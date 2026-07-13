México en el Mundial 2026

Para la Selección Mexicana, el Mundial dejó sensaciones encontradas, pero también uno de sus mejores desempeños de las últimas décadas.

El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder invicto del Grupo A, con paso perfecto: nueve puntos, tres victorias, seis goles anotados y ningún gol recibido, una actuación que devolvió la confianza de la afición.

En la ronda de dieciseisavos de final, el Tri derrotó 2-0 a Ecuador para instalarse entre los 16 mejores del torneo y alimentar el sueño de trascender en casa.

Su despedida llegó en uno de los partidos más vibrantes del Mundial. México cayó 3-2 frente a Inglaterra en un duelo de ida y vuelta que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales y confirmó que la selección nacional puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias.

En el plano individual, Julián Quiñones terminó como el referente ofensivo con cuatro goles, mientras que Roberto Alvarado lideró al equipo con tres asistencias.

México terminó líder invicto del Grupo A y cayó ante Inglaterra en un emocionante duelo de octavos de final. (Luke Hales/Getty Images)

Europa vuelve a mandar... pero Sudamérica sigue viva

Con apenas cuatro selecciones en competencia, el mapa futbolístico deja un claro ganador: Europa.

La UEFA colocó a Francia, España e Inglaterra en las semifinales , confirmando el dominio que ha ejercido durante buena parte del siglo XXI. Además, selecciones como Noruega y Suiza protagonizaron campañas históricas al alcanzar los cuartos de final.

Sudamérica mantiene vivas sus aspiraciones gracias a Argentina, la única selección de la Conmebol que sigue en competencia. Aunque en el papel enfrentó a rivales de menor jerarquía, el equipo de Lionel Scaloni tuvo que exigirse al máximo ante selecciones como Egipto y Cabo Verde, que estuvieron cerca de dar la sorpresa y evidenciaron que en este Mundial ya no existen rivales sencillos.

Brasil, uno de los grandes candidatos al título antes del torneo, quedó eliminado tras perder 2-1 contra Noruega, mientras que Colombia cayó en una dramática tanda de penales frente a Suiza.

África volvió a demostrar que puede competir con cualquiera. Marruecos alcanzó nuevamente los cuartos de final después de eliminar a Países Bajos, mientras que Egipto estuvo cerca de sorprender a Argentina en un emocionante encuentro que terminó 3-2.

En la Concacaf también hubo señales positivas. Además del desempeño de México, Canadá y Estados Unidos avanzaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por Marruecos y Bélgica, respectivamente.