantienen viva la batalla por la Bota de Oro
Además de la pelea por el título, el Mundial también mantiene abierta la carrera por la Bota de Oro.
El torneo también dejó una marca para la historia cuando Enzo Fernández anotó el gol número 3,000 en la historia de las Copas del Mundo durante el partido entre Argentina y Egipto.
Calendario del mundial 2026:
solo quedan 4 partidos del Mundial 2026
La lucha por el campeonato ya quedó reducida a cuatro selecciones.
Las semifinales enfrentarán a:
-Francia vs. España (martes 14 de julio a las 13:00 horas).
-Inglaterra vs. Argentina (miércoles 15 de julio a las 13:00 horas)
Los ganadores disputarán la gran final el domingo 19 de julio, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en Nueva Jersey, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar un día antes.
Después de 100 partidos, el balance es contundente: el primer Mundial con 48 selecciones no solo amplió el número de participantes, también multiplicó las historias. Hubo gigantes que cayeron, selecciones modestas que sorprendieron, récords que quedaron para la historia y partidos que ya forman parte de la memoria colectiva. Ahora solo queda conocer al nuevo campeón del mundo.